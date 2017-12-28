У лютому 2018 року Київ подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Нині робота над цим документом перебуває на завершальному етапі. Про це в ефірі одного з телевізійних каналів повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Довгий шлях судових рішень
«Ми завершуємо роботу над меморандумом щодо морської конвенції, і його буде представлено на розгляд арбітражу вже наступного року 18 лютого», — сказала дипломат. За її словами, у меморандумі Україна повинна викласти всі обставини судового позову та юридично обґрунтувати свою позицію. Також українська сторона продовжує роботу у справі щодо порушення Росією ще двох конвенцій: про расову дискримінацію і про заборону фінансування тероризму.
«У лютому ми подаємо меморандум щодо морській конвенції. Потім у росіян буде три місяці, щоб подати заперечення, тобто до травня вони подають свої заперечення, і в нас починається відлік часу, щоб подати свої заперечення на їхні заперчення», — пояснила дипломат сутність судових перипетій. До червня Україна готуватиме меморандум щодо ще двох конвенцій для Гааги, після чого Росія знову матиме ще три місяці для підготовки своїх аргументів.
Говорячи про термін винесення остаточного рішення, Олена Зеркаль зауважила, що спочатку слід очікувати проміжних рішень. «Якщо ми говоримо про справу з морської конвенції, то після того, як ми надамо свій другий меморандум, будуть слухання, і після цих слухань буде ухвалено рішення щодо наявності або браку юрисдикції в арбітражу щодо розгляду цієї справи», — зазначила вона. Так, повідомляє УНІАН, перший проміжний результат вже може бути в 2019 році. Після чого процес рухатиметься далі по суті. «Тобто щодо порушень морської конвенції рішення може бути у 2021 році», — вважає Олена Зеркаль. За її інформацією, приблизно такі самі терміни і для рішень щодо порушення конвенції про заборону фінансування тероризму і про расову дискримінацію.
Тема, яку Київ порушує скрізь
Щодо процесу мирного врегулювання, то, за словами заступника міністра, всі країни підтримують мінський процес, бо іншої форми для врегулювання ситуації на Донбасі не існує. Дипломат зауважила, що цього року набагато інтенсивніше спрацював формат за участю спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова.
Вона наголосила, що у справі врегулювання конфлікту на сході Україна «намагається використовувати всі формати на всіх майданчиках. Тільки так усе працює, бо ми живемо не у відокремленому, а у глобальному світі», — наголосила дипломат. На її думку, те, що державний секретар США Рекс Тіллерсон на останній міністерській конференції назвав найважливішим питанням безпеки саме питання України, «вже становить великий крок уперед».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»