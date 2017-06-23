Попри виклики, Європа залишається стабільним і прогнозованим партнером. Для нас це особливо цінно

З робочим візитом до Брюсселя Президент Петро Порошенко прибув з-за океану зі свіжими враженнями після переговорів з верхівкою США. Тож зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, іншими лідерами держав-членів ЄС стали логічним продовженням теми уваги світової громадськості до нашої країни.

На порядку денному Європи — відновлення миру в Україні, врегулювання ситуації на Донбасі, протидія російській агресії, гібридні прояви якої, наче вірус, поширюються нині всім цивілізованим світом.

Угода про асоціацію вигідна обом сторонам

Петро Порошенко висловив задоволення координацією дій із президентом Європейської Ради щодо очікуваного миру: «Я був надзвичайно радий почути від Дональда Туска та в межах консультацій з іншими лідерами Євросоюзу, що позиція Євросоюзу — це єдність і солідарність з Україною».

Петро Порошенко повідомив, що впродовж тривалої бесіди, зокрема у форматі тет-а-тет поінформував Дональда Туска про ситуацію на Донбасі, наголосивши на неприпустимості продовження обстрілів, необхідності виведення військових і техніки з окупованих територій та звільнення заручників.

Україна також ефективно координує свої позиції з ЄС у питанні політично мотивованого російського проекту «Північний потік-2», який спрямовано не лише проти України, а й проти всього Євросоюзу, що вже починають усвідомлювати тамтешні керівники.

На відміну від цього сумнівного кремлівського проекту, Угода про асоціацію України з ЄС вигідна обом сторонам. «Дуже важливо, що лідери європейських держав, президент Європейського Союзу і президент Європейської комісії зробили все можливе, щоб набуття чинності й завершення ратифікації угоди таки відбулося саме цього дня, — констатував Петро Порошенко. — І з 1 вересня угода розпочинає працювати в повному обсязі».

Запроваджуючи кардинальні зміни, Україна прагне наздогнати в розвитку країни, котрі раніше попрощалися з СРСР. І останні два місяці для нашої країни стали часом справжніх перемог. На спільній з європейським колегою прес-конференції Петро Порошенко запевнив світову спільноту, що попри війну на східних кордонах і складну безпекову ситуацію, реалізація реформ в Україні триватиме.

Президент Європейської Ради високо оцінив зусилля України задля реалізації проєвропейських прагнень, відзначивши незмінність її позицій, проєвропейську рішучість і мужність українців. «За всі свої навіть найменші успіхи вам довелося заплатити важкою працею і, на жаль, кров’ю. Ви нічого не отримали задарма. Ви заслужили все, чого досягли. І саме тому так багато нас тут у Європі в захваті від вас і підтримують, хоч знаю, що цього недостатньо. Ви маєте право очікувати на більше. Ви можете пишатися собою», — цитує департамент прес-служби АП слова Дональда Туска. Він підтвердив, що за кілька тижнів буде завершено роботу над Угодою про асоціацію й висловив тверде переконання, що це сприятиме подальшому розвитку України.

Що хотіли, те й почули

Успіхи України на шляху євроінтеграції, перемога здорових сил на виборах у Франції дають підстави вважати, що Європа знову стає стабільним і позитивним орієнтиром для всього світу, незважаючи на похмурі пророцтва, переконаний Дональд Туск: «Нам також вдалося зберегти політичну єдність ЄС перед численними загрозами й викликами. Мої переговори з Президентом Порошенком — ще один доказ того, що я чув від усіх моїх співрозмовників останніми тижнями, — від президента Дональда Трампа до прем’єр-міністра Сіндзо Абе. Усі вони надали великого значення, що для них, попри Brexit, ЄС залишається найважливішим партнером».

Зокрема й для України. У європейських інституціях Петра Порошенка переконували у своїй згоді продовжувати санкції проти РФ. «У Вашингтоні ми мали дуже перспективні переговори і координацію насамперед щодо санкцій. США запровадили нові санкції й підтвердили, що всі ці дії залишатимуться чинними до повної імплементації мінських угод, — цитує УНІАН слова Петра Порошенка. — І я радий був почути від Дональда Туска й після наших консультацій з іншими лідерами ЄС, що позиція ЄС — це єдність, що життєво необхідно для нас, і солідарність з Україною. Тому меседж про продовження санкцій — це саме те, що ми раді почути цими днями».

Не за горами новий візит глави держави. 26 червня в Парижі він планує зустрітися з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. А поки що він заочно подякував колезі «за перший крок, за дуже відповідальну проєвропейську позицію».

Уже можна стверджувати про заплановану на наступний тиждень телефонну розмову лідерів країн-учасниць нормандського формату.

По закінченні спілкування з журналістами Петро Порошенко разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском прибув на саміт Європейської народної партії. До Королівської академії, де відбувається захід, вони прибули в одній машині, що можна розцінювати як сигнал особливої поваги до нашої країни. Окрім безпосередньої участі в роботі зібрання, Петро Порошенко провів на полях саміту ЄНП кілька двосторонніх зустрічей. Ключовою з них була розмова із Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»