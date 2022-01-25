Світ зрозумів, що слід більше демонструвати активну відданість суверенному праву нашої держави на територіальну цілісність і самооборону

Росія досі потужно брязкає зброєю на європейському континенті, стягуючи свої війська до кордонів України, натякаючи на повномасштабне вторгнення, та оприлюднюючи свої наміри розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Попри всі дипломатичні намагання Сполучених Штатів Америки разом з європейськими союзниками дії Кремля не свідчать про його наміри знизити градус напруження і піти шляхом деескалації ситуації. Навпаки, в українському питанні РФ виставляє ультиматуми НАТО, вимагаючи в Альянсу не розширюватися на схід.

Але державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавньої зустрічі з очільником міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим чітко наголосив, що Сполучені Штати не обговорюватимуть жодних компромісів, які заважатимуть Україні обирати її майбутнє — в цьому питанні просто немає місця для торгів.

«Наша хата не скраю!»

Захід нарешті почав розуміти, що треба більше не на словах, а на ділі демонструвати непохитну підтримку суверенного права нашої держави на територіальну цілісність і самооборону.

Першою ластівкою цього року стала військова допомога Великої Британії. 17 січня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився перший транспортник. На борту з написом «Королівські повітряні сили» — контейнери з найсучаснішою зброєю: дві тисячі протитанкових комплексів.

«Наша хата не скраю! — українською майже без акценту сказав заступник військового аташе Великої Британії з питань оборони Тімофі Вайт-Бойкот. І додав: — Це цілковито оборонна зброя для стримування супротивника». І таких рейсів було не один і навіть не два.

США теж зміцнюють обороноздатність України. 22 січня літаком прибула перша з кількох партій пакета безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який схвалив президент США Джо Байден торік у грудні. Ця допомога, в яку входить близько 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє чітку підтримку Сполучених Штатів суверенного права України на самооборону, зазначили в Міноборони.

Торік США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів, зокрема цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів безпекової допомоги загалом з 2014 року. США й надалі надаватимуть таку допомогу ЗСУ, підтримуючи їх у захисті суверенітету й територіальної цілісності України від російської агресії.

До слова, президент США попередив президента РФ, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Америка надасть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано.

Літак із другою частиною військової допомоги від США приземлився в Києві 23 січня. «Це понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів зі США! І це не кінець», — написав у твіттері міністр оборони Олексій Резніков.

Так зупиняли нацистів

В американському Сенаті є двопартійний законопроєкт про ленд-ліз для оборони української демократії. «Він має забезпечити українську армію зброєю, яка їй потрібна для стримування агресії, і в разі потреби для відбиття російського вторгнення. Ті, хто вчив історію, пам’ятають значення ленд-лізу під час Другої світової війни. 30 мільярдів доларів у вигляді матеріальної допомоги допомогли Британії та іншим союзникам розбити нацистську Німеччину», — цитує слова американського сенатора Джона Корніна УНІАН. Тобто сучасного агресора сенатори порівнюють з нацистами.

І британські та американські літаки зі зброєю в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» свідчать, що американський ленд-ліз запрацював до офіційного ухвалення закону.

Найближчим часом очікують, що в українській армії з’являться гелікоптери Мі-8 та Мі-17, які Америка колись закупила для Афганістану. Канада надає 120 мільйонів канадських доларів на підтримку української оборони. І Данія робить внесок — 22 мільйони євро для захисту України. Чехія заявила про готовність надати для українського війська найдефіцитніші боєприпаси — снаряди калібру 152 міліметри. Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Експерти переконані, що НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал: «Ми побудували повітряний міст військових поставок Україні, і в разі початку бойових дій різко збільшимо постачання озброєнь цим повітряним мостом». Експерти вважають, що країни НАТО продовжать постачання озброєнь Україні щонайменше доти, доки президент РФ не почне відведення військ від наших кордонів.

Боротися, як із пандемією, — усім світом

Днями командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк висловив думку, що Путін усвідомлює: після перших великих втрат у разі вторгнення в Україну російська армія не піде далі.

«Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть. Путін усвідомлює, що після важких втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Ідеться про холодний розрахунок», — цитує Укрінформ слова фахівця.

Олександр Павлюк нагадав, що в Україні створено загони територіальної оборони. А це означає, що буде понад 100 тисяч добровольців, готових швидко взятися за зброю.

Командувач ООС зауважив, що ніхто не розуміє, що російське вторгнення в Україну було б кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу: «Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Далі будуть країни Балтії».

Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що російська агресія — це проблема не тільки Європи, Сполучених Штатів Америки або України. Це проблема всього світу.

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