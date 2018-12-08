Цього року культурна спільнота України відзначила 1000-ліття з дня освячення Софії Київської та проведення в ній першого богослужіння. Днями за підтримки Українського культурного фонду з нагоди цієї річниці у стінах собору відкрили виставковий проект «Софія Київська: 1000-ліття могутності духу». Експозиція виставки базується навколо історичних постатей Володимира Святославовича і візантійської принцеси Анни, династичний шлюб яких відіграв колосальну роль в історії хрещення Русі-України та побудови Софії Київської. Окреме місце займає постать Ярослава Мудрого та мозаїки, фрески, інші артефакти, які найкраще свідчать про красу і велич Софії. Адже Софія донині зберегла найбільший у світі ансамбль мозаїк (260 квадратних метрів) і фресок (3000 квадратних метрів) ХІ століття — шедеврів християнського мистецтва. Створювали їх першокласні візантійські майстри. Завдяки величезній заслузі кількох поколінь реставраторів та музейних працівників у 1987 році міжнародне журі Гамбурзького фонду присудило заповіднику Європейську Золоту медаль. 1990 року собор разом із довколишнім ансамблем монастирських споруд ХVІІІ століття внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Впровадження сучасних інформаційних технологій дає можливість уникнути статичності виставки і в підсумку привертає увагу дитячої та підліткової аудиторії. Увійшовши до зали, відвідувачі наче поринають в історичну добу, експозиція дає змогу по-новому поглянути на доленосні для Русі-України події. Тут вели літописання, було засновано першу відому бібліотеку, тут ставили на велике київське княжіння, збирали церковні собори, приймали послів, освячували угоди, звеличували перемоги...
Володимир ЗАЇКА
(фото автора),
«Урядовий кур’єр»