Цьогорічне літо кожному запам’ятається по-своєму. Хтось згадуватиме тепло, море, хтось — подолання наслідків кібератаки, а хтось ще довго гикатиме від спогадів про лікарняне ліжко, на яке вклала кишкова інфекція після вжитих наїдків. Заморська страва суші, знайшовши у столиці багато поціновувачів, в один момент стала страшною несподіванкою, зламала не лише плани людей, а й поставила під загрозу їхнє здоров’я. Поласувавши цією стравою в закладах громадського харчування, які не перший рік працюють у столиці і мали непогану репутацію, до лікарів звернулися понад три десятки людей.

Станом на ранок понеділка, за словами заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олександра Овчаренка, у чотирьох відвідувачів суші-ресторанів виявили сальмонельоз. Надвечір ця цифра зросла. Про 18 осіб, яким діагностували зараження цією інфекцією, повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Страви люди купували не на стихійному ринку, не в придорожніх кафе-наметах. Лікарі припускають, що постраждалих могло бути й більше, та не всі звернулися по кваліфіковану допомогу — дехто, можливо, лікувався сам. Ескулапи вкотре наголошують, що харчові отруєння одні з найскладніших. І застерігають, що після самолікування можливі ускладнення, якими організм відповість на нетактовну поведінку з ним.

«Припускаємо, що зараження могло статися через хвору на сальмонельоз людину, яка працювала на кухні й заразила продукти. Вона могла бути прихованим носієм або не повідомила про погане самопочуття, — сказав Олександр Овчаренко. Він поінформував про підсумки моніторингу закладів громадського харчування у столиці. З перевірених 100, які допустили фахівців для перевірки, лише чотири працювали без порушень.

Під час спалахів інфекції стає зрозуміло, що не все безпечно у закладах громадського харчування навіть з іменем і репутацією. Спеціалісти з питань контролю за безпечністю продукції, які за нинішньою правовою базою не мають права проводити перевірки санітарного стану таких закладів, зауважують, що навіть там, куди вдається проникнути чи під виглядом моніторингу, чи як відвідувач, дізнаються про такі порушення: прострочення термінів проходження медогляду, брак у персоналу санітарної книжки, неналежний стан обладнання для приготування їжі.

30 червня в КМДА оголосили про проведення у столиці жорсткого контролю за якістю харчових продуктів. А 1 липня Держпродспоживслужба в м. Києві провела інформаційно-роз’яснювальну роботу на 103 суб’єктах господарювання. Після перевірки 83 закладів громадського харчування у 79 (78%) виявлено порушення ветеринарно-санітарного й санітарного законодавства, 28 суб’єктів господарювання (30%) припинили роботу для проведення санітарного дня, ремонту, заміни обладнання тощо.

Варто нагадати стару як світ істину: мийте руки перед їдою, зважайте на літню спеку, яка чарівна на пляжі, але смертельно небезпечна на кухні. Фахівці радять бути обережними, вживаючи м’ясо, рибу і молочні продукти навіть удома. Доцільно власноруч готувати їжу в пору ягід, фруктів, овочів.

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До речі. Учора Кабмін прийняв постанову «Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження». Нею передбачено створення міжвідомчих мобільних груп із запобігання й виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства, повідомляє Урядовий портал. До цих груп увійдуть представники Держпродспоживслужби й Нацполіції. На думку голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, «діяльність таких груп забезпечить покращення епізоотичної ситуації й надасть механізми оперативного і ефективного здійснення відповідних заходів».