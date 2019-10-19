Державні органи в усьому світі структуровані. Структура загалом схожа, адже майже в кожній країні існує економіка, до якої належить виробництво товарів і послуг. Актуальна і оборона. Навіть Ватикан має збройні сили. Від кого вони можуть захистити — це вже інше питання.

Залежно від особливостей країни та чи інша галузь може бути важливою або її немає. Наприклад, є країни, де добре розвинений туризм, що й визначає існування в них профільного міністерства.

Чи не в кожній країні є інституції, які працюють над прогнозуванням погоди. Це зрозуміло, адже погода стосується кожного. В Україні така установа має назву Український гідрометеорологічний центр (колишня Державна гідрометеорологічна служба) — державна установа, що провадить метеорологічні та гідрологічні спостереження на території України.

Протягом історії незалежної України установа опинялася у складі багатьох міністерств і відомств. Нині вона підпорядкована Державній службі України з надзвичайних ситуацій, роботу якої з 25 квітня 2014 року спрямовує і координує Кабінет Міністрів через міністра внутрішніх справ. Якщо між ДСНС й МВС існує певний зв’язок, то між гідрометцентром та МВС він дуже слабкий, як і з іншими міністерствами: охорони здоров’я, освіти тощо. А справді, хіба мільйони школярів, що йдуть до школи, не залежать від погоди?

Сумнівність підпорядкування Укргідрометцентру Державній службі України з надзвичайних ситуацій ще й у тому, що погодні умови в нас сприятливі. Трапляється, що вітер повалить дерева чи сніг вкриє автошляхи, але це не порівняти з тим, що буває в інших країнах, де вітер валить людей і перевертає автомашини. Згадаймо і про такі стихійні явища, як цунамі, виверження вулканів, сильні землетруси. Нічого такого в нас, на щастя, немає.

Нині Укргідрометцентр не має власної печатки. Цікаво, що підлеглі установи, навіть сільські метеостанції, її мають. Хіба не парадокс?

Про те, що в цій царині потрібно щось робити, свідчать ще кілька фактів. Перебування на задвірках різних відомств зумовило залишковий принцип фінансування. Як наслідок, маємо катастрофічний брак устаткування і приладів, без яких виміри неможливі. Про відповідність європейському рівню краще й не згадувати. Щодо зарплати, то вона така, що на неї не спокушаються навіть пенсіонери у глухих селах.

У будь-якому разі тут потрібні невідкладні дії, щоб Укргідрометцентр став вагомою і шанованою державною інституцією.

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,

доктор географічних наук,

для «Урядового кур’єра»