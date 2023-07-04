Насамперед в області піклуються про автошляхи загального користування державного значення. З відомих причин про середній та капітальний ремонти не йдеться, нині перевагу надають латанню ямок. Як повідомив заступник начальника Служби з відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Анатолій Мягкохліб, роботи з ліквідації ямковості дорожнього покриття розпочали в січні. До весни холодним асфальтобетоном та відфрезованим матеріалом вдалося ліквідувати понад 3,5 тисячі квадратних метрів різних пошкоджень.

Навесні комісія виявила на автодорогах загального користування державного значення майже 126 тисяч квадратних метрів деформацій дорожнього покриття. Нині роботи з їх ліквідації активно ведуть на автомобільних дорогах М-03 Київ — Харків — Довжанський, М-22 Полтава — Олександрія, Р-11 Полтава — Красноград, Р-42 Лубни — Миргород — Опішне, Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин, Т-17-16 Хорол — Семенівка — Кременчук.

Темпи стримує погода

На дорозі М-03 всі ямки вже залатали. На інших роботи тривають. Їх проводять генеральні підрядні дорожньо-експлуатаційні організації — товариства з обмеженою відповідальністю «Онур конструкціон інтернешнл», «Ростдорбуд» та «Енергетично-дорожнє будівництво», які також залучають субпідрядників. На мережі доріг державного значення щодня працюють 10 — 13 дорожніх бригад. Темпи робіт дещо стримують погода і брак в’яжучих матеріалів.

На фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Полтавської області на 2023 рік передбачено 227 356 тисяч гривень. З огляду на те, що нині на баланс служби передають ще й певні ділянки автомобільних доріг місцевого значення, за які раніше відповідало ДП «Агентство місцевих доріг у Полтавській області» з подальшим наданням їм статусу доріг державного значення, коштів явно не достатньо. Тому керівництво служби запропонувало обласній владі спрямувати на ремонти державних доріг у межах Полтавщини ще й частину коштів з обласного бюджету.

Цього року відновили фінансування ремонтів з Державного дорожнього фонду. Тож на Полтавщині проводять ремонти й місцевих доріг. Про це повідомив перший заступник директора Агентства місцевих доріг Полтавської області Андрій Заїка: «Цього року плануємо працювати в межах бюджету: 949,4 мільйона гривень — це кошти Державного дорожнього фонду, 193,4 мільйона — кредитне фінансування. Це не використаний залишок на об’єкт Лубни — Чорнухи, завершення робіт на ділянці протяжністю 12 кілометрів автомобільної дороги Н-12 Мала Рублівка — Рунівщина та початок роботи Білопілля — Терни — Липова долина. Усього 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Відновили й фінансування з Дорожнього фонду — торік його не було».

Андрій Заїка зазначив, що в нинішньому сезоні головну увагу нададуть ремонту автодороги Миргород — Велика Багачка — Поділ, а також обов’язково виконають капітальні ремонти ділянок автодоріг Н-12 Мала Рублівка — Рунівщина й Білопілля — Терни — Липова долина — Гадяч (від межі області в напрямку Гадяча). Капремонт останньої мали почати ще торік.

Рух має бути безпечним

Загалом нинішнього року на Полтавщині орієнтовно планують відремонтувати 26 кілометрів доріг. У травні 35 територіальних громад області доєдналися до співпраці з агентством на умовах співфінансування, перерахувавши на ремонти місцевих доріг приблизно 123 мільйони гривень. На цей час уже влаштовано понад 50 тисяч квадратних метрів нового покриття.

2022 року з агентством співпрацювала така сама кількість громад. Тоді вдалося відновити 361 тисячу кілометрів дорожнього покриття та забезпечити проїзд на понад 1,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення.

Полтавська територіальна громада запланувала за 2,5 мільйона гривень виконати ямковий ремонт доріг Валки — Бугаївка — Циганське, Полтава — Гожули — Чорноглазівка та Полтава — Сем’янівка — Петрівка. Цими транспортними артеріями користуються жителі приєднаних сіл. У місті сподіваються на співфінансування з обласним агентством місцевих доріг.

У Кременчуцькій міській громаді в межах поточного ремонту вулично-шляхової мережі оновлять асфальтобетонне дорожнє покриття на восьми вулицях, семи внутрішньоквартальних проходах та проїздах, двох тротуарах, а також проведуть грейдерування з профілюванням чотирьох доріг з ґрунтовим покриттям.

Триває ремонт мосту через річку Удай на дорозі Р-60 Кролевець — Пирятин у межах області. Ця дорога сполучає центр та північ України, зокрема Полтавську й Сумську області. Значна частина трафіку — пасажирські автобуси. Ремонт почали, щоб проїзд був безпечним.

Першочергово замінять деформаційні шви, бо вони повністю зруйновані. Якщо цього не зробити зараз, то інші елементи мосту зазнають руйнування, зокрема під загрозою опиниться прогонова будова. Деформаційні шви компенсують повздовжні переміщення прогонової будови залежно від температурних показників навколишнього середовища. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.

Також проведуть заміну перильного та бар’єрного огородження й ремонт тротуарів. Роботи виконують за кошти, передбачені на експлуатаційне утримання. Щоб не перекривати повністю рух дорогою, встановлять світлофор, який забезпечить проїзд транспорту в реверсивному режимі. Міст збудовано 1966-го, востаннє його ремонтували 20 років тому.

Крім вказаного мосту, на території області 2023 року відремонтують ще чотири штучні споруди, щоб вони остаточно не зруйнувалися та були проїзними.