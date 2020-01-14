Світова спільнота наголошує: слід вжити всіх заходів, щоб такий жахливий нещасний випадок ніколи не повторився

Україна та Іран обговорять розмір компенсацій сім’ям жертв катастрофи пасажирського літака «Боїнг-737» Міжнародних авіаліній України. Літак був застрахований в українській компанії. Щодо Ірану, то сума компенсацій залежатиме від домовленостей, яких вдасться досягти на двосторонніх переговорах, розповів голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайфар.

А представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві заявив про створення спеціальної робочої групи для вирішення консульських питань. Тож усім політичним та консульським представництвам було наказано ретельно розглянути запити сімей загиблих в авіакатастрофі, повідомляє УНІАН.

Ще 11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав: український лайнер збито «внаслідок ненавмисної людської помилки». Під час ініційованої ним телефонної розмови він запевнив Президента України, що всіх причетних до збиття літака біля Тегерана притягнуть до відповідальності. Він висловив співчуття українському народові й родинам загиблих, повністю визнав, що трагедія сталася через помилкові дії військових його держави. Офіційний Тегеран запевнив, що українській експертній групі нададуть повну підтримку для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що збитий український літак переплутали із «крилатою ракетою». За його словами, оператор іранської системи ППО, який збив український пасажирський літак, відкрив вогонь самостійно у зв’язку з радіоелектронним глушінням комунікаційного сигналу. Він помилково сприйняв український лайнер за «крилату ракету» і мав лише 10 секунд для ухвалення рішення.

Командувач заявив, що визнає повну відповідальність за збиття українського літака: «Я беру повну відповідальність і підкорюся будь-якому рішенню. Я вважаю, що краще померти, ніж спостерігати за таким нещасним випадком». Зробити це ніколи не пізно, тим більше, маючи табельну зброю.

В Ірані поблизу принаймні двох університетів відбулися організовані студентами антиурядові акції протесту, які почалися після визнання Тегераном провини. До демонстрацій приєдналися сотні учасників. Відбулися жалобні заходи. Поліція Ірану періодично розганяла людей, застосовуючи сльозогінний газ.

До іранського керівництва звернувся президент США Дональд Трамп. У Twitter він закликав «не вбивати протестувальників». Він вимагає від іранського уряду не вимикати інтернет і дозволити іноземним журналістам висвітлювати події у країні.

А записи з бортових самописців («чорних скриньок») літака розшифровуватимуть в Україні. Допомагатиме французьке бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Уряд підтримує родини загиблих

Родинам загиблих виплатять по 200 тисяч гривень допомоги, уряд проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

«Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих. Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Наші дипломати працюють за всіма методами міжнародного правового поля, щоб домогтися компенсацій від іранської сторони. «Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна обстоює справедливість», — додав Прем’єр.

Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину. Слідство проводитимуть за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБУ.

ЄС закликає Іран провести всеосяжне і прозоре розслідування після визнання причетності до злочину. «Беручи до уваги зобов’язання, взяті президентом Роухані, ЄС очікує, що Іран продовжить співпрацювати повною мірою та проведе всеосяжне і прозоре розслідування того, як сталася ця трагедія, і в межах якого слід керуватися міжнародними стандартами. Потрібно вжити належних заходів, щоб такий жахливий нещасний випадок ніколи не повторився», — йдеться в заяві ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до проведення всеосяжного і незалежного міжнародного розслідування. «Визнання Ірану — це важливий перший крок. Ми зробимо все, що зможемо, аби підтримати родини чотирьох британських жертв і щоб вони отримали відповіді й спокій, на які заслуговують», — наголосив британський прем’єр. Він додав, що ця катастрофа лише посилює важливість деескалації напруження в регіоні.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликав Іран вжити запобіжних кроків, щоб ситуація зі збиттям пасажирського літака не повторилася.

МАУ виплатять компенсації

Авіакомпанія виплатить усі належні страхові виплати й компенсації родинам загиблих згідно з міжнародними правилами. Президент компанії Євген Дихне висловив готовність доставити всі тіла родичам, якщо український борт забере їх до Києва. Нині тіла перебувають у чотирьох лікарнях Тегерана. «МЗС України щільно й постійного займається питанням повернення тіл загиблих українців. Є надія, що вони повернуться разом з тим вантажним бортом, який привіз українську комісію», — пояснив він.

А віцепрезидент з польотної роботи авіакомпанії Ігор Сосновський повідомив, що після зльоту з аеропорту Тегерана український екіпаж вийшов на зв’язок і отримав від диспетчерів дозвіл на продовження польоту. «Абсолютно спокійним голосом доповіли, що вийшли на зліт. Отримали подальший дозвіл на здійснення польоту і далі діяли строго з дозволу диспетчера», — сказав він. Аналіз даних зі злітних радарів показав, що жодного відхилення від звичайного маршруту літак не робив, як про це раніше заявляла іранська сторона.

В МАУ також зазначили: «Жодної заборони на виконання польотів ні від української сторони, ні від іранської влади, жодних NOTAM (сповіщення льотному складу) для пілотів щодо закриття аеропорту або стрілянини «іграшками» в цей бік не було. Через годину сорок хвилин після нас злетіли дві іранські компанії. А потім аеропорт продовжив працювати у штатному режимі».

Тим часом в Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, які працювали на місці падіння літака, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов. «Частина тих фахівців, які вже там не потрібні (йдеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи), повертається. Усі, хто має залишатися, — хто займається слідством, питаннями ДНК, спеціалізованими службами, — залишилися».

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«Урядового кур’єра»