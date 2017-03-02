Пенсійні питання завжди турбують українців. Як нинішніх, так і тих, хто лише збирається на заслужений відпочинок або має літніх батьків чи родичів. Нині в країні майже 12 мільйонів пенсіонерів. І хоч через анексію Криму та тимчасову окупацію певних територій Донецької та Луганської областей їхня кількість за останні роки зменшилася на понад 350 тисяч, загальна цифра істотно не змінилася, бо лише протягом 2016 року на заслужений відпочинок пішло приблизно 400 тисяч.

— Минулий рік був нелегким і для економіки країни загалом, і для Пенсійного фонду зокрема. Але саме він, на моє переконання, довів, що ситуація насправді почала відчутно змінюватися на краще. І у сфері пенсійного забезпечення також. Звісно, хотілося б, щоб підвищення та осучаснення пенсійних виплат відбувалося швидше та масштабніше. Проте зростання мінімального розміру пенсії на 16% протягом минулого року порівняно із 7% у 2015-му, вважаю, відчутний крок уперед, — зазначив віце-прем’єр міністр Павло Розенко, виступаючи на засіданні правління ПФ щодо підсумків роботи у 2016 році.

Соцстандарти зростатимуть швидше за інфляцію

Віце-прем’єр додав, що відчутно й ефективно долаються інфляційні процеси. Бо якщо, наприклад, у 2015-му інфляція сягала 45%, майже не відбувалося індексації заробітних плат і пенсій, то у році, що минув, інфляція не перевищувала 12%, а соцстандарти зросли на 16—17%. А у 2017 році планують, що зростання виплат відбуватиметься значно швидше за інфляційні процеси: мінімальні зарплати й пенсії протягом року підвищаться в середньому на 11%, запланована інфляція буде на рівні не вищому за 8,5—9%.

Він нагадав, що у 2016 році фахівці Мінфіну провели детальний зовнішній аудит Пенсійного фонду і повну верифікацію виплат. Потім працювала Державна аудиторська служба, яка провела ревізію у всіх областях. На верифікацію до аудиторів потрапили 143 мільйони транзакцій (пенсійних виплат, які здійснив ПФ за минулий рік). За її результатами лише 59 грошових переказів викликали сумніви. Порушників виявлено і нарахування пенсій їм припинено. Проте аудит не виявив ні сотень тисяч «мертвих душ», яким начебто безпідставно роблять виплати, ні подвійних-потрійних виплат на одну особу чи мільярдних втрат на неправомірні або нецільові виплати, фейки про існування яких, за словами віце-прем’єра, останнім часом розганяють деякі політики-популісти.

А підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень стало, на думку посадовця, певним компенсатором для ПФ до зниження ставки єдиного соціального внеску та реальним інструментом у боротьбі з бідністю. Поточне завдання — реалізувати це збільшення за фактом як у приватному, так і в державному секторах економіки.

Збільшена мінімалка поповнює бюджети

— За два місяці з початку року, які ми вже прожили з цим підвищенням, бачимо зміни лише на краще. Надходження до державного бюджету зросли на 50% порівняно з аналогічними показниками минулого року, до місцевих — на 70%, а до Пенсійного фонду — на 40%. Та головне, що надходження до ПФ перевищили на 18% навіть уже заплановані після підвищення показники, — поінформував віце-прем’єр.

Павло Розенко зазначив, що через підвищення мінімальної зарплати не закрилося жодне велике підприємство і не надходили відомості про те, що десь готується масове скорочення людей. А на обліку в центрах зайнятості у країні на 70 тисяч безробітних менше, ніж за аналогічний період 2016-го. Усе це доводить, що рішення про підвищення мінімальної зарплати, прийняте в момент економічного зростання ВВП в країні, яке наприкінці минулого року становило 4,7%, було правильним і вчасним.

На представників бізнесу, які не виконуватимуть законодавства про оплату праці, звісно ж, чекатимуть перевірки й штрафи. Але поки що таких виявлено лише одиниці. Повні штрафні санкції на 320 тисяч гривень було накладено лише на два підприємства (одне з них на Івано-Франківщині), де керівництво блокувало можливість перевіряльникам потрапити на територію. Врешті вони виявили, що насправді кількість працівників там у рази перевищувала кількість офіційно укладених трудових договорів.

— Остаточну інформацію про вплив зростання мінімальної зарплати на пенсійну систему Кабмін отримає у березні-квітні, та вже нині є сподівання на отримання значного додаткового ресурсу. А це означає, що, крім планового збільшення соціальних стандартів у травні та грудні, можна буде почати розв’язувати, напевно, найбільш болючу нині пенсійну проблему — осучаснення трудових пенсій (від 1,5 до 3 тисяч гривень). Адже їхні власники мають стаж по 30—40 років, а їхні виплати не переглядалися та не збільшувалися вже принаймні 4 роки.

Електронні справи замінюють стоси паперів

Голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний зазначив, що торік завдяки працівникам ПФ та правоохоронцям майже 13 мільярдів гривень не потрапили у вигляді безпідставних пенсійних виплат на території так званих ДНР та ЛНР. Завдяки цьому ПФ торік уперше за останні 9 років не залучав позики з Єдиного казначейського рахунку.

Проте майже 25% зайнятого населення України й досі працюють у тіні, отже, лише 10,1 мільйона працівників з понад 20 мільйонів працездатного населення платять податки та відрахування до ПФ. Та є у цій царині й здобутки: фахівцям ПФ у співпраці з ДФС та Держпраці торік вдалося легалізувати майже 200 тисяч робочих місць. А кількість платників ЄСВ порівняно з попередніми роками зросла на 450 тисяч.

Добре зарекомендувала себе нова електронна система призначення та виплати пенсій. Завдяки їй нині пенсіонерів обслуговують в органах фонду незалежно від місяця проживання. Забезпечено централізований облік пенсіонерів, що дає змогу запобігати подвійним-потрійним пенсійним виплатам. Триває створення реєстру електронних пенсійних справ, яких торік обліковано вже понад 170 тисяч. Вони поступово замінюють стоси паперів, які займають тисячі квадратних метрів в органах фонду. А особова електронна пенсійна справа захищена від втручання сторонніх осіб і фальсифікації та в будь-який час доступна і працівникам ПФ, і її власникові.

У співпраці з Ощадбанком з минулого року розпочато видачу електронних пенсійних посвідчень, які одночасно є банківськими картками для отримання виплат. На сьогодні їх вже отримали понад 250 тисяч пенсіонерів-переселенців.

У планах на 2017 рік — продовжувати вчасно та в повному обсязі виплачувати всі види пенсій, покращувати якість обслуговування громадян через оптимізацію штату фонду та застосування новітніх технологій, а також збільшення кількості легалізованих робочих місць та зар­плат.