Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) — міждержавна агенція ООН, діяльність якої спрямована на міжнародну співпрацю та координацію зусиль усіх країн у галузі метеорології. Штаб-квартира ВМО працює в Женеві (Швейцарія).

ВМО було створено 1948 року на конференції директорів Міжнародної метеорологічної організації, що існувала з 1878-го. Конвенцію ВМО було ухвалено у Вашингтоні (США) 11 жовтня 1947 року, а з 1951-го організація розпочала діяльність. На 2023 рік до ВМО входять 193 країни.

Найвищий орган ВМО — конгрес, який збирається щочотири роки. На ньому представлено делегації всіх країн-членів. Основні функції конгресу — визначати генеральну політику організації, приймати нових членів, встановлювати та координувати діяльність підлеглих органів, ухвалювати плани та бюджет на поточний період, обирати президента та віцепрезидентів, а також членів виконавчої ради, призначати генерального секретаря.

Цього року XIX Всесвітній метеорологічний конгрес відбувався з 22 травня по 2 червня в Женеві.

У роботі конгресу взяла участь делегація України у складі директора Українського гідрометеорологічного центру, постійного представника від України при ВМО, голови делегації Миколи Кульбіди, начальника управління гідрометеорології ДСНС Богдана Масовця та радника з питань міжнародного співробітництва постійного представника України при ВМО Олега Скоропада.

У межах конгресу відбулося засідання Регіональної асоціації VI ВМО (Європа), до якої входить Україна. Директорку румунської метеорологічної служби, постійну представницю від Румунії при ВМО Єлену Матеску обрано президентом Регіональної асоціації VI (Європа).

На конгресі виступила постійна представниця України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенія Філіпенко. Вона ще раз нагадала учасникам конгресу про значні руйнівні наслідки і збитки, яких зазнала і день у день зазнає гідрометеорологічна мережа України внаслідок розв’язаної рф агресивної війни проти нашої країни. Вона наполягала на введенні інформації, яку вона оприлюднила, в рішення конгресу.

У межах конгресу відбувся додатковий захід, присвячений Україні. Його організували Український гідрометеорологічний центр та Фінський метеорологічний інститут для посилення співпраці з Україною у галузі метеорології та кліматології, а також підтримки обслуговування щодо ранніх попереджень про небезпечні погодні явища.

Микола Кульбіда наголосив на необхідності міжнародної технічної допомоги особливо країн-членів у відновленні та модернізації Української гідрометслужби.

Олег Скоропад розповів про значні руйнування гідрометеорологічної служби України внаслідок російської агресії та збитки, завдані об’єктам гідрометеослужби, які орієнтовно становлять не менш як 62 мільйони доларів США.

Учасники обговорили шляхи подальшої підтримки гідрометео рологічної служби України та зміцнення співпраці.

На конгресі відбулися вибори президента та генерального секретаря ВМО і членів виконавчої ради. Новим президентом обрано доктора Абдуллу Аль Мандуса — генерального директора національного центру метеорології в Об’єднаних Арабських Еміратах і колишнього президента регіональної асоціації ВМО країн Азії. Конгрес обрав Дауду Конате (Кот-д’Івуар) першим віцепрезидентом, Еойна Морана (Ірландія) — другим віцепрезидентом, доктора Мрутьюнджая Мохапатру (Індія) — третім віцепрезидентом. Було обрано нову виконавчу раду.

Фішкою виборів виявилося обрання вперше за понад 70-річну історію ВМО на посаду генерального секретаря жінки. Професор Селеста Сауло, очільниця метеорологічної служби Аргентини, стала генеральним секретарем ВМО. Серед чотирьох претендентів вона в першому турі набрала 108 голосів. А представниця рф на посаду генсека набрала ганебних сім голосів. Так метеорологічна спільнота вкотре засудила рф та підтримала Україну.

Повертаючись до заголовка, наведемо дані про темпи потепління за останні п’ять років. За даними ВМО, середня річна температура повітря у світі змінилася так: 2018-й — 14,6 градуса за Цельсієм; 2019-й — 14,7 градуса; 2020-й — 14,9 градуса; 2021-й — 14,8 градуса; 2022 рік — 14,8 градуса.

Олександр КОСОВЕЦЬ,

почесний працівник гідрометслужби,

член вченої ради Українського географічного товариства,

Микола КУЛЬБІДА,

директор Українського гідрометеорологічного центру,

постійний представник України при ВМО

Текстівка:

Микола Кульбіда (у центрі), Олег Скоропад та Богдан Масовець представляли Україну на Всесвітньому метеорологічному конгресі. Фото з сайту meteo.gov.ua