 Перелік релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту

Інформація Міністерства культури України — центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, стосовно переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію частин сьомої і восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку
За результатами релігієзнавчої експертизи, проведеної Міністерством культури України відповідно до розділу ІІ «Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» щодо зареєстрованих статутів релігійних організацій (об’єднань) для встановлення обставин, передбачених частинами сьомою та восьмою статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», встановлено таке.
1. Під дію частин сьомої та восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань: Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ), Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ), Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ), Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода), Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
2. Релігійним організаціям, які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань як: Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ), Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода); інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ), Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ), Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода), Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ), згідно з переліком, який додано, у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені частиною сьомою статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.
1 Повний текст релігієзнавчої експертизи з цього питання у зв’язку із великим обсягом інформації буде розміщено на офіційному Інтернет-сайті Міністерства культури України.
2 У зв’язку з великим обсягом інформації перелік релігійних організацій буде розміщено на Інтернет-сайті газети «Урядовий кур’єр».