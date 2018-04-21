Наша країна вже четвертий рік перебуває у стані війни, тисячі людей пройшли криваві жорна. Абсолютно справедливо, що держава поставила завдання всебічно підтримувати наших воїнів. Одним з аспектів такої підтримки стало рішення про першочергове забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Харківська область, за статистичними даними, входить до числа лідерів щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО. На кінець 2017 року до Головного управління Держгеокадастру в Харківській області надійшло від учасників АТО 9179 заяв на оформлення земельних ділянок. Надано 7487 дозволів на розроблення документації щодо землеустрою на загальну площу 9231,8664 га. Головне управління ухвалило 6141 наказ про затвердження документації щодо землеустрою та передачі у власність земельних ділянок загальною площею 7404,7587 га. Статистика красномовна, та чи все так добре на практиці? До нашої ГО зверталося за останні роки чимало учасників АТО та членів їхніх сімей і звичайних громадян, котрі зіштовхнулися з незрозумілими чиновницько-бюрократичними перепонами під час оформлення земельних ділянок. І ці перепони в реалізації права на землю людям трапилися там, де їх не мало бути в цивілізованій країні, — територіальному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У словах «реалізує державну політику», як на мене, закладено глибинний сенс честі й відповідальності.

Із досвіду можу сказати, що тут постають дві проблеми: складність оформлення і придатність для життєдіяльності наданих земельних ділянок. Отримати наказ про передачу у власність земельної ділянки не так просто, як може здатися зі слів керівництва головного управління. Скажімо, Сергій Левенець, учасник АТО із Сахновщини, з товаришами вже два роки намагається оформити земельні ділянки неподалік місця проживання, проте марно. А ось Куп’янська міська рада підійшла до цього питання дуже відповідально. На землі, які відводять учасникам АТО, замовила виготовлення містобудівної документації, що передбачала всі необхідні комунікації й розроблення проекту землеустрою для передачі земельних ділянок у власність. Міська рада хотіла порадувати учасників АТО новорічним подарунком, відвести їм земельні ділянки в райцентрі під забудову. Але з початку грудня 2017 року Головне управління Держгеокадастру в Харківській області, якому проект передано на погодження, грає ним у футбол. Розробник проекту вже давно виправив усі вказані зауваження, проте відмову в погодженні просто передруковують з новою датою, ніхто навіть не намагається придумати нові зауваження.

Якщо у пільговиків такі проблеми з оформленням землі, то неважко здогадатися, скільки перепон долають громадяни, які не мають пільг. Тетяна Клочко п’ять разів подавала на затвердження до головного управління проект землеустрою щодо відведення ділянки під садівництво, записалася в чергу на прийом до керівника ГУ Держгеокадастру в Харківській області в березні на червень. Проект погодив експерт державної експертизи, зареєстрував у Державному земельному кадастрі кадастровий реєстратор, який згідно з покладеними на нього повноваженнями перевіряє відповідність документів вимогам законодавства, однак проект не подобається головному управлінню. І край. Можливо, стиль роботи харківського ГУ будується за принципом особистих симпатій чи антипатій? Судячи з десятків звернень до нашої спілки, тут і тепер величезні черги на прийом до керівництва, нескінченна череда відмов у погодженні та затвердженні документації із землеустрою. Але ж закон не передбачає відмови в затвердженні погодженого проекту землеустрою.

Запитую точку зору фахівця — сертифікованого інженера-землевпорядника Олени Гаврилко, яка має великий досвід роботи в галузі землеустрою. «Держгеокадастр України для мінімізації корупційних ризиків на етапі погодження документації із землеустрою обмежив спілкування з чиновниками. Уже рік успішно працює система екстериторіального узгодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які подають на узгодження через інтернет і узгоджуються безсистемно в різних територіальних управліннях Держгеокадастру України. Щодо проектів бувають зауваження — всі помиляються, і це не проблема, помилку можна виправити. Нині майже нема питань щодо погодження проектів відведення, на відміну від інших видів документації, порядок погодження яких проводиться не екстериторіально», — стверджує пані Олена.

За її словами, проблема не в документації із землеустрою, а у ставленні чиновника до його обов’язків. В особовій справі кожного державного службовця зберігається підписана ним присяга, де йдеться: «Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України». Але доки слова присяги будуть тільки клаптиком паперу, щоразу поставатиме питання честі чи безчестя держслужбовця і громадянина.

Роман ЛЕОНОВ,

голова громадської організації

«Спілка землевпорядників Харківщини»,

для «Урядового кур’єра»