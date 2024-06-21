Третій Українсько-польський форум відкрили співголови Українсько-польської міжурядової економічної комісії віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і міністр розвитку і технологій Республіки Польща Кшиштоф Пашик. Форум організували Польська агенція інвестицій та торгівлі, Міністерство розвитку і технологій Республіки Польща, Польсько-українська господарська палата і Національна господарча палата Польщі. Стратегічними партнерами виступили Мінреінтеграції та Посольство Республіки Польща.

На заході обговорили впровадження спільних українсько-польських проєктів із залучення інвестицій для відбудови України. Було підписано два меморандуми про співпрацю між Польським агентством інвестицій та торгівлі, Торгово-промисловою палатою України й Українським союзом промисловців і підприємців.

«Дякую польському урядові за системну роботу. Адже Польща як ніхто розуміє, що таке безпека, як необхідно нині вкладатися саме в нашу спільну безпеку — енергетичну, економічну і, звісно, військову», — зазначила віцепрем’єр-міністр. За її словами, водночас нам потрібно трансформувати свою економіку та підлаштувати законодавство під європейський вимір.

«Ми розраховуємо на польську допомогу та польський досвід», — наголосила Ірина Верещук.

Можливості залучення польських інвестицій у виробничі підприємства в Україні, реалізацію спільних економічних проєктів та створення умов для повернення українців обговорили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр розвитку і технологій Республіки Польща Кшиштоф Пашик.

Свою першу закордонну робочу поїздку на посаді міністра Кшиштоф Пашик здійснив саме в Україну. Юлія Свириденко привітала польського колегу із призначенням на посаду і подякувала Польщі за надану військову, фінансову та гуманітарну підтримку України в умовах повномасштабної російської агресії.

«Ми переконані, що можемо ще тісніше працювати з польськими колегами. Зокрема, ми зацікавлені в налагодженні тіснішої роботи з Польським агентством інвестицій і торгівлі. Україна має конкретні інвестиційні проєкти в тих секторах економіки, які показують найбільші перспективи для зростання. Готові пропонувати їх польським інвесторам, щоб через створення спільних підприємств інвестувати в економіку України», — зазначилаЮлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості активнішої співпраці з Експортно-кредитним агентством Польщі (KUKE), яке надає експортне та інвестиційне страхування польським компаніям. Зокрема польське ЕКА може страхувати польських інвесторів, які хочуть інвестувати в Україну, від воєнних ризиків. Це страхування доступне також для українських інвесторів. Українська сторона висловила сподівання на активізацію цього інструменту від KUKE, зокрема через програми оптимізації вартості страхування, а також тісну співпрацю з українським Експортно-кредитним агентством.

Додатково під час зустрічі обговорили залученість польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego для розширення прямих програм фінансування спільних польсько-українських підприємств.

«Для нас дуже важливо, щоб європейські експортно-кредитні агенції та банки розвитку, зокрема KUKE та BGK, додатково до торговельних операцій з українськими компаніями сприяли міжнародним і польським інвесторам інвестувати в українську економіку, створювали виробництва чи спільні підприємства з українськими партнерами. Обмеження щодо політики чи процедур нам потрібно врегульовувати через спільні консультації. Ми впевнені, що приватні інвестиції стануть основою реконструкції та відновлення України», — наголосивзаступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Сторони обговорили питання доступу на польський ринок українських експортерів і можливість залучення Польщі до конкретних проєктів з розвитку людського капіталу. Зокрема йшлося про можливі ініціативи в межах Skills Alliance, який було оголошено під час Ukraine Recovery Conference у Берліні й до якого долучилася Польща.

На зустрічі Ірини Верещук із Кшиштофом Пашиком розглянули питання польських інвестицій в розбудову прикордонної інфраструктури та відбудову України.

Ірина Верещук відзначила ефективність роботи Польської агенції інвестицій і торгівлі. Агенція із серпня 2022 року веде реєстр польських компаній, які зацікавлені в участі у відбудові України. Туди внесено вже 3 тисячі польських компаній.

Міністр розвитку та технологій Республіки Польща зазначив, що польська сторона вважає досвід співпраці успішним і має на меті продовжувати регулярний і плідний діалог між урядами країн.

Джерела: МінТОТ

Мінекономіки