З робочим візитом до Брюсселя Президент Петро Порошенко прибув з-за океану зі свіжими враженнями після переговорів з верхівкою США. Тож зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, іншими лідерами держав-членів ЄС стали логічним продовженням теми уваги світової громадськості до нашої країни.

На порядку денному Європи — відновлення миру в Україні, врегулювання ситуації на Донбасі, протидія російській агресії, гібридні прояви якої, наче вірус, поширюються нині всім цивілізованим світом.

Президент Європейської Ради Дональд Туск: підтримка України консолідує ЄС. Фото з сайту president.gov.ua

Угода про асоціацію вигідна обом сторонам

Петро Порошенко висловив задоволення координацією дій із президентом Європейської Ради щодо очікуваного миру: «Я був надзвичайно радий почути від Дональда Туска та в межах консультацій з іншими лідерами Євросоюзу, що позиція Євросоюзу — це єдність і солідарність з Україною».

Петро Порошенко повідомив, що впродовж тривалої бесіди, зокрема у форматі тет-а-тет поінформував Дональда Туска про ситуацію на Донбасі, наголосивши на неприпустимості продовження обстрілів, необхідності виведення військових і техніки з окупованих територій та звільнення заручників.

Україна також ефективно координує свої позиції з ЄС у питанні політично мотивованого російського проекту «Північний потік-2», який спрямовано не лише проти України, а й проти всього Євросоюзу, що вже починають усвідомлювати тамтешні керівники.

На відміну від цього сумнівного кремлівського проекту, Угода про асоціацію України з ЄС вигідна обом сторонам. «Дуже важливо, що лідери європейських держав, президент Європейського Союзу і президент Європейської комісії зробили все можливе, щоб набуття чинності й завершення ратифікації угоди таки відбулося саме цього дня, — констатував Петро Порошенко. — І з 1 вересня угода розпочинає працювати в повному обсязі».

Запроваджуючи кардинальні зміни, Україна прагне наздогнати в розвитку країни, котрі раніше попрощалися з СРСР. І останні два місяці для нашої країни стали часом справжніх перемог. На спільній з європейським колегою прес-конференції Петро Порошенко запевнив світову спільноту, що попри війну на східних кордонах і складну безпекову ситуацію, реалізація реформ в Україні триватиме.

Президент Європейської Ради високо оцінив зусилля України задля реалізації проєвропейських прагнень, відзначивши незмінність її позицій, проєвропейську рішучість і мужність українців. «За всі свої навіть найменші успіхи вам довелося заплатити важкою працею і, на жаль, кров’ю. Ви нічого не отримали задарма. Ви заслужили все, чого досягли. І саме тому так багато нас тут у Європі в захваті від вас і підтримують, хоч знаю, що цього недостатньо. Ви маєте право очікувати на більше. Ви можете пишатися собою», — цитує департамент прес-служби АП слова Дональда Туска. Він підтвердив, що за кілька тижнів буде завершено роботу над Угодою про асоціацію й висловив тверде переконання, що це сприятиме подальшому розвитку України.

Що хотіли, те й почули

Успіхи України на шляху євроінтеграції, перемога здорових сил на виборах у Франції дають підстави вважати, що Європа знову стає стабільним і позитивним орієнтиром для всього світу, незважаючи на похмурі пророцтва, переконаний Дональд Туск: «Нам також вдалося зберегти політичну єдність ЄС перед численними загрозами й викликами. Мої переговори з Президентом Порошенком — ще один доказ того, що я чув від усіх моїх співрозмовників останніми тижнями, — від президента Дональда Трампа до прем’єр-міністра Сіндзо Абе. Усі вони надали великого значення, що для них, попри Brexit, ЄС залишається найважливішим партнером».

Зокрема й для України. У європейських інституціях Петра Порошенка переконували у своїй згоді продовжувати санкції проти РФ. «У Вашингтоні ми мали дуже перспективні переговори і координацію насамперед щодо санкцій. США запровадили нові санкції й підтвердили, що всі ці дії залишатимуться чинними до повної імплементації мінських угод, — цитує УНІАН слова Петра Порошенка. — І я радий був почути від Дональда Туска й після наших консультацій з іншими лідерами ЄС, що позиція ЄС — це єдність, що життєво необхідно для нас, і солідарність з Україною. Тому меседж про продовження санкцій — це саме те, що ми раді почути цими днями».

Не за горами новий візит глави держави. 26 червня в Парижі він планує зустрітися з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. А поки що він заочно подякував колезі «за перший крок, за дуже відповідальну проєвропейську позицію».

Уже можна стверджувати про заплановану на наступний тиждень телефонну розмову лідерів країн-учасниць нормандського формату.

По закінченні спілкування з журналістами Петро Порошенко разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском прибув на саміт Європейської народної партії. До Королівської академії, де відбувається захід, вони прибули в одній машині, що можна розцінювати як сигнал особливої поваги до нашої країни. Окрім безпосередньої участі в роботі зібрання, Петро Порошенко провів на полях саміту ЄНП кілька двосторонніх зустрічей. Ключовою з них була розмова із Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра» 