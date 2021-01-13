Два підходи задля зниження тарифів на газ для населення опрацьовано під час енергетичної наради у глави держави

За підсумками зібрання, в якому брало участь керівництво Міністерства енергетики, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП, Оператора ГТС, профільне міністерство виступило з цікавою пропозицією, про що у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: «Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування газу в Україну». Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для постачальників газу. Очікуваний результат: істотне зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил».

Прем’єр розповів і про другий підхід, запропонований держкомпанією «Нафтогаз України». Ідеться про посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить сам Нафтогаз. Запропоновано, щоб газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що сприятиме зниженню тарифів у межах відкритих торгів. Від запровадження цих кроків в уряді, повідомляє УНІАН, очікують посилення конкуренції та зменшення цифр у платіжних квитанціях для українців.

За підсумками наради було сформовано механізм, який дасть змогу зменшити витрати на транспортування газу.

«НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх постачальників газу, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу, — зазначив Денис Шмигаль. — Важливою політикою нашого уряду залишається підтримка найнезахищеніших верств населення. Сьогодні в Україні 3,1 мільйона домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань наприклад за листопад 2020 року становив 1,6 тисячі гривень. І це справедлива державна політика, яку буде продовжено разом із підвищенням зарплат і програмою з відновлення економіки».

Перший механізм Міненерго пропонує реалізувати з 1 лютого. «Ідеться про рівень ціни 5356 гривень, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому зросте ще майже на 15%», — продовжив тему на своїй сторінці у фейсбуці в.о. міністра Юрій Вітренко.

Компанія «Укргазвидобування», підконтрольна НАК «Нафтогаз України», продаватиме постачальникам для вразливих споживачів газ за ціною «хаб мінус». Ціну переглядатимуть раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді. Таке ціноутворення буде вигідним для добувної компанії.

«Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. А споживачі зможуть так само вільно вибирати собі постачальника, якщо вони не є вразливими споживачами, то зможуть вибирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти», — додав посадовець.

Важливо врахувати всі ризики, зокрема маніпуляції постачальників. Треба пояснити МВФ, що йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про повернення назад. Бажано залучити міжнародних партнерів для спільного тиску на Газпром, який домінує на ринках Центральної і Східної Європи.