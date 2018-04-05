Головна мета пенсійної реформи як одного із пріоритетів уряду – є відновлення справедливості під час визначення пенсійних виплат. Людина, яка чесно працювала все життя, має отримувати гідну пенсію. Пенсійна реформа встановлює чітку залежність розміру пенсії від суми сплачених страхових внесків і тривалості участі у страховій системі. Щоб претендувати на виплати, треба робити внески до Пенсійного фонду. Що триваліший страховий стаж, більші відрахування – то вищою буде пенсія.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, майже 400 тисяч українців завдяки пенсійній реформі додалися до числа платників єдиного соціального внеску. Пенсійну реформу Андрій Рева називає стратегічним проривом, який у довгостроковій перспективі дасть змогу зробити таку пенсійну систему, в якій люди отримуватимуть зароблені пенсії відповідно до свого трудового внеску. «Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу: навіть не «яка зарплата?», а «чи отримуватиму її легально?» Люди починають розуміти, що це важливо», – наголосив міністр.

Ухвалені урядом зміни у пенсійному законодавстві позначилися на кількості зареєстрованих на урядовій «гарячій лінії» звернень з питань пенсійного забезпечення. Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, торік частка звернень щодо пенсійного забезпечення порівняння з 2016 роком збільшилася: майже 66 тисяч проти понад 36 тисяч. Після осучаснення пенсій пенсіонери масово зверталися з проханням перевірити правильність проведення перерахунку та нарахування пенсійних виплат, оскільки вони сподівалися на інший розмір надбавок. Це показують численні звернення від жителів столиці, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської та Херсонської областей. Люди зверталися також по роз’яснення щодо змін у пенсійному законодавстві, зокрема залежності обчислення розміру пенсії від наявного страхового стажу, урахування показника середньої заробітної плати, а також змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, правоохоронців та державних службовців.

З початку цього року на розгляд до органів виконавчої влади надіслано понад 14 тисяч звернень з питань пенсійної реформи. Заявники найчастіше нарікали на недостатній розмір підвищення пенсії після її осучаснення. Крім того, люди просили роз’яснень щодо змін, внесених до законодавства про пенсійне забезпечення, зокрема стосовно порядку розрахунку коефіцієнта страхового стажу та зміни розміру пенсійного забезпечення військовослужбовців. Після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» збільшується кількість звернень від пенсіонерів з числа військовослужбовців щодо перерахунку сум їхнього пенсійного забезпечення.

Досить поширеними є звернення на урядову «гарячу лінію» щодо отримання пенсії, яка належала пенсіонерові й залишилася не отриманою у зв'язку з його смертю. Одне з таких звернень надійшло від жителя міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Заявник повідомив, що його батько, який був зареєстрований у Старобешівському районі Донецької області, в січні 2016 р. звернувся із заявою про переведення пенсійної справи до УПФУ в м. Лиман Донецької області, та невдовзі помер. Також заявник зазначив, що батько не отримував пенсію з липня 2014 року, і просив переслати особову пенсійну справу покійного батька до органу Пенсійного фонду в м. Сєвєродонецьк для більшої зручності звернення щодо оформлення недоотримання пенсії.

За результатами розгляду звернення Пенсійний фонд України надав роз’яснення, яке, можливо, стане у пригоді іншим.

Статтею 52 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що сума пенсії, яка належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Зазначені члени сім'ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. До звернення додаються документи, що підтверджують родинні стосунки та спільне проживання із померлим пенсіонером. Також ПФУ у відповіді послався на інформацію Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області: на підставі заяв від 08.02.2018 року, свідоцтв про право на спадщину, виданих на ім'я членів родини заявника, та довіреності управлінням Пенсійного фонду України в м. Лиман Донецької області заявнику виплачено недоотриману пенсію померлого батька.

Жителька Олександрівського району міста Запоріжжя звернулася на урядову «гарячу лінію» щодо зарахування трудового стажу. Вона повідомила, що у 2015 році закрила підприємницьку діяльність і сплатила за три місяці (липень, серпень та вересень 2011 р.) податок до Пенсійного фонду. Вона зазначила, що двічі у кінці 2017 року зверталася до управління ПФУ Олександрівського району м. Запоріжжя щодо зарахування трудового стажу, проте станом на 14 лютого 2018 р. питання не вирішено. Тож заявниця просила зарахувати трудовий стаж за три місяці 2011 року до загального трудового стажу. Головне управління ПФУ в Запорізькій області повідомило, що, за інформацією Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя її страховий стаж переглянуто. Новий розмір пенсії та доплату за період з 01.07.2017 року по 31.01.2018 року заявниці нараховано на лютий цього року.

За період з 26 березня по 2 квітня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 38 742 дзвінки, а також 1133 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua