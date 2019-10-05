Зазвичай у нас одразу після школи молодь продовжує навчання, після цього — на роботу. Та нині ситуація кардинально змінюється: внаслідок реформування вищої школи в Україні трансформується не лише система освіти, а й ставлення до неї. Молодь намагається зрозуміти, чого прагне в житті, й іде спочатку працювати, а вступ до вищого навчального закладу відкладає «на потім». Дорослі — навпаки: завдяки зняттю бар’єрів на перехресний вступ наважуються вступати на омріяні спеціальності. А освіта не обмежується університетськими аудиторіями.

Не виходячи з дому

Останнім часом великої популярності набули платформи онлайн-освіти, на яких можна безплатно прослухати різноманітні курси й по закінченні навіть отримати сертифікати. Найвідоміший з них — заснований у 2014 році перший та найбільший проєкт безплатної освіти в Україні Prometheus. Його місія — зробити революцію в українській освіті шляхом відкриття доступу всім охочим до найкращих курсів від провідних викладачів, університетів та організацій світу. Проєкт активно впроваджує новітні навчальні методи, має різноманітні курси, частину з яких об’єднано у п’ять циклів: аналіз даних, громадянська освіта, підвищення кваліфікації вчителів, підготовка до ЗНО та підприємництво.

Якщо вас цікавлять музика, журналістика, історія, література, театр, кіно, мистецтво, мода, міста і соціум — тоді вам шлях до WiseCow — вільного відеолекторію, створеного для того, щоб люди у всій Україні могли безплатно навчатися вдома. За твердженням засновників, найбільше відеолекторій буде корисним жителям маленьких міст і сіл, куди зазвичай не запрошують відомих і цікавих лекторів. Проєкт підтримує хвилю патріотизму й зосереджений на зйомках українських курсів.

Ще один проєкт — студія онлайн-освіти EdEra, команда якої створює онлайн-курси, спецпроєкти, освітні блоги й інтерактивні підручники. EdEra Books — соціальний проєкт інтерактивної освітньої літератури, яка складається з ілюстрованих текстів з інтегрованими відео і тестами для перевірки здобутих знань. Що важливо, онлайн-книжки доступні безкоштовно 24/7.

Ще один відомий проєкт — ВУМ on-line — освітня ініціатива, яка поширює ідеї та сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Тут ви знайдете чимало корисного, якщо переймаєтеся питаннями на кшталт «Яке моє місце у цьому світі?» та «Яка діяльність чи справа дає мені справжнє захоплення та задоволення?» Усі курси розробили провідні викладачі бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків із бізнесу та соціальної сфери.

Знання треба оновлювати

Торік Міністерство освіти і науки розробило проєкт «Концепції Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини» у школах та дошкільних закладах. У проєкті зазначено, що таке запровадження покладе початок формуванню безперервної системи освіти у сфері прав людини протягом усього життя. Суспільно-політичні виклики, які постали перед нашими громадянами у зв’язку з війною на сході України, показали нагальність розуміння того, що таке права людини, які є в кожного, і як їх уміти захищати.

І доки МОН збирається впроваджувати таку стратегію, безплатною освітою дорослих у сфері прав людини вже займаються відомі профільні організації. Наприклад, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Київська школа прав людини та демократії тощо.

Популярними стали різноманітні курси з надання першої домедичної допомоги. Відома така база навчання — Товариство Червоного Хреста України.

Щодо класичної освіти, то дорослі за наявності бажання та ресурсів мають змогу здобути освіту за необхідною спеціальністю. Навесні цього року стало відомо, що будь-яка особа на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, може вступати навіть на правничі спеціальності до магістратури. У зв’язку з реформою державної служби виникає потреба у професіоналізації держслужбовців і їхній профільній освіті. Оскільки на держслужбу, як правило, йдуть дорослі, їм слід здобути нову профільну освіту, а саме за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». А загалом будь-який дорослий, який вже має вищу освіту, може піти на підвищення кваліфікації, здобувати післядипломну освіту.

Університет третього віку

Про дорослих, які за віком уже не працюють або не мають змоги це робити, держава потурбувалася. Наказом від 25.08.2011 № 326 Міністерства соціальної політики було впроваджено соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку». Ця ініціатива вже давно існує за кордоном, але в Україні досі не відома, і про неї зазвичай знають ті, хто обізнаний щодо соціального сектору, або ті, хто користується нею.

Університети третього віку діють при територіальних центрах соціального обслуговування і здійснюють організацію й проведення безплатного навчання та освітніх заходів для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих ситуаціях у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, хворих, які не здатні до самообслуговування, а також внутрішньо переміщених осіб.

Принцип роботи таких університетів майже однаковий. По роз’яснення ми звернулися до директорки територіального центру соціального обслуговування (ТЦСО) Печерського району м. Києва Людмили Примак. За її словами, університети третього віку діють при ТЦСО, і кожен має факультети, які створюють відповідно до інтересів та запитів відвідувачів конкретного району.

Наприклад, в університеті третього віку Печерського району існують різноманітні факультети: інформаційних технологій, музикотерапії, музичного мистецтва, хореографії, художнього мистецтва, психології, мов (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, польська), а також релігій світу та християнської етики. Останній, до слова, найпопулярніший та єдиний у Києві.

Навчання в університеті відбувається в першій половині дня із жовтня до травня. За словами Людмили Примак, викладачі, а це професійні педагоги і фахівці територіального центру, студенти ВНЗ та волонтери, працюють виключно на громадських засадах.

Олеся ЗЕНТАЛЬ

для «Урядового кур’єра»