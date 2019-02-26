Люблін — символ потужного союзу Литви, Польщі та України. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив у польському місті під час перебування разом із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Далею Грібаускайте в місці дислокації спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу ЛИТПОЛУКРБРИГ імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького. «Великі зусилля спрямовано на створення цієї бригади. Нині це абсолютно боєздатний підрозділ справжнього бойового братерства. Подивіться на вишкіл, високий рівень підготовки, ефективне злагодження. Ця бригада — перша ластівка на шляху зміни й модернізації Збройних сил відповідно до стандартів НАТО, на шляху зміцнення бойових спроможностей військових для надання відсічі агресору.

Є ідея організації навчань і залучення в інших процесах спільної військової частини, щоб ще більше підвищити авторитет і знаковість цього військового підрозділу. Діяльність бригади стане достойним внеском у гарантування безпеки нашого регіону», — зазначив Петро Порошенко. Як інформує департамент прес-служби АП, він повідомив, що й інші партнери України виявляють зацікавленість у створенні подібних багатонаціональних військових підрозділів, вивчаючи позитивний досвід.

Здорові амбіції

«Ми сильні, коли ми разом, коли між нами панує згода і дружба», — зауважив Президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив на важливості військової співпраці поляків, українців і литовців у межах цієї спільної міжнародної військової частини. «2019 рік стане дуже активним для військових бригади — заплановано багатонаціональні військові спільні навчання з американськими та канадськими вояками із залученням колег із Грузії та Молдови», — уточнив Анджей Дуда. Він наголосив на важливості для його країни співпраці з Україною як із великим сусідом, що прагне стати членом НАТО.

Анджей Дуда звернув увагу на важливість бойового досвіду українських військових для тренування та вишколу всієї бригади. «Україна перебуває у важкій ситуації. Українські солдати справді борються з окупантом. Вони герої своєї Вітчизни. Це солдати, які брали участь у війні, вони мають практичний досвід, яким діляться з нашими вояками, що дуже важливо», — підкреслив Президент Польщі.

Президент Литви Даля Грібаускайте наголосила на важливості солідарності й спільних дій між трьома країнами для безпеки в регіоні. Вона підтримала рішення Верховної Ради про визначення стратегічного курсу до ЄС та НАТО в Конституції. «Для нас, європейців, важливо бачити і знати, що Україна залишається на шляху, за який варто боротися. Ми підтримуємо Україну в її прагненнях», — констатувала Даля Грібаускайте.

Схилити агресора до миру

Петро Порошенко взяв участь у тристоронніх переговорах. Він вдячний за тверду, послідовну й незмінну підтримку України на міжнародній арені в питаннях захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої держави. Це було відображено і в активній позиції Литви та Польщі після здійснення акту агресії Російською Федерацією проти Військово-Морських сил України в нейтральних водах Чорного моря, коли відкрито прицільний вогонь без попередження по українських кораблях. Напад росіян не спровоковано українськими військовими.

Він подякував за позиції, які прозвучали під час його виступу з трибуни Організації Об’єднаних Націй з доповіддю про ситуацію на окупованих територіях України. «Ми почули потужний голос Польщі й Литви разом з іншими нашими союзниками, рішучий заклик до світового співтовариства з найвищої трибуни світу, щоб негайно звільнити українських моряків, яких незаконно утримують у Росії. Дуже рішучими були й наполягання припинити порушення прав людини і в окупованому Криму, і на окупованому Донбасі. Нині лише на окупованому Донбасі контингент танків, артилерійських систем більший, ніж у багатьох європейських країнах. Ми вдячні Польщі за голос у Раді Безпеки ООН, оскільки твердо переконані, що саме миротворча місія з мандатом Радбезу відповідно до її стандартів може забезпечити створення безпекового компоненту, щоб почати імплементувати мінські угоди і змусити Росію виконувати взяті зобов’язання», — акцентував глава держави.

Він додав, що розраховує на те, що світова спільнота посилить тиск на країну-агресора Росію, зокрема й через санкційні механізми, щоб мотивувати РФ сісти за стіл переговорів, припинити війну. Даля Грібаускайте також наголосила на важливості продовження політики санкцій проти РФ. «Якщо Росія не підтримуватиме жодних розмов щодо України і проводитиме агресивну політику біля Керчі, тоді тиск посилиться», — заявила вона.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»