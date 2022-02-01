У День пам’яті Героїв Крут Президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

У церемонії взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та курсанти вищих військових навчальних закладів нашої держави, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

За друзів, волю та Україну

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на Чернігівщині біля однойменної залізничної станції між Бахмачем і Ніжином. Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, 115—130 студентів першої сотні Студентського куреня й добровольців з Вільного козацтва (так званого Куреня смерті).

Більшовицькі сили поблизу Крут налічували близько 6 тисяч солдатів і балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тисяч агресорів.

Після виснажливого бою частина наших вцілілих воїнів організовано відступила на потязі. Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників історії, загальні втрати ворога могли сягати півтори тисячі убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священник на кладовищі села Печі.

1918 року за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам’ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста із тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана: «Найбільша любов — життя покласти за друзів».

Приклад, що надихає

Того самого дня глава держави відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, зустрівся з курсантами й ліцеїстами військових навчальних закладів України. Він зауважив, що понад століття Герої Крут слугують прикладом відданості країні та разом із сучасними захисниками й захисницями нашої держави надихають наступні покоління українських воїнів.

«104 роки тому на нашій землі, на Чернігівщині, стався бій, що увійшов в історію нашої держави як великий символ героїзму, відваги та незламності в боротьбі за вільну й незалежну Україну. Як подвиг зовсім юних, ще не досвідчених і не до кінця підготовлених курсантів, студентів, гімназистів, які попри все це стали на захист України та ціною власного життя зупинили супротивника, в рази більшого за чисельністю та озброєнням», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що вшановує пам’ять Героїв Крут разом із найкращими курсантами та ліцеїстами навчальних закладів з усієї України, які опановують військову справу, щоб у майбутньому поповнити лави українського війська.

Коли в Україні почалася війна, спричинена російською агресією, багатьом із цих молодих людей було 10—12 років. «У дуже важкі часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить та цінує», — сказав глава держави.

Відзнаки — найкращим

Тож із 2022 року щорічно цього дня найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від Президента України.

«І сьогодні кращі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує», — зазначив Володимир Зеленський, вручивши першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи в навчанні.

Розмір премії встановили таким, щоб її вистачило на подарунки рідним, близьким і бойовим побратимам.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»