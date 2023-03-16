У Полтаві відкрили спортивно-розважальний комплекс, який будували майже 15 років

На вулиці Петра Юрченка в Полтаві ввели в експлуатацію спортивно-розважальний комплекс європейського рівня «Акварена», який будували понад 14 років.

«Перший на Полтавщині за роки незалежності об’єкт олімпійського зразка прийняв відкритий чемпіонат області із плавання серед юнаків. У змаганні взяли участь більш як 130 дітей з Харкова, Сум, Горішніх Плавнів, Кременчука та Полтави», — повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Найближчим часом в басейні «Акварени» планують провести всеукраїнські змагання. Обладміністрація вже провела відповідні переговори з Федерацією плавання України. У басейні тренуватимуть обласну збірну. А щоб комплекс міг працювати без електрики, встановили генератор потужністю 300 кВт.

За словами Дмитра Луніна, обласне управління молоді та спорту розробляє програму, в межах якої у спорткомплексі проводитимуть уроки з плавання для учнів молодших класів.

В «Акварені» зможуть тренуватися всі охочі, розповів директор комплексу Дмитро Ніжніченко. Щоб поплавати, потрібно надати медичну довідку та мати і собою гумову шапку й купальник або плавки. Вартість години тренування — 115 гривень.

Унікальний басейн

Відвідувачі можуть купити разовий абонемент і певну кількість занять. У спорткомплексі працює тренажерна зала: вартість — 46 гривень за дві години.

Басейн «Акварени» має триступеневу систему очищення води. Вона проходить через піщані фільтри та ультрафіолетові лампи, а потім ще й через станцію дотації гіперхлориду, де знезаражується.

Дмитро Лунін зауважив, що новий спортивний об’єкт унікальний для Полтавщини. По-перше, його збудовано з урахуванням стандартів і правил проведення змагань міжнародної Федерації плавання FINA, він відповідає вимогам доступності. По-друге, тут можна проводити змагання найвищого рівня, збори національних команд, тренуватися спортсменам у складі олімпійської та паралімпійської збірних.

Член національної збірної України з плавання учасник Олімпійських ігор в Ріо (2016) Любомир Лемешко зазначив: «Найважливіше, що великий басейн у спорткомплексі закритого типу, там є все необхідне для тренування».

У комплексі три басейни: основний завдовжки 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. За площею вся будівля розміром із футбольне поле — понад 7,8 тисячі квадратних метрів. Тут є тренерські, офісні та службові приміщення, душові й санвузли, конференц-зал, роздягальні, кабінети лікарів, косметолога і масажиста, SPA-зона, кімнати відпочинку та персоналу. У комплексі понад 50 працівників.

Спорткомплекс «Акварена» — це нагода розвивати на Полтавщині шість видів спорту: спортивне плавання, синхронне плавання, триатлон, водне поло, єдиноборства. Так вважає голова Полтавського обласного відділення НОК України Олександр Удовиченко.

Реалізувати громаддя планів

«Досі в області не було 50-метрового спортивного басейну закритого типу, — каже він. — Тож спортсмени тренувались у відкритому басейні. Це значно скорочувало кількість тренувань у зимовий період».

Спорткомплекс був класичним міським довгобудом. Дмитро Лунін зазначив: «Його то будували, то відмовлялися від цієї ідеї. Коли наша команда розпочала працювати, розуміла, що час завершувати епоху довгобудів у Полтаві. Програма Президента «Велике будівництво» дала змогу перетворити об’єкт на одну з найбільших спортивних локацій області».

У межах програми «Велике будівництво» Полтавщина отримала державну субвенцію 105 мільйонів гривень. Залучили кошти з обласного й міського бюджетів. Дмитро Лунін розповів: «Будівельні роботи завершили наприкінці 2021-го. Готувалися вводити спорткомплекс в експлуатацію. Набирали персонал, планували перші змагання на березень 2022-го. Повномасштабна війна перекреслила ці плани. Проте завдяки нашим незламним захисникам ми нарешті змогли провести, як і хотіли, чемпіонат області». Будівництво «Акварени» обійшлося у більш ніж 250 мільйонів гривень.

Добудова спорткомплексу під час війни свідчить, що в області розвиток спортивної інфраструктури й залучення до занять фізкультурою і спортом дітей, молоді — один із пріоритетних напрямів роботи влади. Начальниця управління молоді і спорту ПОВА Марина Трохименко повідомила, що попри брак коштів у січні в області функціонувало 42 дитячо-юнацькі спортивні школи різних форм підпорядкування. Налічувалося понад 15,5 тисячі спортсменів ДЮСШ. Позитивну динаміку щодо розвитку мали такі види спорту: веслування на байдарках і каное, бокс, греко-римська боротьба, боротьба вільна, дзюдо, кульова стрільба, плавання, футбол та інші.

За програмою «Здорова країна» 2021 року в області встановили 105 спортивних майданчиків, а 2022-го їхня кількість мала зрости ще на 400. Планували відновити певну кількість спортивно-юнацьких шкіл, завершити будівництво басейну в Миргороді, спорудити льодову арену проєктною вартістю 180 мільйонів гривень за цінами початку минулого року. Управління молоді та спорту ПОВА на 2022 рік планувало сформувати збірну команду області для участі у XXI Літніх Дефлімпійських іграх, збільшити на 30% резерв спортсменів, які візьмуть участь у чемпіонатах України з різних видів спорту, та на 10% — які увійдуть до складу національної збірної. Зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ, реалізувати національні проєкти зі створення активних та урбан-парків.

Планували створити певну кількість велодоріжок в містах області з урахуванням досвіду сусідніх областей. На жаль, не все із задуманого вдалося втілити у життя, але це питання часу.