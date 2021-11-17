Як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права розцінює наше МЗС указ президента РФ №657 від 15 листопада 2021 року про визнан-ня РФ так званих сертифікатів про походження товарів, які видають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Із цього приводу наше МЗС направило Росії ноту протесту. У відповідній заяві МЗС вказано, що визнання «сертифікатів», одностороннє визначення пунктів пропуску для переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування наших тимчасово окупованих територій до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору.

«Підписання указу суперечить зобов’язанням Росії за мінськими домовленостями й домовленостями в межах нормандського формату, підважує зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи цих важливих майданчиків з мирного врегулювання», — йдеться в документі.