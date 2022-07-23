Опалювальний сезон. Відновлення критичної інфраструктури. Економіка. Жнива. Соціальні програми підтримки громадян, зокрема переселенців. Такі нині актуальні питання порядку денного регіонів. На цьому у промові під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«В умовах воєнного стану кошти бюджету першочергово спрямовують на сектор безпеки та оборони. Другий пріоритет фінансування стосується соціальних видатків та критичної інфраструктури. Тепер до другої черги пріоритетності фінансування внесемо видатки місцевої влади, які стосуються підготовки до опалювального сезону, а також ремонтів та облаштування споруд цивільного захисту, особливо в освітніх закладах», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Очільник уряду акцентував, що нині урядові команди продовжують робочі поїздки в регіони. Зокрема, днями на Одещині порушували ще одну ключову тему для області та країни: розширення експортного потенціалу.

«Після того як росія заблокувала наші морські порти, логістика стала вузькою пляшковою шийкою, яка не дає змоги економіці швидше відновлюватися, а бізнесу — працювати на повну потужність. Тому весь цей час триває робота з розширення експортних коридорів. Це стосується і залізниці, і підписання транспортного безвізу з ЄС щодо автомобільних перевезень, і роботи щодо дунайських перевезень і розблокування морських портів України», — зазначив Денис Шмигаль.

Експорт аграрної продукції

Прем’єр-міністр зауважив, що порти «Ізмаїл» та «Рені» на Одещині нині стали для України експортними воротами в європейські держави.

«Після початку війни вантажообіг через наші порти на річці Дунай зріс у 2,5—5 разів. Завдяки нашим Збройним силам, які звільнили острів Зміїний, ми отримали додаткові можливості для експорту й імпорту продукції на цій ділянці. Перший етап деблокади Чорного моря було виконано, і як наслідок, обсяги експорту аграрної продукції можуть зрости на 20%, або на 500 тисяч тонн.

Звичайно, показники експорту аграрної продукції далекі від нашого довоєнного обсягу, але над вирішенням цього питання нині активно працює вся вертикаль української державної влади. Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України становив 3,2 мільярда доларів. Це на 20% більше, ніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни», — констатував очільник уряду.

Державна підтримка

Особливо актуальне експортне питання постає нині, коли в Україні повним ходом ідуть жнива. «Уже наші аграрії зібрали 6,5 мільйона тонн нового врожаю. Усього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65—70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями, це приблизно 70% показника 2020/2021 років», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр акцентував, що уряд максимально залучений до підтримки аграрного сектору. «Видано понад 40 мільярдів гривень доступних кредитів. Долучаємо до такої підтримки і наших міжнародних партнерів. Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 мільйонів доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 мільйонів доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, щоб загальна сума становила 250 мільйонів доларів», — поінформував глава уряду.

Він нагадав про існування окремих програм і домовленостей про ввезення в Україну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових, адже окупанти зменшили можливості України зі зберігання зерна. Такі спеціальні ємності дадуть змогу додатково зберігати приблизно 10—15 мільйонів тонн зерна.

Ухвалені рішення

Уряд постановою відкоригував пріоритетність фінансування певних видатків місцевої влади.

«Кабмін ухвалив рішення, яким розширив кількість пріоритетних видатків місцевим бюджетам. Серед них видатки на підготовку об’єктів комунальної інфраструктури до опалювального сезону, заходи з енергозбереження, а також ремонт та облаштування споруд цивільного захисту», — прокоментував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він нагадав, що перед ухваленням рішення про пріоритетність видатків на урядовому селекторі обговорювали з усіма регіонами проблемні питання облаштування укриттів у закладах освіти. Уряд отримав звернення від міських голів та ОВА про необхідність оплати казначейства підготовки до зими та облаштування укриттів.

Олексій Чернишов переконаний, що це рішення дасть змогу підтримати належне проходження опалювального сезону та сприятиме підвищенню цивільного захисту населення. Ідеться про пришвидшення фінансування ремонтів та реконструкцій мереж теплопостачання, придбання необхідного опалювального обладнання, впровадження заходів з енерго­збереження, ремонти та облаштування укриттів.

Уряд схвалив розпорядження про підписання угоди між Міністерством освіти і науки, Українським фондом соціальних інвестицій і KfW (німецьким державним банком), згідно з якою, заплановано передбачити 20 мільйонів євро на створення центрів професійної досконалості у закладах професійної освіти.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет переконаний, що в період відбудови України профосвіта буде на піку популярності та затребуваності, а це означає, що слід створити найкращі умови для навчання таких фахівців.