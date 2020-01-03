Передусім тих, котрі зацікавлені у впровадженні нових товарів і послуг, у прогресивному розвитку усіх галузей. Це підприємці, представники органів державної влади, вишів, науковців і стартапів. Він відбувся за підтримки облдержадміністрації, яка розробила і забезпечує виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в області.
Комунікативним майданчиком для зустрічі стала Агенція регіонального розвитку області, яка разом з партнерами презентувала 15 місцевих проєктів-стартапів. «Наш захід покликаний підтримати розробки краян, розвиток інноваційного потенціалу закладів вищої освіти області, а також кооперацію бізнесу й науки», — зазначила директор Агенції регіонального розвитку області Наталя Гижко.
На ярмарку відбувся конкурс, що стало вдалою нагодою для людей молодих та ініціативних показати власні винаходи і новаторські ідеї. Зокрема, у таких тепер важливих галузях, як енергоефективність, енергетика, охорона здоров’я, поліграфія й ІТ. Власні розробки та свіжі ідеї демонстрували вінницькі виші, ІТ-академія, ГС «Кластер «Енергетичний пул», а також окремі розробники.
Три перспективні проєкти-стартапи в агропромисловому комплексі надав на розгляд журі конкурсу Вінницький національний аграрний університет. Один з них — рекуператор для забезпечення параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. Прикметно, що розробки вишу сучасні й економні, що вигідно вирізняє їх від певної частини тих, які є на ринку. А у Вінницькому національному технічному університеті розробили робота. Ця праця студентів кафедри інформаційних наук знадобиться для вимірювання різних показників у приміщенні: температури, задимленості, наявності пилу. Працює робот як тепловізор.
«У своїй роботі ми орієнтувалися саме на енергоефективність та помірну ціну. Наша розробка коштує лише суму, еквівалентну 36 доларам, але має великий спектр функціоналу. Таких роботів можна використовувати у лабораторіях, де потрібно підтримувати певний мікроклімат», — запевнили студенти ВНТУ.
А переможець Всеукраїнської олімпіади з педагогіки Олександр Музика, який сповідує ігрові методи комунікацій з дітьми, представив дві розробки, які вже запатентовано. Перша — дидактичний посібник з використанням технологій доповненої реальності, що може зацікавити підприємців, які займаються благодійністю.
«Ми пропонуємо дарувати наші книжки дошкільнятам. Приміром, у мікрорайоні Вишенька нашого міста працює центр, де займаються з дітьми з аутизмом. Наш проєкт стане їм у пригоді. Друга розробка така. Я подивився ті методики, якими користуються діти у школах, виокремив з рекомендованих геоборд, або математичний планшет, і доповнив його таблицею Піфагора», — сказав він.
Усіх учасників конкурсу відзначили дипломами, що важливо їм як підтримка. А четверо найкращих отримали сертифікати на суму 10 тисяч гривень. Напевне, це невелика сума як інвестиція, але як стимул для впевненості й подальшої роботи дуже значуща.
Голова журі конкурсу Михайло Ганчук, підприємство якого «Промавтоматика» охоче бере на роботу молодих спеціалістів і впроваджує свіжі ідеї, зауважив: «На нашому підприємстві працює відділ розробок. Ми залучаємо і цікаві ідеї, представлені на ярмарку. Є тут класні проєкти, які вже можна впроваджувати, а окремі навіть реалізують. Їм просто треба поштовх для виходу на широкий ринок. Важливо, що держава стимулює такі процеси, допомагає стартапам. Саме інновації — це те, що розвиває виробництво, а виробництво — це сильна держава!»