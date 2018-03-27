Книжка французької письменниці доктора університету Сорбонна Галі Аккерман «Пройти крізь Чорнобиль» — це одна з небагатьох поки що підвалин нової — філософської — розмови про Чорнобиль як символ знищення і відродження життя в усіх його формах. Так написала у передмові до її українського видання літературознавець Оксана Пахльовська.
Чорнобильська катастрофа, насамперед у гуманітарному її аспекті, часто ігнорованому та вкрай мало дослідженому, — чи не основна у творчості письменниці. Сама Галя Аккерман зазначає, що писала цю книжку з перервами протягом десятьох років, хоч її «бачення Чорнобиля сформувалося протягом набагато довшого періоду: цікавлюся цією проблематикою від 1998 року».
Відтоді вона дуже багато зробила, щоб людство дізналося правду про жахіття цієї катастрофи і співпереживало її жертвам: проводила виставки, брала участь у благодійних фондах і писала про все побачене під час експедицій у зону. Вона вивчала її в різних аспектах, зокрема неодноразово бувала тут в історико-культурологічних експедиціях з Ліною Костенко. «Подорожі та зустрічі, пов’язані з цією моєю епопеєю, належать до найнапруженіших моментів життя і спонукали вібрувати таємні струни моєї душі. Поділитися ними — для мене обов’язок і… полегкість», — такий її висновок від численних зустрічей упродовж 20 років з тими, кого можна назвати пам’яттю Чорнобиля. Це самосели — ті, хто, нехтуючи забороною, живе в зонах примусового виселення, працівники 30-кілометрової зони і Чорнобильської АЕС, ліквідатори, а також науковці, письменники, художники, етнографи. Книжка Галі Аккерман відкриває читачам місця, про існування яких вони й не здогадувалися. Із цих зустрічей і краєвидів вимальовується неповторна панорама однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства.
Нинішнє видання складається з трьох розділів. Перший — розповідь про місто-привид Прип’ять, маловідомий Чорнобиль-2 — радіолокаційну станцію «Дуга». У другому — розмови про експедицію та її учасників, роздуми про історію та пам’ять і портрети людей зони. У третьому йдеться про філософський вимір викривленого часу Чорнобиля.
Цінність видання ще й у тому, що, попри складність тематики, воно дуже особистісне і сприймається напрочуд легко. Тому це подарунок усьому читацькому загалу. Бо книжка є унікально цінним інструментом для розуміння не лише Чорнобильської катастрофи і безміру проблем, які Чорнобиль поставив перед світом, а й розумінням України.
Нині нам по-особливому слід подивитися і на роль Галі Аккерман у налагоджуванні зв’язків з французькою інтелектуальною елітою, міжнародними організаціями в процесі творення діалогу та побудови консенсусу навколо українського питання. Враховуючи складність такої країни, як Франція, де віддавна дуже сильні позиції русистики, російських та проросійських сил. Діалог з цією системою потребує неабиякої мужності й сильної громадянської позиції. Пані Галя робить це послідовно, без риторики, переконливо, з почуттям великої солідарності щодо європейських устремлінь України.
Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»