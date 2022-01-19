Завершився перехідний період з упровадження нових стандартів шкільного харчування. У січні цього року школи перейшли на нове меню для учнів. Підготовка з переходу на нові стандарти тривала понад рік. Приміром, на Черкащині ще на початку нового навчального року в 328 закладах середньої освіти відбулось оновлення шкільного меню згідно із сучасними стандартами якості.

Як розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко, до нового навчального року для 250 закладів закуплено 428 одиниць кухонного обладнання на 6 мільйонів гривень. Ще 12 мільйонів спрямовано на проєкт підтримки сучасної системи безпечного харчування. У більшості шкіл упроваджено систему безпечного харчування НАССР, що дає змогу гарантувати виробництво безпечної продукції.

Як зазначив на форумі «Реформа шкільного харчування» міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зроблене в цьому плані на Черкащині — приклад для наслідування для інших регіонів. Оновлене шкільне меню з використанням страв з рецептурного збірника авторитетного кулінарного експерта Євгена Клопотенка та розробок інших кулінарів, вважають фахівці, демонструє, що їжа для школярів може бути не лише корисною, а й різноманітною і смачною.

Критерій — щоденна практика

Кажуть, найкращий критерій упровадження змін — практика. Отож як поліпшується харчування у шкільних їдальнях, поцікавився наш кореспондент. Задумка оздоровити меню, зробити страви смачнішими, ближчими, так би мовити, до фізіологічної норми та смакових потреб, звичайно, непогана. Хто ж заперечує, що дітям слід обмежити вживання солі й цукру, збільшити кількість м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів!

Саме так організували дитячий стіл у черкаській загальноосвітній школі №26. У їдальні під час обіду панує спокійна обстановка, на столах — салат з капусти і зеленого горошку, відварене яйце із пшеничною кашею, чай з лимоном і мандарини. З відгуків молодших школярів можна зробити висновок, що перші кроки в оздоровленні харчування вдалі. Задоволена й директор закладу Галина Титаренко, яка разом з колегами та батьками учнів не тільки працює над удосконаленням меню, а й прагне прищепити дітям навички безпечного харчування і загалом здорового способу життя. Кухарі, для яких такі новації — своєрідний іспит, не приховують хвилювання: їм доводиться приходити раніше, щоб ретельніше попрацювати над стравами, продумати все до дрібниць.

Нове харчування, кажуть у школі, поки що незвичне, адже багато хто не звик їсти овочі й фрукти у великих кількостях або ж обмежувати себе в цукрі та солі. Проте тут переконані, що з часом зміни приживуться. Меню вийшло різноманітне, збалансоване, визначено його харчову цінність. А привчати вихованців до нової культури споживання необхідно. Та й багато батьків підтримують зміни в харчуванні.

Ретельно готувалися до новацій у харчуванні й у черкаській загальноосвітній школі №27. Тут упроваджують практику «страви на вибір» — діти вже можуть обирати, що їм їсти із запропонованого широкого асортименту. Із раціону школярів вилучили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м’ясних продуктів.

«У шкільному меню з’явилося чимало нових корисних страв, збалансованих за вмістом вітамінів та мікроелементів і необхідних для розвитку здорового дитячого організму, — прокоментувала новації директор міської гімназії №9 Ірина Топчій. — Додаємо сезонні овочі та фрукти. Меню базується на стравах української кухні й традиціях народів світу».

Середня ціна порції для учнів початкових класів, які харчуються за кошти міського бюджету, в обласному центрі нині становить приблизно 22 гривні. Через оновлене меню її вартість зросла вдвічі, що коштувало бюджету майже 40 мільйонів гривень. Проте, як пояснюють у міськвиконкомі, підвищення вартості цілком виправдане, адже тепер це інші порції, значно вища їхня калорійність.

Подбати про кухонне устаткування

Як розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна, міська влада приділяє значну увагу реформуванню системи шкільного харчування. На початку нового навчального року під час міського форуму «Реформа шкільного харчування в місті Черкаси — досвід та перспективи» директори шкіл та організатори харчування ознайомилися з оновленим меню та його особливостями, можливостями нового кухонного устаткування. Вони мали нагоду поспілкуватися із представниками влади, контролюючих органів та провідними кухарями.

Допомагає цілеспрямовано працювати над удосконаленням системи недавно затверджена Програма розвитку дитячого харчування в школах та дошкільних закладах міста на 2022—2024 роки.

Відбуваються зміни й у дитячих садочках міста. Тут поступово вводять оновлене меню. За словами Анастасії Чубіної, з нього повністю вилучено продукти, які до цього були в раціоні, зокрема сосиски, ковбаси, соління. Діти молодшого віку звикатимуть споживати їжу без підсолоджувачів, солі тощо. Відвикають від смаженого, увагу приділяють приготуванню страв на парі, додано чимало нових каш, страв із бобових тощо. Головна ставка саме на здоровий раціон.

Проте слід врахувати, зауважують у міськвиконкомі, що більшість садочків має застарілі харчоблоки та обладнання. Ще торік тут розпочали масові ремонти. Заплановано незабаром встановити в кожному закладі пароконвектомат, за допомогою якого можна здійснювати майже 70% всіх можливих операцій теплової обробки продуктів.

Хоч і дорожче, зате корисніше

Певні зміни в цій царині відбуваються в усій області. Менше солі й жирів, більше фруктів, овочів та м’яса — шкільне меню вже змінюється й у районах та сільських навчальних закладах. За словами начальника обласного управління освіти і науки Валерія Данилевського, харчування дітей стає значно кориснішим і здоровішим.

У першій червонослобідській школі Черкаського району заклали на зиму непогані запаси фруктів і соку. Обідній стіл школярів тут щодня доповнюється яблуками, бананами, апельсинами. У чай додають лимон. Меню прагнуть постійно оновлювати. Почали готувати нагетси і салати за рецептами Євгена Клопотенка. Є риба з овочами, м’ясо та інші корисні продукти. Щоб харчоблок працював безперебійно, його недавно відремонтували. Кухарі підвищували кваліфікацію в Черкаському вищому професійному училищі.

Як зазначила заступниця директора Світлана Величко, щодня в їдальні харчуються приблизно 300 учнів. Обов’язковий обід для школярів 1—4 класів. Та обідати по-новому можуть і старшокласники. Щоправда, вартість страв відчутно зросла.

Батьки учнів початкової школи за харчування не платять, розповіли в облуправлінні освіти і науки. Як і школярі, які мають пільги, зокрема затверджені місцевими радами. Інші діти харчуються на умовах співфінансування: частково платять батьки, частково — місцева громада. Вона визначає і відсоток сплати за їжу.

Бурякові оладки до смаку не всім

Звичайно, зміни у шкільному меню нікого байдужим не залишили. І учні, й батьки активно обговорюють новації. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, а страви, які смакували дітям, — як-от хліб з маслом і солодкий чай — з меню прибрали, а бурякові чи гарбузові оладки, мовляв, не всім до смаку. Комусь не подобається, що зменшили кількість випічки. Зокрема Вікторія Пилипенко із Золотоноші написала в соцмережах, що «діти сумують за булочками та печивом, а несолодких напоїв зовсім не вживають». Частина батьків у коментарях підтримує ініціативу з оновленим меню, але вказує на проблему з його виконанням на місцях. Як зазначає Аліна Кикоть, яка працює в дитсадку, багато вартих уваги страв неможливо приготувати через брак кухарів і належного обладнання.

Сам кулінарний експерт і засновник соцпроєкту «Нове шкільне харчування» Євген Клопотенко з розумінням ставиться до того, що не всім сподобалося оновлене меню. Рекомендовані на національному рівні рецепти, зазначає він, — не догма. Зокрема в дитсадках і школах не повинні різко відмовлятися від солі й цукру у стравах, це має відбуватися поступово. Він порадив перевіряти, чи відповідає їжа прописаним у законі нормам.

Експерт визнає, що кваліфікація кухарів різна. Він анонсував у лютому — березні навчання в регіонах. Разом з українсько-швейцарським проєктом «Діємо для здоров’я» в обласних центрах заплановано розпочати для кухарів офлайн-тренінги.

Загальні вимоги такі: менше хліба, солі й цукру, більше овочів, фруктів і м’яса, наголошує фахівець. Їм відповідає запропонована рецептура. Усі зазначені в меню продукти школи можуть купити. Враховували й ситуацію з кухонним обладнанням.

Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлений санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, нові норми і порядок організації харчування учнів з огляду на міжнародний досвід та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я про принципи здорового харчування. Реформування не скрізь і не завжди відбувається без проблем. Є труднощі із кваліфікацією кадрів, устаткуванням, часом позначається брак досвіду. Проте всі ці проблеми можна й потрібно розв’язувати, як це роблять у найкращих дитячих закладах області.