Подячні молебні проходять у всій країні. Один із таких відбувся на Маланки, його відправили предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній та митрополит Вінницький і Барський Симеон у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці.

Після молебня Президент Петро Порошенко, який перебував в області з робочою поїздкою, звернувся до присутніх у соборі: «Світлі дні Різдва Христового одні з найщасливіших у році. А цього року Різдво святкуємо по-особливому, бо Господь дарував нам величезний подарунок, про який покоління українців століттями молилися. Але саме нам з вами випало щастя бути свідками. Ні, не свідками — учасниками процесу створення об’єднаної, автокефальної, помісної, ключове слово української святішої церкви».

Моральний фундамент нації

Переговори з цього питання із Вселенським патріархом тривали доволі довго. І саме Варфоломій виявив рішучість, сміливість, віру й мудрість у вирішенні цього питання. Попри шалений тиск із боку Російської Федерації — країни-агресора, прямі погрози йому й церкві. І без Божої допомоги це було б неможливо, переконаний Президент.

І незважаючи на певний скепсис утворення української церкви з історичної точки зору відбулося фактично миттєво, за дні або тижні. Бо ніхто не має права перед українцями зачиняти двері храму Божого, визначати, хто канонічний, а хто, мовляв, неканонічний.

«Хочу подякувати від щирого серця його блаженству владиці Епіфанію — людині, яку претендую на розкіш називати своїм другом, владиці Симеону, владиці Олександру і всім ієрархам українських церков, які ухвалили рішення об’єднатися. І святішому Філарету, і блаженнійшому Макарієві. Бо об’єднання і єдність — це те, чого потребує Україна», — наголосив Петро Порошенко.

Виступаючи на площі біля Спасо-Преображенського кафедрального собору, Президент наголосив, що роботу над створенням незалежності ще не завершено. Це лише початок для духовної роботи, і щодня до Православної церкви України долучаються нові парафії.

«Ніхто не здатен зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського Союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну й українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії, — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП. — Ніхто не здатен зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу».

На його переконання, церкву слід захистити від впливу держави, особливо іноземної. «І ми захищаємо нашу державу і нашу церкву з любов’ю і молитвою від впливу. Бо ми українці і ні в кого не будемо питати дозволу, в яку церкву нам ходити», — урочисто промовив Президент.

«І от зараз наша церква канонічна, а нехай вони самі розберуться, покажуть томос. А де їхній томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалося. Правди не сховаєш», — дозволив собі поглузувати з московських попів глава Української держави.

Також Президент зауважив, що на плечі предстоятеля Православної церкви України Епіфанія лягла величезна відповідальність і від нього зараз потребується величезна віра, мужність, рішучість і любов.

Подякував Петро Порошенко й митрополитові Вінницькому і Барському Симеону за ту «любов до України, до вірних і до церкви, яку він продемонстрував. Його не зупинили ні погрози, ні залякування, ні спокуси. Бо він з людьми, і це дуже важливо. Але сили йому дала віра в Бога і ваша підтримка».

Була воля ієрархів, воля предстоятелів, було звернення Президента, підтримка уряду й голосування кожного народного депутата на підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха. Якби не було однієї зі складових, констатував Петро Порошенко, ще поколінням довелося б чекати цього важливого документа — Томоса.

Утворення єдиної помісної православної церкви має величезне значення не лише для духовного життя, а й для держави загалом. Це надзвичайно важлива духовна складова нашої незалежності. Аж ніяк не менш важлива, ніж Акт про державну незалежність і референдум про державну незалежність 1990-го і 1991 років. Українська незалежність зі створенням української помісної православної церкви зміцніла. «Це якби ми будували будинок, пофарбували стіни, вставили вікна, а фундаменту немає. Церква — духовний фундамент Української держави. Тому це так важливо для мене і для кожного українця, бо це процес державотворення», — вважає Президент.

Звернутися до земляків мав нагоду й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман: «Ми всі маємо одну мету: побудувати сильну, заможну успішну Україну. Наша основа — у духовності. Це той фундамент, на якому можна побудувати сильну економіку. Ми йдемо шляхом, на якому багато перешкод. Але все в наших руках».

Процес набуття права на помісну церкву був вкрай важким. І велику роль у його започаткуванні й проведенні зіграв саме Президент Петро Порошенко, який зміг переконати і об’єднати всіх. «Далі церква буде розвиватися — через діалог, любов і віру. Переконаний, що у нас величезне майбутнє. І все у нас буде гаразд, — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Шлях до успіху нам відомий, і ми знаємо, як зробити, щоб Україна була сильною і незалежною, а кожен з вас почувався достойно».

Як слід пам’ятати земляків

У Калинівці на Вінниччині Президент відвідав всеукраїнське свято сатири й гумору, започатковане до 185-ї річниці із дня народження талановитого українського поета, фольклориста, перекладача, лікаря, громадського діяча Степана Руданського. Там глава держави поспілкувався з місцевими жителями й гостями міста, привітав усіх з новорічними та різдвяними святами, вкотре відзначивши їх цьогорічну особливість і піднесеність.

На заході виступили творчі колективи й гумористи, щедрували й посівали. Гості куштували народні страви, споглядали традиційні козацькі розваги, знайомилися з виробами майстрів народних промислів, які працювали у спеціально облаштованому містечку. Були там і яскраві дитячі атракціони та ярмарки.

Святкують дні сатири і гумору в Калинівському районі із січня 1981 року. Започаткували їх як районні, згодом вони стали обласними, а вже вісім років як набули статусу всеукраїнських.

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«Урядового кур’єра»