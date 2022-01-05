Фармстрахування запроваджено, його можна оформити на пів року за 120—200 гривень на місяць

Пілотний проєкт добровільного медичного страхування на лікарські препарати започатковано торік у грудні. Утім, правильніше такий вид страхування іменувати як фармацевтичне. Для пілотпроєкту було обрано шість українських міст: Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Суми та Рівне. До цієї ініціативи приєднався профільний комітет Верховної Ради, асоціації страхових компаній, ПриватБанк. Саме цю фінансову установу було обрано посередником між фізичними особами та страховими компаніями.

«Урядовий кур’єр» ретельно з’ясовує, що запропоновано пересічним українцям у галузі фармацевтичного страхування і які його програми можна обрати.

Раніше палким прихильником фармацевтичного страхування в Україні виступав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. «Нам треба врегулювати процес, що відбувається з тими препаратами, які не підпадають під програму «Доступні ліки».

Потрібна сума та шляхи оформлення

Щоб це зробити, ми звернулися до страхових компаній, аби спільно з ними запровадити в Україні пілотний проєкт, який дасть змогу забезпечити так звану фармацевтичну страховку, що покриває видатки на амбулаторне лікування, якщо лікар виписує рецепт пацієнтові», — зазначав він.

Нині ліки в Україні, особливо імпортні, коштують недешево. Тому раптове захворювання може потребувати тривалого лікування та великих витрат. Що ж пропонують?

Усі охочі зможуть оформити послугу E-Liki. Для цього треба мати підписану декларацію із сімейним лікарем у державному медичному закладі (приватні установи до уваги тут не беруть) та оформлений договір страхування E-Liki у ПриватБанку. Як зазначено на сайті цієї найбільшої в Україні державної фінансової установи, така страховка покриває гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, розлади здоров’я, спричинені нещасним випадком.

Страховий випадок — факт отримання медичних послуг застрахованою особою в період дії договору в медичній/фармацевтичній установі, а саме отримання медикаментів-генериків та/або матеріалів медичного призначення, зареєстрованих в Україні та призначених сімейним лікарем відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я в межах переліку та обсягах, передбачених договором страхування. Страхова сума становить 10 тисяч гривень, а термін дії договору з подальшою його пролонгацією визначено шість місяців. Регулярний щомісячний платіж залежить від віку пацієнта і становить понад 120 гривень, у найбільшій віковій категорії — 40—64 роки такий платіж дорівнює 200 гривням на місяць.

Для пілотного проєкту обрано такі страхові компанії: «Уніка», «Універсальна», «АРКС», «ВУСО» та «Країна».

Як отримати

Отже, як працює така страховка? Якщо ви захворіли, зверніться до сімейного лікаря. Назвіть номер страхової угоди E-Liki. Сімейний лікар встановить діагноз і призначить лікування. Вам випишуть електронний рецепт на медикаменти. На ваш номер мобільного телефону буде надіслано код замовлення й адресу аптеки для отримання ліків. В аптеці вам необхідно повідомити фармацевту код замовлення, слово-захист і сплатити 20% вартості медикаментів. Отримати медикаменти в аптеці можна протягом двох днів після виписування електронного рецепта. Після закінчення цього терміну електронний рецепт буде анульовано.

З переліком аптек, з якими співпрацює пілотний проєкт, можна ознайомитися на сайті ПриватБанку. Проте до них переважно належать аптеки мереж «Аптека гормональних препаратів», «Аптекар», «Віта-Люкс», «БАМ», «Аптека оптових цін». За цінами на лікарські препарати ці аптечні заклади належать до доступних і вищих за середні.

Кого не можна застрахувати? Тих, кого було визнано недієздатним. Не бачити страховки психічно хворим і тим, хто страждає на важкі захворювання нервової системи, та ВІЛ-інфікованим.

Корупційні ризики

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що в межах цієї програми можна буде купувати ліки без націнок, фактично за оптовими цінами. Проте він називає ризики такого підходу. По-перше, це шахрайські дії. «Приміром, коли лікар, домовившись із пацієнтом, виписуватиме непотрібні ліки, щоб вибрати ліміт і викачати гроші зі страхової компанії. Щоб такого не сталося, сімейні лікарі вноситимуть в електронну базу даних діагнози пацієнтів та призначені ліки. По-друге, може відбуватися так зване лобіювання окремих препаратів, тому ліки призначатимуть не за торговою маркою, а за діючою речовиною», — зазначає він.

Однак генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав Черняховський вважає, що питання ризиків хоч і є, та його значно перебільшено. На його думку, у страхових компаніях працюють люди з вищою медичною освітою, тому вчиняти якісь шахрайські дії буде вкрай важко.

Страхування чи соціальні виплати?

Фахівця турбує інше питання: він називає запропонований фармацевтичний вид страхування соціальною медичною компенсаційною програмою. «Страховим компаніям участь у цій програмі цікава як операторам такої системи. Так вони можуть перевіряти рахунки з грошима, рецепти чи призначення лікаря. А для страхових компаній має бути економічно цікавою така програма», — зазначив він.

Експерт поскаржився «Урядовому кур’єру», що фактично експеримент так і не було розпочато і людям не дають права самим обирати страхову компанію. А це, на думку В’ячеслава Черняховського, порушення законодавства.

Зазначимо, що у Західній Європі змога отримувати ліки безплатно або зі знижкою — частина медичного страхування, обов’язкового для громадян.

Повністю безплатно отримують препарати люди з низькими доходами, безробітні, пенсіонери, діти та підлітки до 16—18 років, а також ті, хто страждає на хронічні захворювання. Усім іншим надають знижку, яка може коливатися від 10 до 90% залежно, наприклад, від групи ліків або прав на пільги для різних категорій населення. Обов’язкова наявність рецепта від лікаря, інакше ліки не купити.

Тому ставлення В’ячеслава Черняховського до експерименту щодо фармацевтичного страхування можна цілком зрозуміти. Страховики тут пропагують не фармстрахування, яке схоже, на їхню думку, із соціальною програмою щодо компенсації вартості ліків, а медичне страхування, де сплата за препарати стане його невід’ємною частиною.

Хоч треба дочекатися перших підсумків проєкту в регіонах і реакції людей. Можливо, їм сподобається такий вид страхування і вони залюбки його обиратимуть.