Майже скрізь у світі Різдво вважається родинним святом, яке відзначають у тісному сімейному колі за столом, заставленим традиційними стравами. Та й новорічне меню в кожній країні має особливості

США: монети і золото в одній страві

У південних штатах США на Новий рік прийнято подавати страву Hoppin’ John — Джон, що стрибає. Її готують із чорного горошку, який символізує монети, і рису. Їх подають із тушкованою зеленню — колір грошей та кукурудзяним хлібом — колір золота. Американці вважають, що ця страва сприятиме талану й фортуні весь наступний рік.

Американські етнографи не мають єдиної версії походження назви цієї страви, але вважають, що вона належить до африканської та вестіндійської кухні. Історики сходяться на думці, що ця страва потрапила в Північну Америку завдяки чорним рабам, які, опинившись на чужому континенті, готували те, до чого звикли вдома. Уперше страва з назвою «Джон, що стрибає» з’явилась у ресторанах міста Чарльстона у Південній Кароліні 1847 року.

Іспанія: 12 виноградин

На Новий рік жителі Іспанії традиційно дивляться трансляцію святкування з площі Пуерта-дель-Соль у Мадриді, де натовп збирається перед міською вежею з годинником, який сповіщає про прихід нового року. Ті, хто на площі, й ті, хто відраховує удари дзиґарів удома, дотримуються особливої традиції. Коли опівночі годинник починає відбивати початок нового року, вони з’їдають по одній виноградині з кожним новим ударом. Цей звичай з’явився на початку ХХ століття. Кажуть, його вигадали іспанські винороби. Відтоді традиція з’їдати 12 виноградин у новорічну ніч поширилася й на інші іспанськомовні країни.

Мексика: святковий суп лікує від похмілля

У період новорічних свят у Мексиці готують тамале. Це кукурудзяне тісто, начинене м’ясом, сиром, овочами, яке загортають у бананове листя або листя з кукурудзяних качанів. Потім ці згортки готують на парі. Зазвичай тамале їдять у Мексиці під час особливих заходів. Але у переддень Нового року в родинах збирається кілька поколінь жінок, які готують сотні цих їстівних пакуночків, щоб роздати їх друзям, родичам і сусідам. На Новий рік тамале подають з менюдо — супом з рубців, кукурудзяного борошна і червоного перцю чилі. До слова, цей суп чудово рятує від похмілля після новорічної ночі.

Нідерланди: олієболи проти злих духів

На вулицях нідерландських міст напередодні Нового року з’являються ятки й візки, які торгують смаженими у фритюрі пончиками — олієболами. Олієболи — це шматочки тіста з родзинками або сушеною смородиною, які смажать у киплячій олії, а потім посипають цукровою пудрою. За традицією, на Новий рік, коли годинник б’є дванадцяту, нідерландці випивають келих шампанського, закушуючи його гарячим олієболом. Жителі Нідерландів вірять, що ці пончики сприятимуть удачі та щастю в новому році.

Вірогідно, це повір’я пов’я-зане з давньогерманською язичницькою легендою про чаклунку Перхту, яка на свято Йоль, що збігається із християнським Різдвом, спускається на землю в оточенні злих духів, щоб карати людей мечем. Але стародавні германці вірили: коли наїстися масної їжі, то меч чаклунки ковзатиме по тілу, не завдаючи жодної шкоди.

Австрія та Німеччина: гаряче вино вприкуску з марципаном

В Австрії та Німеччині новорічну ніч називають вечором святого Сильвестра. На це свято австрійці й німці п’ють гаряче вино з корицею й іншими спеціями та їдять запечене порося. Святковий стіл прикрашають маленькими поросятами з рожевого марципану. Іграшкові поросятка — дуже поширений новорічний подарунок. Вважається, що вони принесуть удачу в новому році.

Італія: щоб привабити гроші

Італійці теж відзначають Новий рік частуванням на честь святого Сильвестра. Головна страва цього дня — традиційна ковбаса, начинена тушкованою сочевицею. Сочевиця символізує гроші, тому італійці вірять, що так приваблять удачу й успіх у свої родини на весь прийдешній рік. Завершують трапезу чіач’єрі — кульками зі смаженого тіста, политими медом і посипаними цукровою пудрою, які запивають не одним бокалом холодного просеко.

Японія: святкова локшина

У японських родинах новорічної ночі на святковий стіл ставлять гречану локшину соба. Довга локшина символізує довголіття й процвітання. Так японці прощаються зі старим роком і сподіваються на успіх у новому. Ця традиція бере початок із XVII століття.

Згідно з іншим звичаєм, який називається мочіцукі, близькі друзі та родичі збираються в новорічний вечір, щоб приготувати рисові булочки мочі. Солодкий рис промивають, вимочують у воді, пропарюють і розтирають в однорідну масу. Потім гості виготовляють з неї невеличкі булочки, які їдять на десерт у новорічну ніч.

Скандинавія: срібний оселедець

Оселедець — улюблена риба в багатьох скандинавських країнах. Через сріблястий колір, який символізує гроші й достаток, маринований оселедець — обов’язкова страва новорічного столу. Його традиційно подають з вершковим соусом або цибулею. Шматочки риби викладають на спеціальний чорний хліб із зернятами.

А на десерт у Данії, Швеції та Норвегії подають торт-вінок, що складається з багатьох марципанових кілець, які викладають одне на одне. Такий торт готують тільки на новорічну ніч. Його прикрашають спеціальними новорічними орнаментами, а в коло посередині зазвичай ставлять пляшку вина.