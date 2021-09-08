1 липня 2021 року Міністром аграрної політики та продовольства України Романом Лещенком офіційно було оголошено старт ринку землі. За інформацією Мінагрополітики, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи — громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Землю Міністр аграрної політики та продовольства називає найкращим банківським депозитом, якого не треба позбуватися.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення громадян з питань аграрної політики та земельних відносин, що надійшли на урядову «гарячу лінію» протягом восьми місяців (січень-серпень) 2021 року.

Так, за інформаційно-аналітичними даними, упродовж цього періоду, та особливо з липня у зв’язку з відкриттям ринку землі, актуальними залишаються проблемні питання отримання земельної ділянки, частки (паю) у користування (понад 4 тисячі із майже 10,5 тисяч звернень зазначеної вище тематики). Здебільшого такі звернення пов’язані із відмовою чи затягуванням у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки органами місцевого самоврядування. Скарги надійшли насамперед із Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Кіровоградської та Полтавської областей.

Гостроактуальним у зверненнях громадян є питання забезпечення права учасників бойових дій в зоні АТО/ООС на отримання земельної ділянки (кожне четверте із загального числа звернень з приводу отримання у власність або постійне користування земельних ділянок). Переважно оскаржувалося зволікання розгляду документів, у тому числі щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Найбільше ці питання цікавили жителів Дніпропетровської, Вінницької, Донецької та Київської областей.

Ось деякі приклади звернень.

Жителька Чернігівської області просила надати роз’яснення, чи має право її син — учасник бойових дій, який зареєстрований у м. Києві, на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в Ніжинському районі Чернігівської області.

У Головному управління Держгеокадастру у Чернігівській області докладно роз’яснили, на підставі яких актів законодавства громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності.

Зокрема, відповідно до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Отже, для отримання земельної ділянки у власність, син заявниці може звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування.

На урядову «гарячу лінію» наприкінці червня цього року звернувся житель Онуфріївського району Кіровоградської області з проханням посприяти у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо земельної ділянки для ведення садівництва площею 0,04 гектара, яка розташована напроти його будинку у селі. За словами заявника, йому було відмовлено, незважаючи на те, що сусіди отримали дозволи.

Онуфріївський селищний голова 12 липня поінформував, що за результатами розгляду звернення, відповідно до рішення Онуфріївської селищної ради від 15 червня 2021 року, заявнику надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га для індивідуального садівництва по вулиці, на якій він проживає.

Заявник з Рогатинського району Івано-Франківської області повідомив, що у квітні 2021 року подав до Рогатинської територіальної громади заяву на отримання земельної ділянки під будівництво, але станом на 3 червня 2021 року (день звернення на урядову «гарячу лінію») результат невідомий. Він просив посприяти у вирішенні питання щодо надання земельної ділянки під будівництво.

За результатами розгляду звернення Голова Рогатинської міської ради поінформував, що рішенням Світанківської сільської ради заявнику було виділено земельну ділянку під індивідуальне житлове будівництво. Для подальшого оформлення правовстановлюючих документів на дану земельну ділянку необхідно звернутися у Рогатинську міську раду для надання дозволу на виготовлення детального плану території на можливість будівництва індивідуального житлового будинку.

Жителька міста Кривий Ріг 20 травня, звернувшись на урядову «гарячу лінію», поскаржилася на тривалий розгляд документів (більше року) на виділення їй земельної ділянки площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться на території Казанківського району Миколаївської області. Вона занепокоєна тим, що земельна ділянка виділена іншій особі. Жінка просила посприяти у вирішенні питання.

Через 12 днів після звернення на урядову «гарячу лінію» у Головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області поінформували, що згідно з автоматизованою системою діловодства ДОК ПРОФ 5 травня цього року було зареєстровано клопотання заявниці щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах території сільської ради Казанківського району Миколаївської області. За результатами розгляду клопотання Головним управлінням було прийнято наказ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» від 25.05.2021 року.

Позитивного результату у вирішенні питання вдалося досягнути заявниці з Апостолівського району Дніпропетровської області після звернення на урядову «гарячу лінію» на початку червня цього року. Жінка розповіла, що її чоловік та син — учасник бойових дій АТО/ООС, отримали земельні ділянки відповідно до рішення сесії Апостолівської міської ради у 2018 році. Було виготовлено технічну документацію, сплачено необхідні кошти. Проте, за словами заявниці, погоджувати документи у міськраді не поспішали, а земельні ділянки виставили на продаж. Торги мали відбутися 18 серпня цього року. Отже, жінка просила посприяти у погодженні документації на виділені земельні ділянки.

У Криворізькій райдержадміністрації повідомили, що відповідно до інформації виконкому Апостолівської міської ради 6 серпня цього року заявниця була запрошена на зустріч до Апостолівського міського голови, питання повністю врегульовано.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://video.ukc.gov.ua/webrtc/index.html);

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua