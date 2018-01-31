Такого висновку дійшли члени Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) у черговому звіті, присвяченому Україні.

Через корупцію й незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство, в Україні існують значні ризики відмивання коштів. «Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою», — йдеться у звіті. Головні механізми відмивання коштів в Україні — «так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального в тіньовий сектор економіки та які використовуються для конвертування коштів у готівку й виведення їх за межі країни».

У звіті зазначено, що відмивання коштів у країні досі розглядають як «другорядний» злочин, який лише доповнює злочин предикатний, тобто той, який передував відмиванню коштів і внаслідок якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину. Експерти звернули увагу, що строки вироків, котрі виносить українська Феміда за відмивання грошей, зазвичай менші, ніж за предикатне правопорушення. Натомість покарання за відмивання грошей має бути відчутно жорсткішим. MONEYVAL рекомендує запровадити до вітчизняного Кримінального кодексу положення, в якому б чітко було вказано, що «особу може бути засуджено за відмивання коштів, навіть якщо немає засудження за предикатне правопорушення».

Розслідувати треба більше

Востаннє міжнародні експерти MONEYVAL оцінювали ситуацію в Україні 2009 року. У нинішньому звіті вони дійшли висновку, що до 2014-го в Україні у справах про відмивання коштів фігурували лише дрібні чиновники, переважно місцевого рівня, а не ті, які посідали високі посади в центральному державному апараті. Також наголошено, що з березня 2014 року українські правоохоронні органи почали активно розслідувати діяльність представників режиму екс-президента Януковича. «Складні розслідування привели поки що до двох судових вироків, один з яких винесено у справі про відмивання грошей у значних обсягах», — вказано в документі.

У Раді Європи вважають, що в Україні мають проводити більше розслідувань і ухвалювати більше вироків у «справах, які стосуються корупції на високому рівні та розкрадання державного майна й активів не лише особами, пов’язаними з колишнім режимом, але також чинними урядовцями та їхніми партнерами». Крім того, попри те, що українська влада почала активно застосовувати процедуру конфіскації коштів у гучних корупційних справах, у документі зауважують, що «режим конфіскації застосовується непослідовно».

У звіті дано оцінки і тим заходам, яких вживають в Україні для боротьби з фінансуванням тероризму. Київ визначив фінансування тероризму як окреме правопорушення і запроваджує систему боротьби з ним. Проте ще існують технічні недоліки, над усуненням яких треба працювати, щоб узгодити систему боротьби з фінансуванням тероризму в Україні з міжнародними стандартами.

Нацбанк похвалили

Загалом у MONEYVAL визнали, що українська влада демонструє «потужну політичну волю» в протидії та боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, і ті заходи, яких було вжито, «вже показали позитивний результат». «Проте необхідно запровадити нові правові норми, які дадуть змогу виносити суворіші вироки за ці злочини», — дійшли висновку міжнародні експерти, наголосивши, що українська влада має «набагато активніше розслідувати й виносити вироки у справах високого рівня». Боротьбі з відмиванням коштів в Україні сприяло створення Національного антикорупційного бюро та Національної прокуратури з питань корупції. Експерти також похвалили Національний банк України за «дуже відчутні зусилля», спрямовані на те, щоб «усунути кримінальні елементи від контролю над банками», та за «успішне вирішення складних справ з відмивання грошей».

У звіті прозвучали компліменти й на адресу Держслужби фінансового моніторингу, так званої фінансової розвідки, за якісний оперативний аналіз, розроблення механізмів збирання й обробки даних, завдяки чому значну кількість справ було передано до правоохоронних органів. Проте експерти звертають увагу, що фінансовій розвідці в Україні бракує сучасного програмного забезпечення, а штату її працівників не достатньо, щоб справлятися з обсягом роботи, який зростає.

Тепер українська влада має вивчити рекомендації експертів MONEYVAL і повідомити про їх втілення на першій сесії комісії у 2019 році.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»