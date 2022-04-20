Ми – з Урядового контактного центру

«Як ви там?». На запитання родичів, друзів, постійних заявників фахівці Урядового контактного центру відповідають: «Тримаємось».

Тримаємось, незважаючи на потужні ракетно-бомбові обстріли Києва з першого дня військової агресії російської федерації проти України.

Тримаємось, намагаючись встановити інтернет-зв’язок у підвалах, бомбосховищах, паркінгах для приймання звернень на урядову «гарячу лінію». Тримаємось, пристосовуючи комп’ютери для приймання електронних звернень у вузьких коридорчиках міських квартир під час безкінечних повітряних тривог, які стали невід'ємною частиною життя українців.

Тримаємось під час хакерських атак і технічних збоїв, які блокують діяльність установи. Працюємо, щоб наблизити нашу перемогу.

Керівництво Урядового контактного центру з самого початку російського воєнного вторгнення перебудувало роботу Центру в умовах воєнного стану: оптимізувало усі процеси обслуговування громадян з метою опрацювання максимальної кількості вхідних дзвінків та онлайн-консультування у чатах.

«Доброго дня ! Вас вітає урядова «гаряча лінія»

З початком війни пріоритетним стало перезавантаження урядової «гарячої лінії» 1545 для оперативного збирання інформації від населення стосовно гуманітарних питань та ситуацій, що становлять загрозу життю та здоров’ю, а саме: проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням; пошкодженням інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури; потреби у продуктах харчування, товарах першої необхідності, ліках, а також щодо соціальних виплат, пенсій та евакуації громадян.

Досвідчені фахівці Центру цілодобово, 7 днів на тиждень, без святкових днів і вихідних приймають звернення на урядову «гарячу лінію», консультують громадян за допомогою сервісу онлайн-консультування у чатах на вебсайті Урядового контактного центру, а також вебсайтах МЗС, Міндовкілля, Мінсоцполітики, Мінцифри, державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», громадської організації «Фонд «Відкрита політика» (платформа «Доступна освіта») із зазначених та інших питань.

Крім того, менеджерами служби підтримки Дія надається інформаційна допомога щодо користування Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Портал Дія) і мобільним додатком Порталу Дія.

Оперативно перепрофільовано деякі «гарячі лінії», які діяли на базі Центру, та забезпечено їх роботу в безперервному режимі. Наразі функціонують такі лінії:

1545 – урядова «гаряча лінія»;

+38 (044) 284-19-15 – урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону;

1539 – «гаряча лінія» з питань соціального захисту населення під час воєнного стану;

1547 – «гаряча лінія» протидії торгівлі людьми та домашньому насильству;

0 800 503 486 – лінія довіри РНБО з питань контрабанди та корупції на митниці.

На першому місці – питання гуманітарної допомоги

З перших днів повномасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави на урядову «гарячу лінію» та через інтернет надійшло понад 59 тисяч звернень щодо надання гуманітарної допомоги людям, які опинилися в скрутній ситуації через воєнні дії та тимчасову окупацію окремих населених пунктів. Також переселенці, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії, просили надати роз’яснення стосовно умов отримання щомісячної грошової допомоги в сумі 2 та 3 тисячі гривень.

Переважно зверталися жителі м. Києва, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей. Насамперед заявникам надавалася контактна інформація та консультації стосовно забезпечення ліками, продуктами харчування, товарами першої необхідності, адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.

Фахівці урядової «гарячої лінії» з особливою увагою ставляться до потреб людей, що знаходяться у містах та населених пунктах, у яких відбуваються інтенсивні бойові дії.

Так, жителька м. Харків 16 квітня зателефонувала на урядову «гарячу лінію» 1545 та повідомила, що її будинок та квартиру батьків зруйновано вибухом міни. Разом з батьками вона вимушена проживати за іншою адресою у Харкові. Жінка просила допомогти продуктами харчування. Батьки – віком за 80 років, потребують також лікарських засобів: серцевих, заспокійливих тощо.

З підвалу будинку телефонувала жителька Чернігова. В укритті вона знаходиться разом з чоловіком – особою з інвалідністю ІІІ групи та іншими мешканцями цього та сусідніх будинків міста. У тимчасовому притулку люди ховаються від ворожих авіанальотів та ракетно-артилерійських обстрілів. Всі вони потребують гуманітарної допомоги: одягу, взуття, продуктів харчування а також лікарських засобів. Зокрема, в одного з чоловіків запасу необхідних ліків залишилося на 5 днів.

17 квітня стосовно допомоги у наданні їй та 15-річній дочці продуктів харчування, ліків, а також санітарно-гігієнічних засобів звернулася жителька Чернігова.

Що робити, якщо будинок розбомбили? Перша реакція – шок, втрата відчуття реальності. У таких обставинах допомагають сусіди, родичі, друзі.

Так, з метою розв’язання найнагальніших проблем друзів з Великобурлуцького району Харківської області, у яких було зруйновано будинок російською бомбою, жителька цього ж населеного пункту оформила електронне звернення на веб-сайті Урядового контактного центру. Йдеться про сім’ю з трьома малолітніми дітьми. У списку першочергових засобів для існування заявниця, зокрема, зазначила: дитяче харчування, памперси, ліки, одяг,санітарно-гігієнічні засоби, продукти харчування.

За підсумками розгляду звернень на урядову «гарячу лінію» питання громадян, які найбільше страждають від війни та потребують задоволення першочергових життєвих потреб, позитивно вирішуються: люди отримують гуманітарну допомогу, зокрема забезпечення їжею, питною водою, одягом, взуттям, ліками, медичними препаратами тощо.

Наша робота – допомагати людям!

Віримо в Перемогу!

Віримо в ЗСУ!Слава Україні!