Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова разом з коаліцією авторів концепції ветеранської політики публічно представила затверджену Кабінетом Міністрів Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року і план заходів з її втілення до 2027 року. Вони поінформували про подальші спільні кроки з її розвитку і втілення на підтримку ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, родин полеглих.

Стратегію розроблено на виконання указу Президента України Володимира Зеленського. Це перший в історії країни системний документ, що має забезпечити комплексні зміни та розвиток державної ветеранської політики, всебічну підтримку сімей ветеранів і ветеранок.

«Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року — фундаментальний документ, що визначає основні стратегічні та оперативні цілі в царині підтримки ветеранів. Він охоплює всі аспекти взаємодії держави з ветеранами — від етапу проходження служби до моменту звільнення, а також подальших можливостей для інтеграції, зміцнення громад і розвитку держави»,—зазначила очільниця міністерства.

Наталія Калмикова окреслила стратегічні цілі, закладені у стратегії ветеранської політики: відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів і ветеранок, членів їхніх сімей — охоплює координацію зусиль з підтримки фізичного та ментального здоров’я ветеранів, розвитку родин, забезпечення державних гарантій, а також сприяння працевлаштуванню, економічній незалежності та підприємництву серед ветеранів;повага та вшанування — заходи, спрямовані на підкреслення важливості ролі Захисників і Захисниць у суспільстві, що впливають на обороноздатність держави та мобілізаційний ресурс. Ушанування передбачає меморіалізацію, впорядкування поховань, збереження пам’яті, створення музеїв та інших елементів, які допоможуть увічнити пам’ять про Захисників на багато років наперед. Забезпечення національної безпеки та обороноздатності — це широкий спектр заходів, зокрема запровадження початкової військової підготовки у школах із залученням ветеранів як викладачів. Також передбачено захист прав ветеранів і ветеранок під час їхньої служби у військовому резерві, що сприяє зміцненню оборонного потенціалу країни.

«Стратегія ветеранської політики — відповідь на виклики часу та нагальні потреби. Хочу підкреслити, що це живий документ. Зміни у знаннях, розумінні, потребах і контексті, в якому перебуває країна, буде враховано та системно імплементовано для вдосконалення самої стратегії. Це дасть змогу забезпечити засадничий підхід до реалізації наскрізної політики щодо ветеранів та їхніх родин у масштабах всієї держави», —наголосила Наталія Калмикова.

Представниці громадських організацій — авторів концепції ветеранської політики зазначили, що у стратегії враховано багато важливих речей на підтримку ветеранів та їхніх рідних.

«Вона перший дуже важливий крок для оновлення системи державної політики щодо ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Стратегія покладає зобов’язання виконати завдання, передбачені в документі, на всі органи влади, дотичні до роботи з ветеранами», — розповіла директорка ГО «Юридична сотня» Юлія Морій.

«Стратегія долає певний міф, який існував в Україні десятиріччями, що ми просто можемо реплікувати систему іншої держави для наших ветеранів. Ми довго боролися, щоб поширити в Україні знання щодо того, що українські ветерани і ветеранки та їхні рідні стикатимуться з поширеними для ветеранського досвіду проблемами в унікальній конструкції суспільства, законодавства і безпекових викликів. Тому нам потрібно готувати систему так, щоб відбудовувати їхній добробутсаме в Україні», — каже голова правління Veteran Hub Івона Костина.

«У тій роботі, яку зробили громадські організації разом з Мінветеранів, взяли участь дуже багато ветеранів та їхніх родин. Тому стратегія ґрунтується на реальному досвіді українських ветеранів і ветеранок, принципу «нічого для ветеранів без ветеранів» дотримано. Використано дані десятків досліджень упродовж десяти років цієї війни», — зазначила представниця ГО «Принцип» Любов Галан.

«Стратегія фіксує наскрізність ветеранської політики і певний механізм контролю її виконання. Громади давно чекали такого документа стратегічного характеру. Після ухвалення державного бюджету на наступний рік вони готують свої програми підтримки ветеранів та їхніх сімей. І їм важливо врахувати те, що буде забезпечено на національному рівні. У стратегії зафіксовано такий важливий для громад інструмент, як ветеранські простори»,— наголосила голова правління ГО «Простір можливостей» Оксана Коляда.

Нагадаємо: 29 листопада цього року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024—2027 роках. Це фундаментальний документ, що має забезпечити комплексні зміни та розвиток державної ветеранської політики в Україні. Стратегія вперше визнає та спрямована на підтримку сімей ветеранів і ветеранок.

У серпні Міністерство у справах ветеранів уклало меморандум про співпрацю з п’ятьма експертними організаціями з ветеранських справ: Veteran Hub, «Принцип», «Простір можливостей», «Юридична сотня» та Veteranka. Рік тому вони представили концепцію ветеранської політики.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів