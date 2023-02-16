Такі підсумки дев’ятої зустрічі Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі «Рамштайн», які оприлюднив у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін. Про передачу Україні західних винищувачів на зустрічі домовитися не вдалося.

Ще більше систем ППО

Як заявив під час пресконференції за підсумками «Рамштайну» глава Пентагону, учасники міжнародної коаліції з підтримки України погодилися робити все можливе, щоб надати їй якомога більше спроможностей протиповітряної оборони та інтегрувати їх у єдину систему.

«Хочу додати, що Україна виконала ефективну роботу з перехоплення багатьох ракет, які запустила росія під час недавніх атак. Але ми прагнемо забезпечити, щоб українці мали ще більше можливості для захисту», — сказав Ллойд Остін.

За його словами, на засіданні Контактна група обговорювала «синхронізацію зусиль» для забезпечення навчань українських підрозділів для роботи на техніці, яку західні країни передають ЗСУ. Міністр зауважив, що загалом союзники передали Україні техніки й озброєнь на більш ніж вісім бойових бригад.

«Отже, все працює на успіх України. І тут ідеться про те, щоб надавати всі ті можливості, які ми обіцяли Україні. Інтегрувати всі ці системи і разом з українцями сподіватися на перемогу», — сказав глава оборонного відомства США. Щодо надання Україні винищувачів західного зразка Ллойд Остін зазначив, що із цього приводу тільки може повторити заяву президента США Джо Байдена, який раніше заявив, що Сполучені Штати не надають Україні бойових літаків.

Ще одним питанням «Рамштайну-9» стала підзвітність України щодо отриманої західної зброї.

«Була важлива розмова про підзвітність, яка є пріоритетом для нас і партнерів. Нам важливо знати, що надану нами допомогу використовуватимуть так, як заплановано. І як українські партнери застосовуватимуть її на полі бою», — зауважив очільник Пентагону.

Оцінюючи ситуацію на фронті, Ллойд Остін заявив, що розрахунки путіна на кожному кроці його масштабної агресії проти України були приречені на провал від самого початку. «Рік тому путін вважав, що Україна стане легкою мішенню. він припустив, що Київ легко впаде, а світ стоятиме осторонь. Але кремль помилявся щодо всіх пунктів», — цитує міністра оборони США Укрінформ. Він наголосив, що протягом цього року українські воїни хоробро боролися за свою країну, народ України виявив мужність на тлі російської агресії, а країни доброї волі об’єдналися, щоб захистити світовий порядок.

«Разом ми прагнемо того, щоб жити у світі, в якому суперечки врегульовують мирним шляхом, поважають суверенітет, шанують кордони та захищають цивільне населення. Такі цінності підтримує наша Контактна група», — зазначив Ллойд Остін.

Він ще раз наголосив, що понад 50 країн-учасниць формату «Рамштайн» об’єдналися у підтримці боротьби України за свободу. «І ми стоятимемо разом, об’єднані та рішучі, стільки, скільки буде потрібно», — запевнив глава оборонного відомства США.

Танки Leopard прибудуть у березні

Під час засідання Контактної групи, на якому Україну представляв міністр оброни Олексій Резніков, ішлося і про фактичну передачу нашій країні танків Leopard. Перед початком зустрічі Ллойд Остін назвав країни, які почали підготовку до цього процесу. «Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard», — перелічив очільник Пентагону. Він нагадав, що США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72 на додачу до рішення Польщі надати свої Т-72. А Велика Британія передає роту головних бойових танків Challenger і «спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів».

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, спілкуючись із журналістами після засідання, уточнив, що обіцяні Україні танки Leopard буде передано в березні. Про це повідомляє канал TVN 24. Глава міноборони Польщі зазначив, що про свою участь у коаліції щодо передачі Україні танків Leopard заявило ще кілька країн. «Німеччина створює коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6. Польща має Leopard 2А4. До вже конкретних заяв Канади та Іспанії сьогодні приєдналася Норвегія», — сказав Маріуш Блащак.

Він повідомив, що українські військовослужбовці вже проходять відповідне навчання в Польщі. «Вони будуть готові експлуатувати ці танки вже в середині березня, тож пізніше здійснюватимуть лише передислокацію цих військ і підтримку», — уточнив очільник міноборони Польщі.

Маріуш Блащак зауважив, що переговори про постачання Україні винищувачів F-16, «ймовірно, дадуть результати, але для цього потрібен тиск. Це як у ситуації з передачею Patriot чи Leopard: необхідно тиснути на союзників. Ми усвідомлюємо, що наш потенціал у цій царині обмежений. У нас лише 48 літаків F-16, але союзники мають значно більший ресурс. Думаю, що ця розмова теж завершиться позитивними рішеннями, але для цього потрібен тиск», — вважає глава оборонного відомства Польщі.

Глобальний вигнанець

Трохи менш як рік минуло відтоді, як москва почала вторгнення в Україну, і росія програла стратегічно, оперативно і тактично. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у Брюсселі. «Україна залишається вільною, незалежною. НАТО і ця коаліція ніколи не були сильнішими, а росія — глобальний вигнанець. І світ надихається українською хоробрістю і стійкістю. росія програла — стратегічно, оперативно й тактично і платить величезну ціну на полі бою», — переконаний генерал. За його словами, путін думав, що зможе швидко здолати Україну, розколоти НАТО і діяти безкарно, але в цьому він помилився.

Марк Міллі зазначив, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу російської армії на Київ.

«Я ніколи не відкидав спроможності рф здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних ознак цього», — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. На його думку, росія обрала тактику війни на виснаження, однак у цей час ЗСУ встигають опановувати нові види озброєння і показують результат на полі бою.

«Доки росія веде війну на виснаження, Україна отримує відповідні переваги для захисту своєї країни й удосконалює навички своїх військових. Ця війна рано чи пізно закінчиться, а Україна й надалі розвиватиметься. Україна вже отримує нові танки, БТРи, сучасну техніку», — заявив Марк Міллі.

Союзники вважають, що нині Україні потрібні не літаки, а більш нагальна зброя, яка дасть можливість відбити російську навалу. Фото з сайту suspilne.media