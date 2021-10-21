Вступне слово на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із теми боротьби з коронавірусом. Він констатував, що виклики, з якими держава зіткнулася нині, найбільші за час пандемії.

«На жаль, маємо надзвичайно високу кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей уже в «червоній» зоні епідемічної небезпеки, ще кілька регіонів можуть потрапити до «червоної» зони найближчими днями. Постійно залучаємо до боротьби з коронавірусом нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, що протидіють хворобі. Проте незважаючи на кількість підготовлених ліжок, не вдасться зупинити пандемію, якщо українці нехтуватимуть вакцинацією. Це доведено досвідом західних країн, має показові цифри й Україна: 94,2% госпіталізованих із коронавірусом за минулий тиждень — нещеплені особи, які не мали жодної дози вакцини. Вакцинація рятує життя», — вкотре нагадав Прем’єр.

Він зауважив, що нині в Україні абсолютно рекордна кількість нових щеплень на день, напередодні їх зробили понад 225 тисяч. Рекордна кількість щеплень саме в областях «червоної» зони епіднебезпеки. Для областей поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник півтора мільйона щеплень на тиждень. Це дасть змогу до кінця року вакцинувати абсолютну більшість дорослого населення.

«В Україні достатньо вакцини для всіх охочих щепитися. Постійно надходять нові партії. Не чекайте запровадження «червоних» зон, вакцинуйтеся, адже наближається пік епідемії», — закликав Денис Шмигаль українців.

Очільник уряду нагадав, що нині навіть у «червоних» зонах бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всіх відвідувачів і працівників повністю вакциновано. Уряд не планує повний локдаун у всій країні й зупиняти економіку, але єдина альтернатива локдауну — масова вакцинація.

Стабільність і розвиток

Із 21 жовтня набувають чинності нові правила пасажирських перевезень: міжобласні перевезення буде дозволено за умови, що всі пасажири мають ковідний сертифікат або чинний негативний тест. Ідеться і про автобусний, і про залізничний, і про авіаційний транспорт. Громадський транспорт у містах і перевезення всередині однієї області під нові правила ще не підпадають.

«Вакцинація та обмеження для невакцинованих мають допомогти нам не запроваджувати локдаун, що сприятиме відновленню економіки. Такому відновленню може завадити стрімке поширення коронавірусу. За вісім місяців цього року економіка вже зросла на 3%, відновлюється промисловість, сільське господарство, будівництво. Спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі. Міжнародні резерви Нацбанку до кінця року очікують на рівні 30 мільярдів доларів. Досягнуто макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Україна має надзвичайний рівень підтримки міжнародних партнерів. Лише за останній місяць підписано кілька великих угод зі Світовим банком на сотні мільйонів доларів. Євросоюз надав другий транш макрофінансової допомоги 600 мільйонів євро. Цього тижня досягнуто позитивних домовленостей на робочому рівні з МВФ. Очікуємо в листопаді на затвердження радою МВФ нового траншу майже 700 мільйонів доларів США. Україна наполегливо працювала на ухвалення цього рішення, і позитивні рішення — результати тих реформ, які нині впроваджують у нашій державі», — наголосив Прем’єр.

Говорив він і про те, що минулого тижня у Києві відбувся 23-й Саміт Україна — ЄС, підсумки якого стали важливим сигналом зміцнення партнерства України з Євросоюзом. Підписано стратегічні документи, зокрема про авіаційний безвіз (наближення до євростандартів авіаперевезень, більша цінова доступність таких перевезень для українців, наші авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку ЄС, а тамтешні перевізники зайдуть в Україну). Продемонстровано готовність рухатися далі в реалізації амбітного порядку денного.

«Амбітна мета України — підписання ще чотирьох угод з ЄС у таких напрямах: цифровізація, енергетика, промисловість, митниця. Уже наступного року очікуємо на приєднання до європейської конвенції про єдиний транзит — це і буде митний безвіз. Маємо високий ступінь готовності приєднання до митної системи ЄС, що дасть змогу обмінюватися митними даними в режимі реального часу, щоб контролювати перевезення товарів на кожному етапі. Це надзвичайний крок у боротьбі зі зловживаннями на митниці», — запевнив Денис Шмигаль.

Важливі рішення

Уряд ухвалив рішення про розвиток сфери послуг: затвердив зміни в розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на розбудову центрів надання адмінпослуг. Під час реалізації проєктів було виявлено економію коштів, отже більше громад отримають ЦНАПи. Так уряд продовжує курс на розвиток мережі ЦНАПів, щоб якнайбільше громадян мали доступ до якісних послуг у своїх громадах.

Затверджено державний стандарт професійно-технічної освіти. Він дасть змогу розробити та впровадити інноваційні навчальні програми й елементи, аби випускники мали корисні навички, а не здобували всі знання з нуля на своїй першій роботі. Вимоги до обов’язкових компетентностей у закладах профтехосвіти визначатимуть з урахуванням фаху.