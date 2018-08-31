Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

Кожна пора року — невичерпне джерело натхнення для поетів і художників. Майстри пера і пензля у творчості неодмінно розкривають принади весни, літа, осені й зими. Ось лірична картинка з поезії Ліни Костенко:

Красива осінь

вишиває клени

Червоним, жовтим,

срібним, золотим.

А листя просить:

— Виший нас зеленим!

Ми ще побудем,

ще не облетим.

Осінньої пори природа перетворюється на талановитого творця чарівних барв. Гаї й діброви палахкотять різнобарв’ям, лани соняхів не поступаються за випромінюванням небесному світилу, урбаністичний ландшафт міст прикрашають клумби з каннами, айстрами, чорнобривцями, жоржинами. А як милує око яскраво-червоними кетягами на зеленому листі горобина! До речі, цього року вона вродила дуже рясно. За народними прикметами, це ознака того, що осінь буде вологою, а зима суворою.

Щодо прикмет на майбутні погодні умови осені, зими і наступного року, то у вересні народні синоптики прогнозують їх за давніми спостереженнями у такі дні релігійних свят: Тадея та Василини (3), Євтихія (6), Симеона Стовпника (14), Різдво Пресвятої Богородиці, друга Пречиста (21), Петра і Павла осінніх (23), Здвиження (27).

«На Тадея селянин не журився — у хаті свіжий хлібець з’явився», — стверджує прислів’я. До цього дня збіжжя має бути у засіках, а на столі — хліб і пироги з борошна першого помелу. Жінки клопочуться вчасно зібрати в полукіпки льон. «На Василини збери льон до стеблини, а зерно у полукіпках дозріє», — нагадує прислів’я. О цій порі в повітрі всюди літає срібне павутиння. Якщо воно стелиться по землі — осінь буде сухою, а якщо літає високо — з дощами.

Шанувальники народних обрядів і в наші дні дотримуються давньої традиції на Симеона Стовпника засилати сватів, щоб на Покрову відсвяткувати весілля. Хлібороби повинні завершити сівбу озимих. «Хто до Семена засіє і заскородить, тому нива гарно вродить», — нагадує прислів’я. З 14 по 21 вересня триває друге бабине літо. Якщо в цей час відлітають у вирій гуси, зима буде ранньою; якщо вони летять високо, сніг випаде не скоро; низько — зима буде з великими снігопадами. Якщо шпаки почнуть відлітати у вирій після Семена, осінь буде холодною, з дощами.

Другу Пречисту здавна вважають жіночим святом. Богородиця опікується бездітними жінками і допомагає їм зазнати щастя материнства. Цього дня претендентки на прихильність святої покровительки повинні пригощати обідом та обдаровувати гостинцями нужденних. Вважають, що з другої Пречистої починається осінь. Цього дня слід завершити заготівлю лікарських рослин.

Свято Петра і Павла, осіннє рівнодення, у народі називають Горобинником.Кетяги горобини розвішують під стріхами поряд із пучечками калини, над вікнами садиб, де є дівчина на виданні.

Воздвиження Чесного Хреста Господнього — свято поклоніння символу віри у вічне життя — Хресту. В народі існує повір’я, що цього дня здвигається небо і земля. Усі плазуни ховаються у глибокі нори і сплять там до першого весняного грому. Після Воздвиження слід обережно поводитися у лісі, щоб не наступити на небезпечного плазуна, який ще не заховався на зимівлю.

Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії — останнє релігійне свято вересня. Воно символізує початок осінніх молодіжних вечорниць, на яких юнаки й дівчата збираються, «щоб себе показати й на інших подивитися».

Здрастуй, осінь золота, пора земних щедрот й очей зачарування!

НАШ КАЛЕНДАР

1 вересня — День знань

2 вересня — День нотаріату; День підприємця

5 вересня — Міжнародний день благодійності

8 вересня — День українського кіно; День фізичної культури і спорту; Міжнародний день грамотності

9 вересня — День танкістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам

11 вересня — Головосіки. Строгий піст

12 вересня — День співпраці Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

15 вересня — День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день демократії

16 вересня — День працівників лісу; Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня — День рятівника

21 вересня — День миру; Всенародний день миру; Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

22 вересня — День партизанської слави

23 вересня — День машинобудівника

24—30 вересня — Всесвітній тиждень моря

26 вересня — Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

27 вересня — День туризму; Всесвітній день туризму; Воздвиження Чесного Хреста Господнього

30 вересня — День усиновлення; Всеукраїнський день бібліотек; Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії