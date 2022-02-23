Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей на черговому брифінгу оперативного пресцентру в Укрінформі повідомив, що прогноз цієї структури про природу небувалої інформаційної активності й напруга останнього часу справдився: в Росії готували певне політичне рішення. І під час засідання радбезу РФ господар Кремля оголосив про визнання «незалежності» «Л/ДНР».

Відзнято десятки відео

Серед міфів, які Росія демонструє світу, — «самопідрив українського диверсанта» в Донецьку. За доказ його існування показали одну ногу без одягу та взуття. Поширювали фейк про начебто «мирного шахтаря, вбитого українським снарядом». А найбільшого розголосу набув фейк про начебто знищення прикордонного пункту на території Російської Федерації. Та детальніше розглядаючи відео, можна побачити, що знищено було невідому хатинку без опалення і світла десь у полі. І світ це побачив. Але це не завадило долучити цей начебто факт до зведення міністра оборони Росії перед президентом.

Ще одним «творінням» російської пропаганди Ігор Соловей назвав начебто знищення української БМП, яка, мовляв, прорвалася для евакуації української диверсійної групи: «Було показано якусь БМП радянського зразка, яка перебувала десь у кущах, у посадці в лісі і просто горіла. Вона була без будь-яких розпізнавальних знаків, людей там теж не було. Просто підпалили стару непотрібну техніку, відзняли й поширили фейковий сюжет», – прокоментував керівник Центру стратегічних комунікацій.

Серед інших фейків, поширюваних Росією, — начебто стрілянина по Луганську. Виявилося, що це стрілянина по старому автомобілю на порожньому паркувальному майданчику в Донецьку.

«Сюжети повторювалися, змінювалося лише місце. Фейкові сюжети були дуже схожими — начебто підриви та теракти, але ні людей, ні затриманих, ні, на щастя, жертв не було. Та один з авторів цих фейкових сюжетів навіть обмовився, що схожих відео за останню добу було створено з десяток», — повідомив фахівець.

Увесь цей потік методичних і цинічних інформаційних атак, який був, є і ще триватиме певний час, створював лише картинку для ради безпеки Росії. Та й саме її засідання було схоже на виставу — не збігався час на годинниках учасників з оголошеним заздалегідь, несинхронна нарізка кадрів тощо свідчать про постановочність цього дійства. І події 21 лютого 2022 року за певними ознаками можна прирівняти до подій 2014-го, коли Росія провела спецоперацію з окупації Криму.

Про яку тишу взагалі йдеться?

А згодом відбувся брифінг штабу ООС щодо ситуації в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук повідомив, що за поточну добу в зоні проведення операції зафіксовано 17 (на час виступу) порушень режиму тиші, 14 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Супротивник залучав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку та іншу зброю. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога не було.

Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів і провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Павло Ковальчук наголосив, що наші Збройні сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури й мирних жителях. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога.

А офіцер цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил Віктор Лисюк повідомив, що російські окупаційні війська продовжують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, тобто грубо порушують норми гуманітарного права. Обстріли відбувалися по населених пунктах Щастя, Гранітне, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське та інших, під час яких пошкоджено 14 житлових будинків, повністю зруйновано житловий будинок у населеному пункті Новогнатівка, знищено пішохідний міст між населеними пунктами Гранітне й Старомар’їнка, пошкоджено два автомобілі у Трьохізбенці.

Поранень і загибелі серед цивільного населення на ту пору доби не зафіксовано. Українські військові допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили забезпечують постійний доступ до зони проведення ООС гуманітарним організаціям, які надають матеріальну, психологічну, юридичну й патронажну допомогу вразливим верствам населення.

За останні шість діб зафіксовано 166 обстрілів по цивільних об’єктах у населених пунктах Донецької та Луганської областей, внаслідок чого пошкоджено 64 цивільні будинки, зазнали руйнувань чотири заклади освіти. Пошкоджено 12 об’єктів важливої інфраструктури, один релігійний об’єкт і магазин. Загинула одна й поранено двох цивільних осіб, контузії зазнали троє цивільних.

Спостережна група української сторони Спільного центру контролю та координації проводить верифікацію наслідків обстрілів, встановлює факти порушень припинення вогню. Матеріали фотофіксації з 14 випадків надіслано разом із нотою комісії Спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Ні світла, ні води

Помічник начальника чергової зміни Оперативно-координаційного центру у Краматорському районі майор служби цивільного захисту В’ячеслав Гребеньков додав, що внаслідок пошкодження 21 лютого 2022 року повітряної лінії електропередач у так званій сірій зоні сталося знеструмлення й зупинка Донецької фільтрувальної станції. Попередня версія пошкодження ЛЕП — внаслідок ведення бойових дій. Припинено централізоване водопостачання Авдіївки й ще трьох населених пунктів. Наслідки відчули понад 29 тисяч жителів.

«В Авдіївці є резервуар питної води ємністю 4 тисячі кубічних метрів, якої буде достатньо орієнтовно на чотири доби для населення. Її подаватимуть за графіком. Для надання допомоги населенню від Головного управління залучено для підвезення питної води три одиниці техніки із тимчасовою припискою у Волновасі й Вугледарі. У готовності для підвезення технічної води для населення та об’єктів критичної інфраструктури (котелень) перебувають п’ять одиниць резервної техніки», — повідомив фахівець.

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«Урядового кур’єра»