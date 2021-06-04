Прошу пояснити таке: якщо в разі виклику представника водоканалу для повірки лічильника води встановлено, що він не пошкоджений, на ньому є пломби, зроблено про це акти перевірки у квартирі, то хто має платити за його повірку? Як проходить заміна лічильника після повірки у водоканалі? Чи у разі несправності лічильника має платити споживач? Дякую за відповіді.

Петро Бобонич

Квартирний лічильник сьогодні є у переважній більшості осель, адже тільки його наявність дозволяє сплачувати виключно за спожиту воду і тим самим економити кошти. Але як і будь-який механізм, лічильник при тривалій експлуатації може вийти з ладу або зазнати механічних ушкоджень, що вплине на правильність його вимірювань. Саме тому в Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» зафіксована вимога періодично робити повірку лічильників, і у зв’язку з цим у споживачів часто виникають складнощі.

Найчастіше споживачі запитують: хто має сплачувати за повірку лічильника, сам споживач чи Київводоканал?

До 2017 року ця процедура справді була обов’язком Київводоканалу, тобто повірка, на погляд споживача, робилась безкоштовно. Але це не зовсім так, адже вартість послуги на той час просто була закладена до тарифу. Тобто кияни все одно сплачували за повірку, просто маленькими частинами під час кожної оплати послуг, так би мовити, у розстрочку. Але з серпня 2017 року набрав чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», а у листопаді — набрала чинність постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02.11.2017 №1342 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», згідно з якою зі структури тарифів було виключено витрати на обслуговування, періодичну повірку і ремонт квартирних засобів обліку холодної води. Тобто наразі за повірку має сплачувати споживач, і це не залежить від того, чи виявиться лічильник справним під час повірки, чи ні.

І це підводить нас до іншого популярного питання: як часто потрібно робити повірку і як взагалі дізнатися, що вже час її зробити?

Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 №1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», міжповірочний інтервал засобів обліку холодної та гарячої води становить 4 роки. Тож дату наступної повірки можна вирахувати, додавши 4 роки до дати виробництва лічильника, що вказана в технічному паспорті приладу, або до дати останньої повірки, яка вказана у свідоцтві про повірку.

Де і як можна замовити повірку лічильника?

Послугу повірки можна замовити у сервісному центрі Київводоканалу або в іншій уповноваженій організації. Щоб замовити повірку у нас, потрібно залишити заявку в нашому контакт-центрі за номером (044) 202-02-02.

Під час проходження лічильником повірки нарахування здійснюються за середньомісячними показниками засобів обліку за попередні три місяці. Періодична повірка засобів обліку води зазвичай триває 2—4 тижні.

Що буде, якщо лічильник не пройде повірку?

Якщо засіб обліку води відповідає встановленим вимогам — споживачу видадуть свідоцтво про повірку, якщо не відповідає, — довідку про його непридатність, тобто лічильник доведеться замінити. Згідно із Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», заміна лічильників також здійснюється за кошти споживача.

До речі, якщо споживач сумнівається, що його лічильник пройде повірку, то може одразу його замінити, щоб не витрачати зайві кошти. Замовити цю послугу також можна за номером нашого колцентру. Але якісні лічильники середньої цінової категорії, як правило, без проблем можуть пройти 2—3 повірки.

Нагадаю, що згідно із законами України «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1314-VII від 05.06.2014 та «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119-8 від 22.06.2017, неповірені лічильники не є приладами обліку води, і Київводоканал не має права проводити по них розрахунки. Тобто якщо споживач пропустить термін повірки приладів обліку води, Київводоканал більше не буде враховувати їх показання, і проводитиме розрахунки так, наче лічильники відсутні.

У таких випадках відповідно до «Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», затверджених постановою КМУ №690 від 05.07.2019 та «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» від показань загальнобудинкового лічильника відніматиметься сума показань всіх квартирних приладів обліку води у будинку і залишок розподілятиметься на квартири, які не обладнані приладами обліку або в яких вони не повірені.

У разі, якщо будинок не обладнаний загальнобудинковим лічильником, сплачувати необхідно відповідно до встановлених нормативів згідно з розпорядженням КМДА №579 від 16.06.2015 «Про затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у м. Києві», а це зазвичай значно більше, ніж фактичне споживання.

Як уникнути неправильних нарахувань?

Вчасно повіряйте свої квартирні лічильники та будьте уважні. Тоді оплачуватимете виключно за спожиту вами воду. А у разі виникнення будь-яких непорозумінь зверніться до нашого розрахункового департаменту, вам там кваліфіковано допоможуть. Зараз це можна зробити онлайн за допомогою наших електронних сервісів. Приєднатися до чат-ботів можна за посиланнями: Viber http://tinyurl.com/pn92devj; Telegram https://t.me/vodokanalkiev_bot.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

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