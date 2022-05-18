В умовах збройного нападу рф на Україну, що супроводжується килимовими бомбардуваннями токсичною кремлівською пропагандою, зростає вага правдивого слова, яке дедалі частіше виконує функції високоточної зброї. Інша річ, що вітчизняна інформаційна безпека зазнає істотних втрат: на тимчасово окупованих територіях ЗМІ припиняють роботу, а журналісти одними з перших відчувають підвищену увагу рашистів.

Вимушений виїзд колег із недавніх місць роботи і проживання має вигляд своєрідного переозброєння професійної діяльності. Адже багатьом журналістам-переселенцям на новому місці вдається відновити роботу і повернутися у стрій колег, які тримають інформаційну оборону держави. Саме для цього в містах заходу України спільними зусиллями Національної спілки журналістів за підтримки Міжнародної та Європейської федерацій журналістів та у партнерстві з Незалежною медіапрофспілкою вже подбали про відповідну допомогу працівникам вітчизняних засобів масової інформації.

Зокрема у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях діють центри журналістської солідарності. Такі осередки насамперед допомагають колегам облаштуватися на новому місці та взяти участь у програмах підтримки журналістів і редакцій, а ще всіляко сприяють створенню умов і можливостей, щоб журналісти могли виконувати свої професійні обов’язки.

«Щоб вони могли розповідати правду»

«Міжнародна солідарність із журналістами, які перебувають під обстрілами в Україні, надзвичайно важлива, щоб вони могли розповідати правду про руйнівні наслідки російського вторгнення. Журналісти перебувають на передовій у викритті реальних наслідків для людства цієї варварської війни. МФЖ пишається тим, що має змогу співпрацювати з НСЖУ у створенні життєво важливих центрів для практичного забезпечення солідарності журналістів — від безпеки до професійної підтримки», — запевняє генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Беланжер.

Важливість такої співпраці переоцінити важко, позаяк саме завдяки міжнародним партнерам потерпілі від війни працівники українських медіа можуть отримати реальну різнобічну допомогу. Колег, які продовжують працювати в небезпечних регіонах, адресно забезпечують засобами захисту: бронежилетами, касками чи аптечками. А ті журналісти, котрі вже перебралися до відносно спокійних міст, можуть розраховувати на підтримку у розв’язанні побутових, фінансових та інших проблем.

І найголовніше: завдяки всебічній підтримці колеги використовують нагоду відновити свою роботу. Наприклад, у Чернівцях вже два місяці працюють колеги з інтернет-порталу Слов’янська 6262.com.ua, наповнюючи сайт новинами про життя прифронтового міста і всієї Донеччини.

«Нині жителі міста, що максимально наближене до зони бойових дій, особливо потребують правдивої оперативної інформації. Завдяки допомозі колег ми у Чернівцях знову маємо змогу спілкуватися і співпрацювати зі Слов’янською військово-цивільною адміністрацією та сповіщати містянам важливу для них інформацію. Намагаємося організаційно допомагати тим землякам, які змушені виїжджати звідти на безпечнішу територію», — розповідає редактор сайту. З міркувань безпеки утримаємося від імені та прізвища.

«Беремося розв’язувати різні проблеми колег»

Окрім журналістів зі Слов’янська, в Чернівцях нині шукають і знаходять можливості відновити професійну діяльність колеги з Маріуполя, Харкова, а ще з Херсонської, Чернігівської та Запорізької областей. У кожного з них власна історія виживання під час брутальної кремлівської «денаціоналізації», проте їх усіх об’єднує спільне бажання знову працювати за фахом. І це вдається завдяки створеним для них умовам у редакціях газет чи телерадіокомпаній Чернівців, а також у Центрі журналістської солідарності на базі газети «Погляд» і обласної організації НСЖУ.

«Тільки в офісі спілки ми запропонували журналістам з інших регіонів два стаціонарні комп’ютери і три ноутбуки, які надали партнери із Греції. Тож тепер колеги можуть дистанційно працювати у своїх ЗМІ. Відгукнулися редакції газети «Час», ТРК АСС та ТВА, запропонувавши відповідну комп’ютерну техніку, кабінети чи просто місця для роботи. У центрі журналістської солідарності колеги з інших областей можуть розповісти про всі свої побутові та інші потреби, а ми з допомогою волонтерів намагаємося їх оперативно вирішувати», — свідчить координатор ЦЖС, голова Чернівецької обласної організації НСЖУ, редактор газети «Погляд» Володимир Бобер.

Як показує досвід діяльності центру журналістської солідарності у відносно спокійних регіонах України, вони справді стали дуже доречними, потрібними і важливими для працівників медіа, які тимчасово втратили домівки та постійну роботу. Адже тепер вони мають змогу не тільки зустрітися, щоб поспілкуватися з колегами, а й попрацювати на комп’ютерах із доступом до інтернету. Тут можна отримати різнобічну допомогу для пошуку житла та облаштування на новому місці, консультації стосовно подальшого працевлаштування, матеріальної підтримки чи варіантів виїзду за кордон. А в екстрених ситуаціях колеги, які виїхали з територій бойових дій, отримують одноразову матеріальну допомогу.

Певна річ, на цих локаціях ще проводять тренінги чи інші навчальні заходи. Наприклад, під час зустрічі в Чернівецькому ЦЖС колеги зі східних та південних регіонів звернулися із проханням провести для них заняття для кращого вивчення української мови, яку вони тепер активно використовують не тільки у спілкуванні, а й для професійної діяльності. І представники місцевого осередку товариства «Просвіта», безумовно, не залишать ці побажання поза увагою.

Як наголошують керівники НСЖУ, звертатися по консультації чи підтримку до ЦЖС у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях особисто або дистанційно можуть вітчизняні й іноземні журналісти, які перебувають у зоні бойових дій, переїхали в інші області чи приїхали у відрядження в Україну. Досі велику підтримку вже одержала понад сотня колег із найбільш потерпілих регіонів.

І найголовніше, що йдеться навіть не просто про виживання журналістів, а про їхню подальшу активну участь в обороні інформаційного простору нашої держави від огидної російської пропаганди.

А ТИМ ЧАСОМ

У місті Мирноград на Донеччині після перерви відновила друк масова газета «Родной город». Як свідчить її редактор Максим Забєля, представники колективу з відомих причин виїхали в інші області України і працюють у змішаному режиму. Верстають і вичитують дистанційно, а збирають матеріал для публікацій журналісти вахтовим методом на місці, адже газета розповідає про події у місті та Покровському районі.

Ще місяць тому в центральній та західній частинах Донецької області, що тепер дуже потерпає від збройного нападу рашистів, виходило шість газет. Однак нині мирноградське друковане видання єдине, яке змогло продовжувати роботу.