Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозує, що до 2025 року кожен другий українець може зіткнутися із проблемами у сфері ментального здоров’я. Ці дуже невтішні цифри оприлюднено під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії рф проти України.

Захід відбувся в межах розроблення Всеукраїнської програми ментального здоров’я за участі першої леді Олени Зеленської, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних організацій, які реалізують системні проєкти у відповідній сфері. Розроблення програми відбувається за підтримки ВООЗ.

На засіданні оприлюднено підсумки аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я, що надають в Україні (які потужності має кожне міністерство, як їх використовують, які є прогалини). Аудит, проведений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), засвідчив, що лише 4% українців звертаються по психологічну допомогу. Система фіксує тільки 10% громадян з найпоширенішими психічними розладами, і особливо діти проходять повз систему.

Попит на відповідні послуги серед внутрішньо переміщених осіб в 1,7 раза перевищує обсяг наданих послуг торік. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці — 27 мільйонів випадків. Додаткове навчання з таких питань на кінець 2022 року пройшли лише 1,2% фахівців первинної ланки. Ця кількість потенційно зросте до 10% 2023-го. А навчальна програма з основ психічного здоров’я в Україні покриває менш як 50% тем аналогічних програм у розвинених країнах.

Кожен другий ветеран та члени його родини потребуватимуть психологічної допомоги. Потенційна потреба у послугах — майже 2 мільйони. Торік Мінветеранів надало приблизно 6 тисяч послуг, на 2023-й закладено бюджет на 40 тисяч послуг.

Нині ціна слова дуже велика

Ініціаторка розроблення Всеукраїнської програми ментального здоров’я Олена Зеленська переконана, що психологічна допомога має бути такою самою доступною й повсюдною, як і медична. Ця програма передбачає створення унікальної української моделі системи охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка вбере найкращі світові й вітчизняні практики.

«Маємо великий виклик — переплавити жахливий досвід у посттравматичне зростання. Такої програми немає ніде у світі. Але й ніхто у світі в цьому столітті не пережив того, що переживаємо ми», — цитує слова першої леді Офіс Президента.

Олена Зеленська наголосила, що нині ціна слова дуже висока: розмова може поглибити травму, що вже й так є, або підтримати людину.

«Ось чому всі, хто спілкується з людьми, хоч би ким вони працювали, мають володіти навичками піклування про своє ментальне здоров’я, вміти пояснити іншим, як це зробити. Це одне із завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Маємо пояснити співвітчизникам: треба звертатися до фахівців із психічного здоров’я; не варто боятися такої допомоги, соромитися її; існують техніки самодопомоги, як самому дбати про свій стан. Маємо прокласти для людей маршрут, як і куди звертатися по підтримку. Фактично це означає створити в Україні нову культуру ставлення до ментального здоров’я», — каже вона.

Людиноцентрична формула

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що психічне здоров’я — один з маркерів стійкості, спроможності чинити опір і перемагати.

«Одне із ключових завдань — створити адекватну викликам систему психологічної допомоги та підтримки. Систему, яка виконувала б п’ять базових функцій: профілактика та виявлення проблеми; надання широкого спектра допомоги поза лікарнею; психосоціальна реабілітація; надання спеціалізованої психіатричної допомоги в лікарні; постійна підтримка людей з ментальними порушеннями», — уточнив очільник уряду.

Він додав: «Війна з росією впливає на кожного з нас, хоч би де ми перебували. Навіть там, де порівняно безпечно. Ворог робить усе, щоб зламати нас морально. росія постійно запускає ІПСО, щоб деформувати психіку та деморалізувати українців. Мусимо цьому ефективно протидіяти. Психологічне відновлення України важливе так само, як і відбудова інфраструктури, житла чи енергетики».

Прем’єр наголосив, що компонент захисту психічного здоров’я буде наскрізним у реалізації держполітики.

«Українські фахівці з базовою медичною або психологічною освітою вже успішно опановують передові світові методики кризової, військової, екстремальної психології. В основі оновленої системи, яку будуємо, — людина з її проблемами та потребами», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Коли комунікація — ліки

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав представлений аудит ресурсів міністерств намаганням відверто говорити про больові точки, розуміння, куди заземляти конкретні рішення, щоб мати очікуваний результат.

«Головний лікарський препарат у психосоціальній підтримці громадян — комунікація. Наше засідання — ще один крок до наближення сервісів та послуг у сфері психічного здоров’я до людини. Маємо дати їй доступ до знань і навичок, якими вона може самостійно користуватися (наприклад, техніки самодопомоги), дати сервіси та послуги, які допомагатимуть піклуватися про себе в точках її контакту з державою, світом загалом (під час навчання, на роботі тощо). Ідеться насамперед про величезну армію першої лінії контакту: лікарів і медсестер, офіцерський склад ЗСУ, прикордонників у пунктах пропуску, освітян, поліцейських та рятувальників, працівників соцсфери, держслужбовців, роботодавців. Одним словом, усіх, хто працює у парадигмі «людина — людина», — цитує його слова пресслужба МОЗ.

Міністр нагадав, що під час минулої зустрічі було опрацьовано підсумки аудиту потреб громадян у послугах з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, а також релевантний міжнародний досвід. Ці підсумки отримали міністерства для опрацювання та формування пропозицій до карти відповідних пріоритетних проєктів, які б відповідали цим потребам.

За підсумками нинішнього засідання ухвалено візію трансформації нацсистеми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки як основу планування заходів у сфері психічного здоров’я під час та після війни. МОЗ до кінця місяця має презентувати рекомендації до Плану заходів на 2023—2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Також міністерствам доручено підготувати концепції відповідних пріоритетних проєктів на 2023—2024 роки.