У п’ятницю 18 лютого у прямому ефірі російських медіа можна було прочитати, подивитися та почути репетицію початку війни. Надривно-істеричні інтонації, тривожне виття сирен з оголошеннями про подальшу евакуацію жителів ОРДЛО в Ростовську область РФ, багато дитячих облич серед евакуйованих — надійний спекулятивний прийом, що допомагає підвищити градус емоцій. І ось найважливіший момент. «Так, скажіть, — питає схвильований ведучий телеканалу Росія-24 у чергової маріонетки окупаційної адміністрації. — Чи можна припускати, що те, що відбувається, — початок повномасштабної війни?». «Так», — відповідає той, із сумною, але рішучою міною.

Початок розкручування військової істерії

Відмотаємо час назад — з чого все починалося. Російські медіа, інформагентства активно почали розкручувати тему «масованих обстрілів населених пунктів Донбасу українськими військовими» зранку 17 лютого, тобто наступного дня після «нападу 16 лютого». Весь четвер пішов на розігрів цього вкиду. Але тоді важко було зафіксувати те, що відбувається, ніби якусь якісну зміну.

18 лютого цей тренд було продовжено та посилено. До того ж з’явився ще один важливий факт, який відразу підхопила російська пропаганда: приїзд на фронт Володимира Зеленського. Так звана «народна міліція ЛНР» зробила вдень заяву, в якій пов’язала початок загострення з прибуттям українського Президента на лінію розмежування. Тоді ж і там же, здається, вперше прозвучала теза, що «Президент України особисто віддав наказ на ескалацію конфлікту», продовження якого далі ми простежимо не лише у російських медіа.

В той самий час окупаційні відомства почали говорити, а російські ЗМІ підхоплювати повідомлення, що нібито у разі спроби проникнення в незаконне утворення на окупованій території Донецької області «диверсійних груп Збройних сил України» було вбито дві «їхні» людини, а також про «запобігання» підриву ємності з хлором на очисних спорудах у районі Горлівки» та «спробі підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі «Стирол» у Горлівці».

Далі з’явилося повідомлення про початок масової евакуації жінок, дітей, людей похилого віку з ОРДЛО в Ростовську область РФ. Повідомлялось, що евакуація проходить насамперед із населених пунктів на лінії розмежування. При цьому дорослих чоловіків закликали взяти участь у майбутніх військових діях. Згодом із метаданих відеозаписів ватажків «Л/ДНР» стало відомо, що робили їх ще в середу 16 лютого, з інтервалом в дві години. Тобто ще до початку загострення та масових обстрілів окупантів. І це стало зайвим підтвердженням того, що все, що відбувається, — заздалегідь прописаний російський сценарій. (Дослідження метаданих деяких інших пропагандистських відео теж є напрочуд цікавим).

Ще один факт: територію незаконних утворень 18 лютого заполонили російські ЗМІ. За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, сіяти брехню та розпалювати ворожнечу на схід України прибули представники таких російських медіа як: НТВ, інформагентство «Антифашист», RT, газета «Комсомольська правда», російське інформагентство «ФАН», ТК «Росія», «Російське слово», РЕН ТВ, «Лента.ру», телеканал «Царгород», МІА «Росія сьогодні», «Інтерфакс», інформагентство «Главные новости», МІЦ «Известия», телеканал «Зірка», мережеве видання Wargonzo, газета «Вечірня Москва», Товариство друзів Юманіте, Anna News.

«Кремль максимально увімкнув на сході України «радіо тисячі пагорбів». Десятки російських медіа, які розпалюють ненависть і розповсюджують фейкові «жахалки», безсоромно брешуть. Деякі з них самі вдаються до провокацій, щоб створити відповідну картинку», — йдеться в повідомленні.

І знову ультиматум — тепер на тлі вибухів і пожеж

Тоді ж синхронно на пресконференції в Москві, яка відбувалась після переговорів Путіна та Лукашенка, господар Кремля заявив, що Києву потрібно провести переговори з представниками так званих ДНР та ЛНР. «І чим скоріше це станеться, тим краще», — сказав Путін. Таке формулювання можна вважати як попередженням, так і погрозою та черговим ультиматумом. Відповідно й інформпідбірку «ДНР та ЛНР оголосили про евакуацію мирних жителів до Росії. Головне» ТАРС закінчив, цитуючи слова Путіна. Просте та зрозуміле заключення.

Увечері 18 лютого українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину з ініціативи української сторони (щодо збільшення обстрілів в районі ООС), не відбулося через відмову російської сторони. Чому так сталось? Аби дати час відчути рівень агресивного ажіотажу, натиску. Задля цього засідання було перенесено на ранок 19 лютого.

О 18:10 у п’ятницю було заявлено про вибух у центрі Донецька автомашини начальника місцевої окупаційної «народної міліції». Сам він «за щасливого збігу обставин» не постраждав. Після цього інформканал Росія-24 почав транслювати «Евакуацію жителів Донбасу» в режимі онлайн-телемарафону, що тривав дві години. Паралельно російські токшоу на кшталт «60 хвилин», пропагандистські ютуб-проєкти, на кшталт «Соловйов LIVE», розпочали методично розганяти військову істерію.

О 23:20 та о 23:45 заявили про вибухи та пожежі на трубопроводі «Дружба» в Луганську. Кінець доби — і ось картина дня, намальована російськими провокаторами, готова. Диверсії, вибухи, пожежі... Для початку війни все готове. Але ще є ранкове засідання ТКГ. Щоправда, о 9:00 в суботу джерело з російського боку розповіло Інтерфаксу, що зустріч не відбудеться. Чому? Причина та сама — немає «готовності до діалогу з Донецьком та Луганськом». А дата нової зустрічі «буде визначена пізніше».

Тож і з цього боку — той же ультиматум: примус до прямих переговорів із російськими маріонетками, що для України є початком шляху до втрати суверенітету. Або?

Або — війна, погрожує агресор.

Чи був просто маячнею вереск на токшоу роспропу?

У таких умовах починаєш інакше дивитися на випуски пропагандистських токшоу головних російських телеканалів останніх років та особливо місяців. Те, що раніше здавалося маячнею, тепер здається шматками, пазлами їхніх планів окупації України, що складаються в повну картинку.

Кілька років тому Путін сказав: «Якщо рипнетесь (тобто — спробуєте відбити окуповані Росією території — Ред.) — йтиметься вже про українську державність». Після цього кремлівські пропагандисти часто повторювали цю фразу. Що ж ця теза, взята за план дій, може означати сьогодні? Досить зімітувати «напад» ЗСУ на Донбас, штучно створити його телекартинку, і після цього російська армія може нападати на Україну разом із сателітними корпусами «Л/ДНР», мотивуючи це необхідністю захисту своїх громадян на Донбасі. (До речі, вранці у суботу в «ДНР» та «ЛНР» вже оголошено загальну мобілізацію).

Інший пазл. Коли у серпні 2021 року союзники виходили з Афганістану, кремлівська пропаганда кричала, що ця історія незабаром повториться в Україні, Києві. Тоді це здавалося абсолютною нісенітницею, тому що немає нічого спільного між двома державами. Але останні тижні російські пропагандисти знову повторюють цю тезу, ігноруючи відмінність. Адже там йшлося про талібів, тут — Росія погрожує вторгненням в Україну свого російського війська, тобто погрожує зовнішньою окупацією.

Коли російські пропагандисти кричали про Україну (де регулярно відбуваються демократичні вибори та мирна зміна влади), що тут, мовляв, народ поневолений радикалами, це здавалося безглуздим. Як і заклики до «денацифікації» України. Але з урахуванням московських планів окупації це видається логічною політичною лінією. Просто Росія, Кремль, готові експортувати нам свою диктатуру, свій авторитаризм, який у РФ та Білорусі стає дедалі жорсткішим. При цьому «денацифікація» по-московськи полягає у проголошенні всіх, хто має українську ідентичність, «нацистами» — з подальшим їхнім викоріненням в окупованій Україні. Отже «денацифікація» у перекладі з кремлівської мови на людську означає «деукраїнізацію» та подальше гармонійне злиття Росії—Білорусі—України у лоні «рускава міра».

Архаїчність, нахабство, антигуманізм подібних планів у Європі ХХІ століття приголомшує. Але чи варто дивуватися, якщо кремлівські мрійники, порівнюючи Україну з Афганістаном, ставили себе на чиє місце?.. Талібів! Так? Так. Отже й надалі все логічно.

Звичайно, в це важко повірити. Але це їхня логіка.

…А в ніч проти 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

Президент США попередив про жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення, наголосивши, що ще «не надто пізно для деескалації та повернення за стіл переговорів».

Тож у цирк-шапіто, розпочатий роспропагандою 17—18 лютого, ніхто не повірив. І це важливо!

Питання лише у тому, наскільки це важливо для монстра, готового ризикувати тисячами чужих життів?

Олег КУДРІН,

Укрінформ