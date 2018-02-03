Одного з найталановитіших мариністів Володимира Зебека вшанували в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького. А книжка накладом 1000 примірників уже стала раритетом серед любителів живопису і літератури. Вона складається з нарисів друзів, мистецтвознавців і просто знайомих художника, які розмірковують про його неперевершений талант і яскраву харизматичну суперечливу особистість. До видання увійшли мистецтвознавчі статті про творчість, а також численні репродукції картин, виконані з високою поліграфічною якістю та їхній опис з точки зору професіонала, завідувача галереї мистецтв ЧНУ ім. П. Могили Любові Омельченко.
Понад 30 нарисів, написані друзями художника, знайомлять із його життєвим шляхом, творчістю, особливістю характеру. Володимир Зебек народився в Миколаєві, під час Другої світової опинився в Німеччині, за радянських часів деякий час відбув за ґратами. Потім закінчив художнє училище й став визнаним митцем. Була в нього квартира й майстерня в центрі Москви. Він вирішив покинути всі блага цивілізації й утік шукати усамітнення і творчого натхнення на Кінбурнську косу, півострів незайманої природи, що на Миколаївщині. Майже 50 років життя він прожив на Кінбурні, будучи своєрідною місцевою знаменитістю. Тут і завершився його земний шлях.
Саме на косі народилися його твори. Художника позиціонують як мариніста й порівнюють з Айвазовським. Але він малював не лише море та небо — улюблені стихії. Прихильники його творчості не менше цінують натюрморти й абстрактні роботи.
Уперше до книжки з цієї серії додано диск з документальним відеонарисом, автор-режисер якого — заслужений журналіст України Олександр Топчій. За багато років спілкування з художником він зняв три повнометражні фільми. «Не вірю, що Зебека не стало, — ділиться друг художника літературний редактор книжки. — Як може враз щезнути море? Або зникнути Кінбурнська коса? Ні, вони залишилися. Для мене (і не лише для мене) Кінбурн без Зебека — що розкішний багет без картини, що людина без душі. Кінбурн осиротів, осиротіла світова мариністика».
Під час презентації видання продемонстровано кілька відеофрагментів, які допомогли побачити живий неповторний образ майстра. Гості зустрічі змогли розкрити для себе особистість художника, зрозуміти стиль і спосіб його мислення, переконатися у неповторності й своєрідності його пензля, а також насолодитися переглядом картин, наданих із приватної колекції Валерієм Шепелем.