Литва допомагає Україні реалізувати стратегію європейської та євроатлантичної інтеграції. Незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, її позицію у протидії проєкту «Північний потік-2», збереженні енергетичної безпеки у Європі, санкційній політиці через тимчасову окупацію Криму та розв’язану Росією війну на Донбасі. За все це Президент Володимир Зеленський особисто подякував міністрові закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсу Ландсбергісу, який перебував у Києві з робочим візитом.

«Україна має бути членом Євросоюзу. Розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати план дій щодо членства в НАТО. А в подальшій перспективі бачимо себе членами НАТО», — цитує слова Президента його Офіс.

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби та заходи, яких вживає керівництво обох держав для її подолання та захисту громадян. Володимир Зеленський попросив допомоги у пришвидшенні постачання більшої кількості вакцини і запропонував допомогу України в її масовому виробництві в разі потреби. Він нагадав, як на початку пандемії Україна підтримувала деякі країни ЄС, надаючи засоби індивідуального захисту та допомогу медичних фахівців.

Володимир Зеленський передав запрошення президентові Литви на участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності України та в саміті «Кримської платформи», які відбудуться у Києві у серпні 2021 року.

Спільна робота

Проведення кампанії з вакцинації проти COVID-19, зміцнення торгово-економічної співпраці та інтеграція енергетичних ринків до ЄС — такі теми обговорював під час зустрічі з Габріелюсом Ландсбергісом Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду повідомив поважного гостя, що Україна розпочала кампанію з вакцинації населення від COVID-19 і наголосив, що це на сьогодні єдиний у світі спосіб подолання пандемії.

«За нацпланом вакцинації маємо намір вакцинувати цього й наступного року майже 22 мільйони людей. Маємо підписані контракти з шістьма виробниками вакцини, дві з яких уже зареєстровано в Україні. Першими вакцинуємо лікарів і військових. Щеплення в Україні безкоштовне й добровільне, забезпечимо вакциною всіх охочих», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Єврокомісії для країн «Східного партнерства».

Відзначивши великі перспективи динамічного розвитку торговельно-економічних відносин між Україною і Литвою, Денис Шмигаль закликав продовжити спільну роботу в цьому напрямі в межах Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічної та науково-технічної співпраці. Прем’єр зауважив, що він і Президент України мають намір узяти участь у IV Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі. Тож розраховує, що найближчим часом Литва запропонує дату проведення конференції.

Одна з головних цілей України в контексті євроінтеграції, за словами очільника уряду, — синхронізація Об’єднаної енергетичної системи України з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) до 2023 року. «Технічно ми зробили все для цього й готові спільно рухатися в цьому напрямі», — підкреслив Денис Шмигаль.

Відповідь на свавілля Росії у Криму

Під час візиту міністри закордонних справ України і Литви взяли участь у міністерській онлайн-дискусії щодо ситуації із правами людини у Криму на полях сесії Ради з прав людини ООН. Учасники — Україна, Латвія, Литва, Польща, Туреччина, Грузія, США, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Молдова.

Дмитро Кулеба розповів про порушення прав людини на Кримському півострові, що тривають: «За сім років окупації Крим перетворився на територію зневаги до людської гідності й грубих порушень прав людини. Безпідставні затримання, незаконні арешти й сфабриковані звинувачення стали сумною реальністю для жителів півострова. Міжнародною відповіддю на свавілля Росії проти прав людини зокрема має стати створення «Кримської платформи». Цей майданчик зберігатиме питання незаконної російської окупації серед пріоритетних на міжнародному порядку денному і забезпечить синергію міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Ми позитивно оцінюємо рішення Ради міністрів ЄС застосувати санкції проти порушників прав людини у Росії у відповідь на переслідування Олексія Навального. Глибоко переконаний, що правозахисний санкційний механізм ЄС слід застосувати і до порушників прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму».

Співрозмовники обговорили ситуацію у Білорусі. Дмитро Кулеба поінформував Габріелюса Ландсбергіса про плани України приєднати українську енергосистему до європейської, що означатиме, по суті, відрізання української електромережі від електромереж Росії та Білорусі. Дмитро Кулеба переконаний, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом і Литви зокрема.

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«Урядового кур’єра»