Президент Володимир Зеленський сподівається, що оновлена Національна рада з питань антикорупційної політики стане майданчиком для реальної боротьби з корупцією у країні задля подолання цього ганебного явища. Про це глава держави заявив під час засідання ради.

«Рада фактично не працювала три роки, і нині відбувається її перезавантаження. Цей перезапуск — не лише політична воля, а й реальний орієнтир у роботі моєї команди. Сподіваюся, рада стане справжньою комунікаційною платформою для всіх антикорупційних органів, громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків. Маємо непросте завдання: відновити довіру людей, створити ефективну систему запобігання проявам корупції, утвердження принципів верховенства права, чесності, непідкупності та справді дієвого громадського контролю», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський поінформував учасників засідання про кроки, здійснені протягом останніх майже двох місяців для подолання корупції.

«За цей час до Верховної Ради подано 16 законопроєктів, зокрема щодо покарання за незаконне збагачення, цивільної конфіскації неправомірно нажитого майна, скасування формули «Роттердам+». Розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами інших держав, скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів, готується до повноцінної роботи Вищий антикорупційний суд. Можна відзначити позитивну динаміку в діяльності НАБУ і САП, активну роботу ДБР, успішну реалізацію СБУ операції з виявлення та вилучення великої партії контрабандних сигарет та вилучення Нацполіцією разом з американськими партнерами найбільшої за останні роки партії наркотиків. Але попереду непочатий край роботи, бо корупція в нас процвітає справді в дуже великих масштабах», — цитує Президента його офіс.

За оборудки треба карати

Володимир Зеленський звернувся до правоохоронців щодо перевірки доцільності надання бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом «Миронівський хлібопродукт». «Протягом 2017—2018 років одному з найбільших агрохолдингів країни з державного бюджету надано майже 2,5 мільярда гривень дотацій. Так це називається: «дотації». Насправді він не потребує державної підтримки, бо має надприбутки, щорічно виплачує величезні дивіденди акціонерам. Давайте порівняємо суму цієї бюджетної допомоги і суму дивідендів. Можливо, однакові цифри отримаємо. Дуже цікава статистика вийде», — зауважив Президент.

Глава держави повідомив, що до правоохоронних органів передано нові матеріали про оборудки в оборонній промисловості. «Як виявилося, протягом п’яти років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за кількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги», — підкреслив він і закликав уповноважені органи жорстко й негайно реагувати на факти корупції.

Володимир Зеленський торкнувся питання Укртрансбезпеки та корупції в дорожній галузі. «Україна щороку витрачає 4 мільярди гривень на дороги, а доріг немає. Вони стають дедалі гірші. Саме через брак належного контролю, недотримання встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби. За значні недоліки в роботі відсторонено від виконання обов’язків керівника Укртрансбезпеки. За такими оборудками стоять найвищі посадовці, тому на це має бути відповідна реакція наших антикорупційних органів», — наголосив Президент.

Результат розслідувань не забариться

Директор ДБР Роман Труба спрогнозував, що у кримінальних провадженнях про закупівлю бронетанковими заводами моторів на танки буде виявлено розкрадання високопосадовцями мільйонів гривень. Він поінформував, що триває досудове розслідування за фактами зловживань службовими особами Міністерства оборони, які завищували вартість і приймали продукцію, що не відповідає технічним вимогам.

«Ідеться не лише про всім відомі бронежилети, а й про закупівлю іншого майна — наметів, чохлів, одягу для військовослужбовців. І в цих закупівлях є очевидні порушення. Нині у справі триває комплексна експертиза для остаточного підтвердження суми збитків. Попередньо вона становить приблизно 100 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою)», — цитує директора ДБР Укрінформ.

Роман Труба повідомив, що ДБР розслідує незаконну схему з використанням облігацій внутрішньої держпозики, до якої причетні народні депутати.

«Є інформація про розкрадання і зловживання під час відчуження та закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. Найближчим часом суспільство почує результати у цих кримінальних провадженнях», — пообіцяв він.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»