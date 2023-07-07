Прем’єр­міністр Денис Шмигаль запевнив, що інших змін уряд не планує і не допустить

Повернення оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами — вимога міжнародних партнерів, адже це дасть Україні змогу самостійно наповнювати бюджет та утримувати свої Збройні сили. Про це Прем’єр­міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«Партнери ставлять певні вимоги. Є 19 вимог меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Ще з минулого року — про поступове повернення податків, які парламент та уряд знижували на початку війни, щоб зняти тягар з людей, для того, щоб мати спроможність Україні утримувати свої Збройні сили повністю самостійно в належному обсязі протягом війни. Відповідно повернення податку на додану вартість в розмірі 20% на бензин та дизель, а також повернення акцизів — це близько 514 доларів акцизу на тонну бензину та 140 доларів на тонну дизелю — на довоєнний рівень податків на пальне», — сказавКглава уряду.

Якщо повернутися до бюджету мирного часу, наголосив він, то він загалом становив 1,3 трильйона гривень. Гроші звідти йшли на різні потреби, зокрема пенсії, зарплати у бюджетній сфері, ЗСУ. Нині Україні необхідно 1,8 трильйона гривень тільки на те, щоб утримувати та забезпечувати свою армію.

«Решту коштів ми отримуємо від наших донорів. За цей рік понад 23 мільярди доларів надали нам партнери, і це дає нам змогу утримувати бюджетну й соціальну сфери, виплачувати пенсії, зарплати. Відповідно кожна гривня, зібрана в український бюджет, іде на потреби фронту, ЗСУ, сил безпеки та оборони», — сказав Прем’єр.

За прогнозом глави уряду, у липні зростання ціни становитиме орієнтовно до 5 гривень за літр пального: «Воно не є критичним, але це буде важливим надходженням у бюджет як допомога утримувати ЗСУ в боротьбі з російським агресором».

Він зауважив, що дефіциту пального в Україні не буде, ситуація контрольована.

«На сьогодні ні в Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, його не буде. Тобто ми очікуємо спокійної ситуації на ринку», — заявив він і повідомив, що це питання обговорювали на нараді Мінекономіки із представниками ключових мереж, які торгують паливом.

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, крім повернення їх на довоєнний рівень. Денис Шмигаль уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено в перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо.

Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив Прем’єр­міністр.

Він повідомив, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця війни не потрібно підвищувати, бо це стане додатковим тягарем для людей. За словами Прем’єра, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалюючи рішення про збільшення на 32% тарифів на воду, з урядом не консультувалася.

«Під час війни, коли людям важко, треба діяти злагоджено, єдиною командою та ухвалювати дуже зважені рішення з тим, щоб балансувати між потребами держави й можливостям людей», — переконаний Прем’єр­міністр.

Очільник уряду зазначив, що в місцевих бюджетах наявні понад 150 мільярдів гривень, тобто є можливість забезпечувати додатковим фінансуванням комунальні підприємства, які постачають воду, і не підвищувати тарифи.

«По­перше, тариф на електроенергію для водоканалів не піднімали, по­друге, я наголосив, що місцеві бюджети мають залишки на рахунках і можуть підтримати свої комунальні підприємства, які мусять надавати людям якісну питну воду», — сказав Денис Шмигаль.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»