На Черкащині відновили роботу кілька підприємств і компаній, які перемістилися сюди з місць ведення активних бойових дій

Харківську фабрику морозива «Хладопром» в Україні знають давно. Її історію почали писати ще в 1930-х. Однак успішно працювати й розвиватися підприємству далі завадила війна з росією. Злочинна агресія рашистів змусила шукати для підприємства умови, в яких можна спокійно й продуктивно працювати. Можливості розмістити виробничі потужності знайшли у місті Сміла на Черкащині.

Перебазувалися у філіал

Ще торік тут почали виробляти морозиво з маркою «Хладик». У смілянському підрозділі фабрики працювало два-три десятки робітників. А нещодавно сюди пере­їхали й інші цехи, а також чимало працівників підприємства. Цьому передувала велика підготовча робота, зокрема, розміщення та монтаж устаткування, інші інженерні роботи. І ось випуск холодних ласощів популярних брендів налагодили, фабрика починає видавати першу продукцію, вироблену на Черкащині.

Засновник підприємства Олексій Баришівський сповнений бажання зробити все, щоб українське морозиво не тільки не втратило здобутого визнання, а й надалі вважалося найкращим у світі. Задоволений і міський голова Сергій Ананко, адже кількість робочих місць у Смілі збільшується.

Як розповів голова обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Табурець, уже 21 підприємство переміщено на Черкащину з регіонів, де тривають бойові дії. Ще 13 — у процесі. Частина з них паралельно налагоджує виробничі потужності. Це підприємства, які працюють у таких галузях: деревообробка, виробництво металевих виробів, електричного устаткування, продукції машинобудування, оптова торгівля, сільське господарство, фармацевтика та ін. У межах урядової програми з відновлення економіки з Черкащини надали пропозиції розмістити виробничі потужності 143 підприємствам.

Нині тут ще є вільні площі, які можуть надати бізнесу з інших регіонів. Підприємцям готові допомогти з комунікацією та пошуком кадрів.

«Для нас питання переміщення підприємств — це про підтримку, а не про перетягування виробництв із постраждалих територій, — зауважив Ігор Табурець. — Ми радо допомагаємо бізнесу розміститися на Черкащині. Водночас із розумінням поставимося до рішення повернутися назад у регіони, визволені від окупантів. Це сприятиме комплексному відновленню територій України».

Приміщення і робочі руки є

Серед підприємств, які пере­їхали або переїжджають на Черкащину, вже є виробництва з Донецької, Луганської, Чернігівської та Київської областей, столиці. За словами заступника голови обласної військової адміністрації Романа Карманника, обласна та міська влада допомагають і готові надалі сприяти комунікації з контролюючими органами, центром зайнятості, службами, відповідальними за підключення до мереж тощо. Першочерговий запит від бізнесу — інформація про вільні виробничі площі, оскільки людям треба перевезти і встановити устаткування.

Черкаси — чи не найпопулярніше місто, тому що тут нині багато можливостей розмістити ті чи інші цехи, є чимало підготовлених працівників. Та й саме місто над Дніпром багатьом дуже подобається — як з точки зору логістики, так і природних умов. Адже приїжджають і власники підприємств, яким десь треба жити, вони перевозять цілі колективи.

Переїжджають з устаткуванням і ключовими спеціалістами, зокрема технологами, директорами, людьми, без яких виробництво важко запустити. Триває залучення місцевих кадрів, їхнє навчання, монтаж приладів і апаратури, щоб незабаром розпочати повноцінне виробництво. Дуже важливо налагодити комунікації з місцевою владою, податковою службою, митницею та іншими. Багато важить підтримка у виборі локації, узгодження технологічних процесів з вимогами законодавства з охорони праці, будівництва, довкілля та санітарного благополуччя.

Досвід набували з 2014 року

Переїжджати на Черкащину зі сходу України окремі підприємства почали ще з активізацією бойових дій на Донеччині та Луганщині після 2014 року. Частина так і залишилася в Шевченковому краї. Наприклад, компанія Chemical Elements — виробник мінеральних солей високого ступеня чистоти для харчової, фармацевтичної, косметичної, сільськогосподарської та багатьох інших галузей, який має понад сторічний досвід виготовлення мінеральних солей, ще 2014-го успішно переніс виробничі потужності з Донецька в Черкаси. Керівники небезпідставно розраховували на участь та підтримку місцевих фахівців-хіміків, яким можна довірити відповідальну роботу.

І не помилилися. Підсумком стало інноваційне виробництво з багатим обсягом знань у галузі мінеральних солей і потужним підрозділом R&D (пошук та дослідження). Аналіз та контроль сировини, виробничого процесу та готового продукту, що здійснює власна лабораторія, забезпечує якість, яка перевищує вимоги та очікування клієнтів. Систему управління якістю та безпекою продукції компанії ще п’ять років тому сертифіковано на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001 та FSSC 22000.

Так, Черкащина має великий потенціал для розвитку різних видів виробництва — і з точки зору сприятливого розміщення потужностей, враховуючи логістику, і кваліфікованих кадрів. А для сучасних високотехнологічних підприємств остання обставина особливо важлива. Тому облдержадміністрація, міські ради та громадські організації всіляко допомагають облаштуватися підприємствам-переселенцям на новому місці, з готовністю відгукуються на запити їхніх керівників.

Усе для підтримки економіки

Допомагає й реалізація програми з релокації українських підприємств, які розташовані в зоні активних бойових дій. Як свідчить практика, представники місцевої влади Черкащини стають надійними помічниками великого і малого бізнесу. Вони прекрасно розуміють, що в нинішніх реаліях треба робити все можливе й неможливе для порятунку виробничого потенціалу держави та підприємств, які не лише відновлюватимуть втрачене, а й забезпечуватимуть робочими місцями і заробітною платою населення України. Законодавці працюють над урегулюванням життя й діяльності евакуйованих підприємств.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Мінцифри на порталі «Дія» запровадило гранти для підтримки бізнесу під час війни. До того ж сучасні технології дають змогу працювати звідусіль. Наприклад, підприємства відчули складність оформлення, обміну або підпису важливих документів офлайн в умовах війни, коли члени команди перебувають у різних куточках країни. Щоб цьому зарадити, Київстар на підтримку українського бізнесу надає доступ до платформи електронного документообігу Star.Docs без оплати за сервіс. Цифровий документообіг дає змогу оформляти, погоджувати та підписувати всі документи онлайн і зі зручного для працівника пристрою — комп’ютера, планшета чи навіть смартфона.

Європейська Бізнес Асоціація провела опитування, яке виявило, що 46% компаній бажають скористатися заявленими державою методами підтримки бізнесу, 29 ще не прийняли рішення, а 23 не планують отримувати державну допомогу. Половина підприємств за підсумками опитування не планує переїжджати, оскільки там вважають, що їхнє устаткування перевезти неможливо. Але практика доводить, що можливо все. Країна допомагає компаніям, компанії — країні. Підприємці можуть скористатися перевагами індустріальної релокації й так не призупиняти роботу, допомогти економіці нашої держави, а також зберегти робочі місця та підтримати працівників у воєнний час.

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