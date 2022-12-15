Із 10 грудня Полтавщина повернулася до погодинного графіка подачі електроенергії споживачам +4/-2. Тобто вони чотири години зі світлом і дві — без. Обленерго змогло застосувати цей графік, бо на 10 грудня область отримала від Укренерго більші ліміти споживання електроенергії.

Того самого дня ввечері відновили подачу холодної води у 27 будинках 109 мікрорайону в Полтаві. Там через низьку напругу в мережі водопостачання не було три доби. Це повідомив керівник житлових кооперативів «Ротор» та «Квант» Валерій Горобець. Полтавці раді, але оптимізм виявляють стримано, адже досі електрику споживачам подавали нестабільно.

6—7 грудня в селищі Яківці в Київському районі Полтави на окремих вулицях світло вмикали всього кілька разів на добу на 20—40 хвилин. На минулому тижні критична ситуація із забезпеченням електроенергією склалася в місті Лубни.

«Маємо право знати, коли буде світло»

Ось що тоді на своїй сторінці у фейсбуці повідомляла народний депутат Анастасія Ляшенко: «Про надзвичайну ситуацію в Лубнах: сьогодні з десяти котелень, які перебувають на балансі Лубнитеплоенерго, до графікової подачі електроенергії прив’язані три. Відповідно юридичні особи та побутові споживачі, яких обслуговують ці котельні, стали заручниками холоду, оскільки котельні за дві години, доки є світло, не встигають прогріти систему, а все, що нагріли за наступні чотири години вимкнення, охололо.

Крім того, за ці дві години люди масово вмикають електрообігрівачі, тож збільшується споживання електричної енергії. Унаслідок цього — холод у квартирах, нуль економії електроенергії й шалені показники на лічильниках».

Анастасія Ляшенко запропонувала кілька варіантів виходу із ситуації: прибрати котельні з переліку об’єктів, які підпадають під відключення за графіком; додати на Лубни ту кількість електроенергії, яка необхідна для повноцінної роботи котелень; забезпечити котельні генераторами, які підтримуватимуть температуру в системі, доки немає світла.

На скарги на недотримання графіків відключень електроенергії на сторінці у фейсбуці відреагував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він вважає, що 16 і більше годин на добу без світла, — це ненормально. Коли вдома 10 градусів тепла через те, що котельні стоять без електрики, — це ненормально. Ні для людей, ні для підприємства. Але, за його словами, всі скаржаться не на проблеми, а на несправедливість. Тому що лінії вибудувано так, що частина людей/бізнесів мають електроенергію постійно, а інші не мають зовсім.

«Сьогодні на апаратній нараді в ОВА та на засіданні комісії з питань територіальної безпеки і надзвичайних ситуацій порушив це питання з керівництвом обленерго. Спробував донести нашу позицію й емоції людей. Порадив налагодити роботу кол-центру, щоб давати людям правдиву інформацію. Ми всі маємо право знати, коли буде світло і скільки годин триватиме відключення, який сьогодні діє графік та чому він збився.

Повідомлю читачів, що форма власності Полтаваобленерго — акціонерне товариство. Це не комунальне підприємство, ми не маємо на нього важелів впливу».

Комісія ТЕБ та НС вирішила запровадити для всіх абонентів (зокрема тих, яких до цього не відключали) графіки, за якими вони чотири години мають світло, дві години не мають. Але вчасно рішення комісії щодо графіків відключення електроенергії в дію не ввели.

Олександр Біленький так прокоментував цю ситуацію: «Чому так сталося, нас не повідомили. Сьогодні планую зустрітися з головою ПОВА та з’ясувати причини. Бо й досі діє старий підхід: у людей дві години світло є, а чотири немає. І якщо світло мають вимкнути о 7 ранку, а вимикають на 20 хвилин раніше. Або вмикають на годину пізніше. Існує певний хаос. Також, на жаль, у мене немає комунікації з обленерго. Маю надію, що через ОВА ми якось виправимо такий стан речей».

Генератори — не панацея

Чому не діють графіки відключень світла за формулою «чотири години зі світлом, дві — без», у Telegram публічно пояснив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін: «Отримую від вас сотні повідомлень, чому не діють графіки відключень світла +4/-2. Відповідаю. Ми були готові повернутися з вівторка до цих традиційних графіків. На вихідних разом з обленерго проаналізували черги і в ручному режимі знайшли можливості перерозподілити додаткові мегавати серед побутових споживачів. У понеділок бригади енергетиків уже проводили реорганізаційні перепідключення.

Але того самого дня ворог знову вдарив ракетами по об’єктах енергетики України в кількох областях і знову виник істотний дефіцит електроенергії. Того самого дня застосували аварійні відключення у всій Україні. Оскільки дефіцит зберігається, наступного дня на Полтавщину надали менший обсяг електроенергії й іще менший — на сьогодні. Тому обленерго не може застосувати графік +4/-2 й вимушено вимикає по дві черги відразу. Область самостійно не може виробляти електроенергію.

Активно працюємо з обленерго, щоб вилучити котельні з переліків відключень і вони працювали безперервно. На це потрібен деякий час. Це нині пріоритет.

Ворог не здатний перемогти нас у бою, тому хоче зламати тил. Маємо бути єдиними й допомагати одне одному. Ця зима буде найскладнішою за часи незалежності України. Це не просто слова, ми відчуваємо наслідки на собі, але зараз як ніколи важливо тримати стрій. Ми вистоїмо! Слава Україні!»

Майже відразу після звернення Дмитра Луніна створили робочу групу щодо вивчення можливостей переключити 25 котелень Полтаватеплоенерго на підстанції останнього, які не підпадають під графік відключень. І вже якусь кількість котелень підприємства вдалося переключити. Крім того, керівництво Полтаватеплоенерго звернулося до ПОВА із проханням посприяти у забезпеченні підприємства резервними генераторами.

На цей момент у Гадячі всі котельні заживлені струмом від трансформаторних підстанцій, які не підпадають під вимикання. На черзі таке рішення в Миргороді та Лубнах.

Полтавська міська рада планує компенсувати підприємцям половину вартості куплених ними для забезпечення безперебійної роботи їхніх бізнесів генераторів. 2022 року на реалізацію цієї програми нададуть мільйон гривень, на 2023-й з обсягом компенсації ще не визначилися.

Раніше, на 19-й сесії 8-го скликання Полтавська міська рада ухвалила програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб ОСББ під час підготовки до опалювального сезону 2022/2023. Суть програми в тому, що ОСББ та житлові кооперативи купуватимуть орієнтовно по 500 генераторів у 2022 та 2023 роках. Мінімальна потужність цих генераторів має становити щонайменше 2 кВт, а за наявності ліфта, теплового пункту чи водяного насоса — понад 5 кВт. Надавши міськраді копії платіжних документів і технічні характеристики електрогенераторів, ОСББ, створене в будинку на два та більше поверхів, може отримати компенсацію 50% вартості покупки, але не більш як 80 тисяч гривень.