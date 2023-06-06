Уманка Наталія Смілянець, яка мешкала на сьомому поверсі будинку, куди влучила ракета російських загарбників 28 квітня цього року, ще й досі не оговталася від пережитого страхіття. Як і іншим мешканцям зруйнованого першого під’їзду багатоповерхівки, їй довелося відновлювати здоров’я в лікарні. Згадує загиблих. Багатьох знала особисто. Пережити це дуже важко. Вдячна друзям та колегам за підтримку. Сусіди, які постраждали від терористів, нині розселилися хто де: одні — в кімнатах соціальних гуртожитків, інші — у друзів, хтось у готелі в хасидському кварталі.

Страшна квітнева ніч

…Тієї страшної ночі Наталія прокинулася від того, що на неї впало щось дуже важке. Виявилося, що то були два шматки бетону, які відкололися від якогось перекриття. Із великими труднощами вона виповзла і спробувала з балкона покликати на допомогу. Попри гамір, вогонь і дим, який огорнув усе навколо, її таки почули. Рятувальники подали пожежну драбину, і Наталія босоніж спустилася донизу. Люди у спецодягу взяли її на руки, посадили в машину.

Тоді когось урятувала обачність, когось — щаслива доля, а когось — інтуїція. Але загиблих тієї ночі нарахували аж 23, серед них шестеро дітей. Уманці ще довго оплакуватимуть їх — простих людей, які жили для добра, працювали не покладаючи рук, сподівалися на краще.

Квартири, де мешкала Наталія Смілянець, майже немає. Потрощені стіни, меблі, побутова техніка та інші речі перетворилися на попіл. Але найбільше шкода їй дитячих фотографій і сувенірів з Америки, де побувала ще студенткою. Шкода шкільних альбомів — світлих споминів про дитинство. Тепер головна думка, яка непокоїть, — як переживуть це нещастя її вже немолоді батьки.

Із подібною ситуацією зіткнулося й багато інших людей. Трагедія сколихнула все місто. На місці влучання московитської ракети в житловий будинок день і ніч працювали служби ДСНС, поліція та медики, волонтери. Руку допомоги кожному, хто постраждав від терористичного акту, подали прості городяни і місцева влада. Поранених виходжували в місцевих лікарнях. Як повідомили в міській раді, з міського бюджету на вирішення соціально-побутових питань громадян уже виплачено майже 3,5 мільйона гривень. З обласного бюджету надано одноразову матеріальну допомогу, зокрема сім’ям загиблих, на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Будинок відновлюватимуть

Нині в будинку тривають ремонтні роботи. Завершено демонтаж пошкоджених панелей, розбирають залишки уламків бетону, замінюють понівечені вибухом вікна. Мешканці допомагають прибирати сміття, мріючи повернутися додому. Як розповіла міська голова Ірина Плетньова, тут уже відновили водопостачання та електроживлення. Проте роботи ще багато — і в будинку, в який влучила ворожа ракета, і в сусідніх, де ударною хвилею повибивало вікна, наробило іншого лиха. Дехто відновлює пошкодження власним коштом, активно допомагає місцева влада. За інформацією обласної військової адміністрації, вже встановили кілька сотень нових вікон.

Фахівці склали численні акти попереднього огляду про пошкоджене та знищене майно в багатоповерхівці та навколишніх будинках. Роботи з відновлення тривають. Але якою буде подальша доля осель, які зазнали найбільшого руйнування?

«Ми в постійній комунікації із цього питання із Президентом України, Офісом Президента і Мінвідновлення, а також з міською владою. Як і планували, наші партнери — міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission допомогли з вікнами. Загалом заплановано замінити їх майже 1500», — зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Спеціальна комісія вирішує, чи придатний пошкоджений будинок для проживання. Саме зараз тут працюють фахівці, які й визначать подальшу долю багатоповерхівки. Експертизу стану споруди, в яку влучила рашистська ракета, проводять фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

«За кілька тижнів маємо отримати чітку відповідь на запитання, чи можна будівлю відновити. Із початку червня говоритимемо про створення проєктно-кошторисної документації й починатимемо відновлювати із другого під’їзду. Він уже зі світлом, водою і каналізацією. Поновити газопостачання поки що не можна», — сказав керівник обласної військової адміністрації.

Усі докази злочину росії ретельно збирають правоохоронці, щоб кожного винного за це звірство заслужено покарати. Жителі міста сповнені рішучості в боротьбі за прискорення нашої перемоги, зокрема надають ще більшу допомогу Збройним силам України.

«А житимемо після війни ще краще,— сказав один із жителів зруйнованої багатоповерхівки. — Нас не залякають ні ракети, ні бомби».