Напередодні шостої річниці вирішальних подій Революції гідності в Українському кризовому медіацентрі безпосередні учасники тих подій, представники громадських організацій та родичі загиблих героїв говорили про стан, у якому нині перебувають справи потерпілих у тих кривавих подіях. На їхні запитання, намагаючись не порушити таємниці слідства і не надати винним змоги уникнути відповідальності, відповідали представники прокуратури й ДБР.

Слідчий Державного бюро розслідувань Олександр Чорноблавський повідомив, що до бюро з Генпрокуратури перевели 37 співробітників, які протягом чотирьох років займалися розслідуванням справ Майдану — здійснювали досудове розслідування або процесуальне керівництво. Вони вже прийняли у провадження 47 кримінальних проваджень. Та поки що всі справи ще не передано до ДБР, цей процес триває і має завершитися 20 лютого. За його словами, матеріалів справ дуже багато, лише про вбивства на Майдані — близько 4,5 тисячі томів, дуже багато речових доказів.

Він повідомив, що в цій категорії проваджень визначено склад слідчої групи із 30 досвідчених слідчих і старшого — досвідчену особу, яка працювала з цими справами понад чотири роки в управлінні спецрозслідувань, отже володіє тактикою і методологією. Прізвища слідчого Олександр Чорноблавський не оприлюднив «з метою конфіденційності та уникнення тиску на цю людину».

Ще ДБР планує застосовувати нову тактику й методологію під час проведення досудового розслідування. У провадження вони прийняли кримінальні справи про розслідування подій тими днями в Черкасах, Сумах та Одесі. Загалом понад 14 тисяч томів матеріалів справ.

Досудове провадження у цих справах здійснюють нешвидко тому, що їх ведуть щодо представників правоохоронних органів, міліції, прокуратури та суду — тобто осіб, які добре обізнані із процедурою таких кримінальних проваджень, володіють тактикою, знають правові й неправові наслідки. А тому такі провадження дуже важкі й копіткі.

Та за місяць роботи слідчі ДБР мають здобутки: одне кримінальне провадження направлено до суду, двом суддям оголошено про підозру, а ще одному слідчому з райуправління міліції за незаконні затримання та притягнення до кримінальної відповідальності активістів, яких затримали на Європейській площі, досудове розслідування завершено. Стороні захисту нині відкрито матеріали для ознайомлення.

Слідчий ДБР розповів, що розслідування справ інколи гальмують і самі потерпілі. У його практиці за чотири роки було кілька випадків, коли справу ретельно розслідували, проводили чимало слідчих експериментів, тривали допити свідків, збирали томи документів тощо. А потім виявлялося, що потерпілі у справі просто відмовлялися визнавати себе потерпілими без пояснення причин. У його практиці цих випадків було чотири. Такі заяви про відмову стали надходити ще з 2018—2019 років. Одну людину на візку забрали до реанімації, ще кілька зазнали ушкодження середньої тяжкості — зламана рука й щелепа. Однак вони зазначили, що потерпілими у розслідуваних справах себе не вважають.

А слідчий ДБР Артем Яблонський зауважив, що розголошувати медійно подробиці слідчих дій, які тривають, суперечить закону. Проте кожен потерпілий у такій справі може особисто звернутися до слідчого й довідатися, як триває слідство і що вже зроблено. Їм нададуть усю можливу інформацію, яка не завадить подальшому ефективному перебігу слідчих дій.