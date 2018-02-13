Мінагрополітики анонсує кредитну програму для фермерів, де вони лише за 1% річних зможуть отримати вигідні позики

Цей рік стане роком інтенсивного розвитку фермерського (селянського) господарства. «І це не просто слова. Ми докорінно змінюємо політику держави щодо наших фермерів. Майже половина коштів (мільярд гривень), які буде надано на розвиток фермерства, піде на здешевлення кредитів для цих господарств. Ставка користування за ними буде лише 1%, що навіть менше, ніж у європейських країнах», — заявив на вчорашньому брифінгу перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

Тваринництво — головний напрям

На його думку, село втратило стабілізаційний прошарок середнього класу —малі фермерські господарства та інші форми. За інформацією Міністерства агрополітики, на тисячу сільського населення маємо лише 2,5 фермерських господарства, що значно нижче за європейський показник.

«Тому все робитимемо, щоб люди поверталися до землі, допомагатимемо тим, хто вирішив стати фермером», — зазначив урядовець.

Уряд має й інші вагомі програми розвитку сільського господарства в 2018 році. Чимало уваги приділятиметься тваринництву. Кабінет Міністрів України передбачає на розвиток цієї галузі 4 мільярди гривень, які розподілятимуть на чотири програми розвитку. На думку пана Мартинюка, одна з головних програм — розвиток генетики у галузі. Також чималі кошти надаватимуть на компенсацію вартості будівництва тваринницьких комплексів.

«Ми маємо чималу проблему, пов’язану з недодержанням термінів відгодовування молодняку великої рогатої худоби: чимало телят ідуть під ніж фактично на першому місяці життя. Це неприпустимо, і я вже не кажу про те, що вживати таке м’ясо не корисно для людини. Ми компенсуємо вирощування молодняку до року життя сумою 2,5 тисячі гривень за кожну голову. Також компенсуватимемо 1,5 тисячі гривень на рік на дійну корову задля збільшення виробництва молока», — зазначив Максим Мартинюк.

За його словами, урядовці підтримуватимуть розвиток кооперативів, які мають об’єднуватися, інакше просто не зможуть існувати. Ідеться про так звані дрібні підприємства з виробництва плодів, ягід та молока.

Перший заступник міністра вважає, що ці форми досить динамічні в розвитку, проте не мають потужностей для зберігання та охолодження продукції. У 2018 році саме держава сплачуватиме до 70% вартості обладнання зі зберігання плодово-овочевої та молочної продукції цим формам господарювання.

Мільйон робочих місць на селі

Як зазначив президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич, уряд дає чіткий сигнал і програму розвитку фермерських господарств із чималим фінансуванням, якого не було вже багато років: «Кількість фермерських господарств протягом останнього десятиріччя впевнено знижувалася, проте відтепер усе буде інакше: ми повернемо людей до землі й села. Завдяки цим програмам розвитку можемо створити понад мільйон робочих місць, і люди вже в пошуках кращої долі не їхатимуть на заробітки на чужину».

За його словами, в Україні почнуть створюватися та міцнішати ферми сімейного типу, яких чимало є в Європі. Вони мають в обробітку до 100 га землі. Держава насамперед підтримуватиме саме такі ферми (їх кількість в Україні становить 78% загалу). Але це не означає, що поза увагою держави залишаться більші господарства.

Спікери на брифінгу зазначали, що всі кардинальні зміни, пов’язані з підтримкою фермерського (селянського) господарства, буде скеровано на зміни їхньої спеціалізації, яка часто була на заваді розвитку. Так, чимало ферм вирощувало собі у збитки зернові культури, сою та соняшник. Цим повинні займатися великі агрохолдинги. Проте виробництво плодів, ягід, молочної продукції — це саме те, що дає високу рентабельність невеликим господарствам, зокрема і фермерським.

Максим Мартинюк заявив, що у 2018-му на повну запрацює програма компенсації купівлі техніки. На весь нинішній рік заплановано освоїти до 1 мільярда гривень, які підуть на різні дотації сільгосппідприємствам. Цього року активніше запрацюють вітчизняні виробники тракторів та іншої техніки, яку пропонуватимуть покупцям, а вона не поступається якістю європейським аналогам, але значно дешевша.