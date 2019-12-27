У традиційному різдвяному посланні Папа Римський Франциск згадав Україну, побажавши нам досягнення конкретних рішень для міцного миру.
«Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру», — сказав він.
Звертаючись до людей з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск говорив про світову політику і помолився за кілька країн, зокрема Ємен, Ліван, Венесуелу, Ірак, Уганду і Сирію, де від війни страждають діти.
Під час різдвяної меси понтифік заявив, що Господь любить усіх людей: «Різдво нагадує нам, що Бог любить усіх, навіть найгірших із нас», — зазначив Франциск.
У зверненні Папа закликав людей до особистісних змін, щоб врегулювати різні конфлікти. «Саме так, у людських серцях існує пітьма, але більше — Христове світло. Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло більше. Пітьма є в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більше Христове світло», — промовив Папа Франциск.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, вітаючи всіх, хто святкує народження Сина Божого 25 грудня, наголосив, Різдво Христове — це те, що об’єднує всіх християн незалежно від календаря, країни проживання чи національності. «Тож нехай світло цього великого свята долає всі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!» — зазначив предстоятель Православної церкви України на своїй сторінці у фейсбуці.
Як відомо, Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають католицька, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.
Православна церква України не проти зміни церковного календаря і святкування Різдва, адже це не догма. Однак для цього потрібна підтримка суспільства. «У соціальних мережах бачимо певну ейфорію, але, на жаль, не всі люди, які пишуть і підтримують реформу у фейсбуці, так само активно відвідують храми», — сказав предстоятель ПЦУ в інтерв’ю Бі-Бі-Сі Україна.
Утім, на Волині в головному храмі єпархії ПЦУ цього року вперше вирішили відправити два різдвяні богослужіння: 25 грудня і 7 січня. Святкове богослужіння в єпархії проводять у відповідь на звернення кількох тисяч парафіян, які ще в листопаді опублікували відкритий лист до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з «уклінним проханням».
Не бажаючи відзначати Різдво після нового року, віряни написали, що «понад 90 років тому радянська влада змінила святкові акценти на користь атеїзму», і просили допомогти «змінити атмосферу передсвяткових очікувань». Різдвяний піст підписанти також почали раніше — 15 листопада.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»