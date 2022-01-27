На Заході та в Україні останніми тижнями не спадає напруга через безпековий ультиматум Кремля й повідомлення, що Росія продовжує стягувати військові сили до українського кордону. Питання, чи збирається напасти Путін на Україну, виносять у заголовки провідні світові видання. Його ледь не щодня обговорюють на міжнародних самітах і двосторонніх переговорах. Відповідь на нього спробували знайти й учасники онлайн-дискусії «Занепад постімперської Росії? Що насправді означає нова хвиля агресивності Кремля та її наслідки для безпеки в Європі», яку організувала неформальна група в Європарламенті «Друзі європейської Росії». Очолює її литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

Росію зупинить сильна українська армія

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що мета Володимира Путіна очевидна: «Він хоче знищити Українську державу, існування якої він не раз заперечував і навіть написав про це академічну статтю». Ще одна дипломатична і мілітаристська мета Путіна — помститися за зникнення СРСР і відновити домінування Росії щонайменше у Східній Європі. Безпековий ультиматум, який Кремль висунув НАТО та США, — це перша публічна презентація Путіна його програми, вимога якої знищити Україну.

Андрій Піонтковський вважає, що в питанні реакції на агресивні дії Москви в адміністрації Джо Байдена спостерігається боротьба між двома таборами. Перший представляє радник американського президента з питань безпеки Джейк Салліван, якого Піонтковський називає «путінознавцем».

«Салліван використовує максимум свого впливу на Джо Байдена, змушуючи його зрозуміти «переживання» Путіна, наполягає на тому, що Україна має виконати мінські угоди в московській інтерпретації», — пояснив Піонтковський.

Другий неформальний табір очолюють держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, які підтримують суверенітет і незалежність України, закликають американського президента робити все можливе для зміцнення її стійкості.

Для України дуже важливо, коли західні партнери на всіх рівнях повторюють думку про високу ціну вторгнення Росії на нашу територію. Про це сказав Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов. Він вказав, що якщо досі у деяких країнах-членах говорили про ситуацію у нашій державі як кризу в Україні, то тепер «всі чітко усвідомили, що цю кризу спричинила Росія. Але для окремих столиць знадобилося довгих вісім років, щоб це усвідомити. Ті країни-члени ЄС, які надають Україні зброю, добре розуміють, що сильна українська армія допоможе зупинити Росію, а не провокує її.

За словами дипломата, те, що вже зараз робить Росія, стягнувши до українського кордону військо та зброю, у міжнародному праві називається «загроза застосування сили», це порушення Статуту ООН. «Ця ситуація навіть без подальшого військового нападу має стати предметом для розгляду ООН, і Росія вже має платити за розхитування безпеки в Європі», — констатував дипломат. Він наголосив, що в Києві позитивно оцінюють нинішній рівень координації дій та позицій західних партнерів.

Диктатор прагне поваги і визнання

Режим Путіна небезпечний тим, що він, крім самого Путіна, складається з невеликої групки людей, яка ухвалює рішення на власний розсуд. «Не розумію, як у Москві ухвалюють рішення. Упевнена, що цього не знає ніхто, бо їх ніколи не виносять на публічне обговорення і вони не мають проміжних етапів», — сказала французька політолог, професор Школи міжнародних відносин (Париж) Марі Мендрас. І коли «воєнізована корумпована групка людей» віддає накази, не пояснюючи, як було ухвалене рішення, — «це дуже загрозливо не лише для України, а й для самої Росії. Не думаю, що можемо зрозуміти думки Путіна, читаючи його статті чи слухаючи промови. Він діє як лідер, що старіє, котрий почувається загнаним у глухий кут, йому треба вижити. Але він не має жодної інституції, яка могла б відмовити його від ухвалення необачних і небезпечних рішень».

І нинішня ситуація продемонструвала вразливість путінського режиму і здатність країн-членів ЄС і НАТО об’єднуватися у складній ситуації. Політолог вважає, що Путін «втратив здатність вести переговори», тому дедалі більше «наганяє страху і вдається до дезінформації, але сам опиняється у власних пастках».

Захід погано розуміє цілі Путіна, переконаний російський політолог Леонід Гозман. «У нього є персональні цілі, серед яких не лише влада і гроші. Для Путіна важливі повага і визнання. Він хоче не тільки знищити Україну, а хоче, щоб світ бачив його таким, як Сталіна 1945 року», — каже Леонід Гозман. На його думку, запобігти війні в Україні можна жорсткими санкціями. «Слабка економіка й зниження рівня життя людей не зупинять Путіна, але санкції проти його найближчих друзів будуть ефективними», — вважає політолог.

Кремль не хоче, щоб війна спричинила багато людських жертв Росії, бо електорат не має бачити своїх дітей та внуків у трунах. «Путін дуже цього не хоче, і це, на мою думку, слугує одним із запобіжників проти війни», — наголошує Леонід Гозман. Висуваючи безпековий ультиматум, російська влада стверджує, що Росії загрожує НАТО. «Але справжня загроза для Росії — це демократія в Україні, Грузії, Молдові й Білорусі. Натомість Росії загрозу становить Путін і його команда», — переконаний політолог.